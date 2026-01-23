Gönüllerin Şampiyonu: Türk Tenisinin Yeni Efsanesi Zeynep Sönmez Kimdir?
Zeynep Sönmez, son yıllarda Türk tenisinin hızlı yükselen isimlerinden biri. Bu yıl 2026 Avustralya Açık turnuvasında sergilediği performansla adını dünya basınına duyuran genç raket, Türk tenisi için yine benzersiz ilklere imza attı. Korttaki yüksek performansı ve mental dayanıklılığı, aynı zamanda karakterinin olgunluğu ise hepimiz için milli gurur kaynağı oldu.
Gelin, tenis dünyasının adım adım yükselen ismi ve gönlümüzün kazananı Zeynep'i yakından tanıyalım!
Tenisle 5 yaşında tanışan bir yetenek!
Kariyerinin ilk yıllarında çalışkan ve disiplinli bir profil çizdi.
Türk tenisinde eksikliği hissedilen Grand Slam'lerin yolu açıldı.
Uzun yıllar sarf edilen emek sonunda görünür oldu.
Zeynep yükselen kariyerini adım adım inşa etti.
Zeynep Avustralya Açık'ın üçüncü turunda turnuvaya veda etti.
Zeynep Türk tenis tarihinde önemli kilometre taşlarına imza attı.
Zeynep'in bu başarısı Türk tenisinin gidişatını değiştirebilir.
Zeynep için dev sponsorluklar kapıda!
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
