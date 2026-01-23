onedio
Gönüllerin Şampiyonu: Türk Tenisinin Yeni Efsanesi Zeynep Sönmez Kimdir?

etiket Gönüllerin Şampiyonu: Türk Tenisinin Yeni Efsanesi Zeynep Sönmez Kimdir?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
23.01.2026 - 12:19

Zeynep Sönmez, son yıllarda Türk tenisinin hızlı yükselen isimlerinden biri. Bu yıl 2026 Avustralya Açık turnuvasında sergilediği performansla adını dünya basınına duyuran genç raket, Türk tenisi için yine benzersiz ilklere imza attı. Korttaki yüksek performansı ve mental dayanıklılığı, aynı zamanda karakterinin olgunluğu ise hepimiz için milli gurur kaynağı oldu.

Gelin, tenis dünyasının adım adım yükselen ismi ve gönlümüzün kazananı Zeynep'i yakından tanıyalım!

Tenisle 5 yaşında tanışan bir yetenek!

Tenisle 5 yaşında tanışan bir yetenek!

30 Nisan 2002 İstanbul doğumlu olan Zeynep Sönmez, tenisle erken yaşta tanıştı. Henüz 5 yaşındayken tenisle kurduğu ilişki, ilerideki profesyonel sporcu kimliğinin gelişmesine yardımcı oldu. Erken yaşlarda tenisin yanı sıra yüzme ve basketbol gibi farklı sporlarla ilgilenen Sönmez, bir süre sonra sadece korta yöneldi. Bu noktadaki temel motivasyonu ise Türk tenisinde ileri gitme ve bireysel kariyerinde ilklere imza atma tutkusuydu. Nitekim, erken yaşlarda gösterdiği bu rekabetçi tavır, onu istikrarlı şekilde yükselen genç bir yıldız haline getirdi.

Kariyerinin ilk yıllarında çalışkan ve disiplinli bir profil çizdi.

Kariyerinin ilk yıllarında çalışkan ve disiplinli bir profil çizdi.

Zeynep'in bireysel bir sporcu olarak tenise başladığı ilk yıllar, odağında yurt içi turnuvalar vardı. Ancak kararlı duruşu ve gücü, onu kısa sürede yurt dışı arenalara yönlendirdi. Genç yaşta Türkiye'yi önce ITF (düşük ve orta seviye), ardından WTA (yüksek seviye) turnuvalarında temsil eden Sönmez, elde ettiği başarılı dereceler sonrası uluslararası karşılaşmalara düzenli olarak katılmaya başladı. Sık seyahat ederek farklı kort zeminlerine ve değişen koşullara uyum sağlayan Sönmez, kariyerinin bu aşamalarında ileride ortaya koyacağı dayanıklılığın temellerini atmış oldu.

Türk tenisinde eksikliği hissedilen Grand Slam'lerin yolu açıldı.

Türk tenisinde eksikliği hissedilen Grand Slam'lerin yolu açıldı.

Sönmez'in İstanbul'da başlayıp yurt dışına taşınan azimli macerası, dünyanın en prestijli turnuvaları olan Grand Slam'lerin kapısını araladı. Yıllarca edindiği deneyimle istikrarlı, çalışkan ve mental gücü yüksek bir sporcuya dönüşen Sönmez, Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri oldu. ITF seviyelerinde kazandığı şampiyonlukların ardından WTA seviyesinde belirgin basamakları geçerek, Grand Slam rekabetine hazır bir oyuncu haline geldi.

Uzun yıllar sarf edilen emek sonunda görünür oldu.

Uzun yıllar sarf edilen emek sonunda görünür oldu.

Zeynep Sönmez, genç yaşına rağmen kariyerinde yükselen bir başarı eğrisi çizdi. Adım adım yükselerek milli gurur haline gelen Sönmez'in en belirgin başarıları şu şekilde sıralanıyor:

  • ITF: Kariyerinin ilk yıllarında 4 farklı ülkede düzenlenen ITF turnuvalarında, kadınlar teklerde 4 kez şampiyon oldu.

  • WTA 500 Ana Tablo: 2023'te WTA 500 kategorisinde ana tabloya yükselen ikinci Türk kadın raket oldu.

  • WTA Şampiyonluğu: 2024 Merida Açık turnuvasında tekler şampiyonluğu elde ederek, WTA seviyesindeki ilk zaferini kazandı. Bu başarı onu, 2016'da şampiyon olan Çağla Büyükakçay'dan sonra WTA kazanan ikinci Türk kadın tenisçi yaptı.

  • WTA 1000 'Bagel': 2025 Çin Açık'ta rakibine set vermeden 6-0 set kazanarak tenis tabiriyle 'bagel' yapan ilk Türk tenisçi oldu.

  • Wimbledon: 2025 yılında Wimbledon 3. turuna yükselerek bu seviyeye ulaşan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

  • Tek sezonda 4 Slam: 2025 yılında dünya genelindeki 4 Grand Slam turnuvasına katılmaya hak kazanarak, bu başarıyı elde eden ilk Türk raket oldu.

  • Avustralya Açık: 2026'da Avustralya Açık 3. turuna yükselerek bu seviyeyi gören ilk Türk tenisçi ünvanına sahip oldu.

Zeynep yükselen kariyerini adım adım inşa etti.

Zeynep yükselen kariyerini adım adım inşa etti.

Melbourne Park'ta başlayan Avustralya Açık'ta başarılı sonuçlar alan Zeynep Sönmez, 2024'te turnuvaya elemelerin son turunda veda etmiş, geçtiğimiz yıl ise ana tabloya girdikten sonra elenmişti. Bu yıl kariyerinin üstüne koyarak ilerleyen Sönmez, rekorunu birkaç adım öteye taşıdı.

Ana tabloya çıktıktan sonra ilk turda harika geri dönüşlere imza atarak maçı resmen çevirdi ve dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı geride bıraktı. İkinci turda ise Macar rakibi Ana Bondar'ı 2-0 geçmeyi başardı. Böylece adını turnuvanın 3. turuna yazdırdı ve elemelerden gelerek son 128 kişi arasına giren, ardından son 32'ye kalan ilk Türk raket oldu.

Zeynep Avustralya Açık'ın üçüncü turunda turnuvaya veda etti.

Zeynep Avustralya Açık'ın üçüncü turunda turnuvaya veda etti.

Zeynep, Avustralya Açık'ın 3. turunda karşılaştığı Kazak raket Yulia Putintseva karşısında oldukça zorlu bir mücadele verdi fakat 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Zeynep'in rakibi Putintseva maça oldukça güçlü başladı ve ilk seti önde kapatarak 6-3 kazandı. İkinci ve en heyecanlı sette ise Zeynep müthiş geri dönüşlerinden birini yaparak seti tie-break'e taşıdı. 7-6'lık bir galibiyetle skoru 1-1'e eşitleyen Zeynep, üçüncü sette de rakibine karşı sonuna kadar mücadele etti. 

Ancak seti 6-3 kazanarak maçı 2-1 alan taraf ne yazık ki Putintseva oldu. Böylece Zeynep'in Avustralya Açık serüveni sona ermiş oldu.

Zeynep Türk tenis tarihinde önemli kilometre taşlarına imza attı.

Zeynep Türk tenis tarihinde önemli kilometre taşlarına imza attı.

Zeynep, turnuvaya veda etmiş olsa da çıktığı her maçı kırmızı beyaza boyayarak akıllara kazındı ve Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen ilk Türk oldu. İlk turda dünya 11 numarasını eledikten sonra yurt dışı basınının odağına giren Zeynep, elemelerden gelerek harikalar yaşatan sürpriz isim oldu.

Turnuva boyunca saha içinde ve saha dışında ortaya koyduğu karakterle tüm gözleri üzerine çeken Zeynep, fair-play ruhunu da hatırlattı. Top toplayıcı çocuğa yardımı, kortta Descartes okuyuşu, kort dışındaki sempatik tavırları ve karşılaşmalardaki dayanıklılığı, tüm tenis dünyasının radarındaydı.

Zeynep'in bu başarısı Türk tenisinin gidişatını değiştirebilir.

Zeynep'in bu başarısı Türk tenisinin gidişatını değiştirebilir.

Zeynep 128 kişilik turnuvaya en düşükten, yani elemelerden başladı fakat ardı ardına maç kazanarak turnuvanın en iyi 32 raketi arasına kaldı. Turnuvaya 112. basamakta başladı ancak aldığı puanlarla 79'a kadar yükseldi. Melbourne'de inanılmaz bir kort desteğine de sahip olan Zeynep'in bu güçlü performansı, ileride 'seribaş' olabileceğinin sinyallerini verdi.

Zeynep turnuvaya veda etmiş olabilir ancak Türk tenisinde yeni bir eşiğin atlanmasını sağladı. Aldığı derece sayesinde 328.000 Avustralya Doları para ödülü elde ederek başarısının sürdürülebilir olduğunu kanıtladı. Çünkü bu para ödülü, ileride daha iyi teknik ekiple çalışması ve kendi ekibini seçerek bağımsızlaşması anlamına geliyor. 

Dünyanın ilk 100'ü içine girmesi ise ileride turnuvalara elemelerden değil, doğrudan kabul edileceğini gösteriyor. Genel maç takviminin rahatlaması ise istikrarın ve iddianın artmasına imkan tanıyor. Zeynep'in tenis yolculuğunun önü epey açık görünüyor.

Zeynep için dev sponsorluklar kapıda!

Zeynep için dev sponsorluklar kapıda!

Kısaca Zeynep, artık sponsorların ve dünya basının odağında olan isimler arasına girdi, yıldızlar savaşında 'Ben de buradayım' dedi!

Zeynep için Melbourne defteri şimdilik kapanmış olabilir ama Türk tenisinde bembeyaz ve yepyeni bir sayfa açıldı. Zeynep'in kortta ortaya koyduğu mücadeleci ruhu ve düşünceli karakteri, arkasından gelecek küçük raketler için benzersiz bir ilham kaynağı. Yolun açık olsun Zeynep! 🎾🇹🇷

