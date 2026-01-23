Gönüllerin Şampiyonu: Türk Tenisinin Yeni Efsanesi Zeynep Sönmez Kimdir?

Zeynep, Avustralya Açık'ın 3. turunda karşılaştığı Kazak raket Yulia Putintseva karşısında oldukça zorlu bir mücadele verdi fakat 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Zeynep'in rakibi Putintseva maça oldukça güçlü başladı ve ilk seti önde kapatarak 6-3 kazandı. İkinci ve en heyecanlı sette ise Zeynep müthiş geri dönüşlerinden birini yaparak seti tie-break'e taşıdı. 7-6'lık bir galibiyetle skoru 1-1'e eşitleyen Zeynep, üçüncü sette de rakibine karşı sonuna kadar mücadele etti.

Ancak seti 6-3 kazanarak maçı 2-1 alan taraf ne yazık ki Putintseva oldu. Böylece Zeynep'in Avustralya Açık serüveni sona ermiş oldu.