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Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin İzlerinden Giden Başarılı Çocukları

Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin İzlerinden Giden Başarılı Çocukları

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 09:01

Ünlülerin belki de ilk kez duyacağınız çocukları, sizi hayrete düşürecek. Bu isimler, her ne kadar kendi başarılarıyla tanınsalar da, çocuklarının kim olduğunu ve ne yaptığını çok azımız biliyoruz. Gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://brightside.me/articles/14-son...
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1. Jude Law ve Rafferty Law.

1. Jude Law ve Rafferty Law.

Birçok insan, Jude Law'ın çocukları olduğunu bilmese de, aktörün 5 çocuğu var! 23 yaşındaki Rafferty Law, Jude'un aktris Sadie Frost ile olan evliliğinden olan oğlu. Babasından ince yüz hatlarını miras alan Rafferty, bir süredir model olarak çalışıyor ve dünya çapında moda şovlarına katılıyor. Bunun dışında, Rafferty müziği seviyor ve Dirty Harris adlı bir grupta çalıyor.

2. Alain Delon ve Alain-Fabien Delon.

2. Alain Delon ve Alain-Fabien Delon.

Alain Delon'ın çekiciliğiyle yarışabilecek biri var mı? Belki de bunu yapabilecek tek kişi oğlu olabilir. Alain-Fabien 25 yaşında, oyunculuk yapıyor ve model olarak çalışıyor. 2015'ten beri, Dior moda evinin resmi yüzü ve dahası, yazmayı denemiş ve ilk romanı 'Of the Race of Gentlemen'ı yayımlamış.

3. Tom Hanks, Colin Hanks ve Chet Hanks.

3. Tom Hanks, Colin Hanks ve Chet Hanks.

Tom Hanks'ın, ilk evliliğinden Elizabeth Ann adında bir kızı ve Colin adında bir oğlu da dahil olmak üzere 4 çocuğu var. Colin Hanks, babasının olağanüstü oyunculuk yeteneğini aldı ve başarılı bir aktör ve yapımcı oldu. Chet ve Truman Theodore, Tom Hanks'ın ikinci evliliğinden olan oğulları. 29 yaşındaki Chet ilk başta babasının izinden gitmeye ve filmler çekmeye karar verdi, ancak fikrini değiştirmiş gibi görünüyor ve bugün rap şarkıları besteliyor. Daha genç olan oğlu Truman ise, izole bir yaşam tarzı sürdürüyor ve kamuoyunun ilgisini sevmiyor.

4. David Beckham ve Brooklyn Beckham.

4. David Beckham ve Brooklyn Beckham.

David Beckham'ın üç oğlu ve bir kızı var. Genç yaşına rağmen, en büyük oğlu olan 20 yaşındaki Brooklyn, birçok alanda kendini denemiş. Çocukken futbola meraklıydı ve çok iyi oynuyordu, sonra model ve aktör olarak çalıştı ama sonunda kendini fotoğrafçılıkta buldu. Bugün, Brooklyn ünlü fotoğrafçılara yardım ediyor ve ticari kampanyalar için fotoğraflar çekiyor.

5. Stellan Skarsgård, Alexander Skarsgård ve Bill Skarsgård.

5. Stellan Skarsgård, Alexander Skarsgård ve Bill Skarsgård.

Skarsgård ailesi hemen herkes tarafından tanınıyor. Stellan Skarsgård'ın 8 çocuğu var. Bunlardan birçoğu zaten hayatlarını sinemaya adamış. Ancak, 43 yaşındaki Alexander, ve 29 yaşındaki Bill, fanların favorisi haline geldi bile.

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6. Clint Eastwood ve Scott Eastwood.

6. Clint Eastwood ve Scott Eastwood.

Clint Eastwood, birçok çocuğu olan başka bir isim ve toplamda 7 çocuğu var! Bunların belki de en ünlüsü 33 yaşındaki Scott Eastwood'dur. Çocukken oyunculuğa ilgi gösteren Scott, babasının ona 'Flags of Our Fathers' adlı dramada rol vermesiyle sektöre girdi. Bugün, Scott Eastwood birçok büyük projede yer alan ünlü bir oyuncu.

7. Barış Manço ve Doğukan Manço.

7. Barış Manço ve Doğukan Manço.

Doğukan Manço, kariyeri boyunca birçok farklı şeyi denemişti. Bir drift yarışcısı, Survivor yarışmacısı ve aynı zamanda bir YouTuber olarak birçok kariyere adım attı.

8. Jeremy Irons ve Max Irons.

8. Jeremy Irons ve Max Irons.

Popüler aktör Jeremy Irons'ın oğlu da babasına çekmiş gibi duruyor. Max, başrolde oynadığı, 'The Host' filmi yayınlandıktan sonra başarıya ulaştı. Bundan sonra, 'The White Queen' dizisinde rol alması için davet edildi ve kariyeri o zamandan beri giderek büyüdü. Aynı zamanda, bir zamanlar oldukça aranan bir modeldi.

9. Will Smith, Jaden Smith ve Trey Smith.

9. Will Smith, Jaden Smith ve Trey Smith.

Bugün, Will Smith'in küçük oğlu Jaden, birçok kişi tarafından tanınıyor. Jaden, sık sık sosyal etkinliklerde yer alıyor, hayır işleri yapıyor. Ayrıca model olarak çalışıyor ve müzik kariyeri de oldukça başarılı.

Will'in ilk evliliğinden olan 26 yaşındaki oğlu Trey hakkında pek konuşulmasa da, o da filmlerde bulunuyor ve başarılı bir kariyer sürdürüyor.

10. Rutkay Aziz ve Doğa Rutkay.

10. Rutkay Aziz ve Doğa Rutkay.

Oyuncu Rutkay Aziz'in kızı, Doğa Rutkay'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi babasının adımlarını takip etmiş olacak ki, birçok film ve dizide oynamış.

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11. Kurt Russell ve Wyatt Russell.

11. Kurt Russell ve Wyatt Russell.

33 yaşındaki Wyatt Russell, Kurt Russell ve aktris Goldie Hawn'ın oğludur. Wyatt, birkaç yıl önce hayatıni profesyonel olarak hokey oynayarak geçiriyordu. Ancak, yaşadığı bir travma nedeniyle kariyerine son vermek zorunda kaldı. Bugün, kendini oyunculuk alanında deniyor. 'Folk Hero & Funny Guy' filminde başrol oynadı ve 'Black Mirror' dizisinin bir bölümünde yer aldı.

12. Pierce Brosnan, Dylan Brosnan ve Paris Brosna.

12. Pierce Brosnan, Dylan Brosnan ve Paris Brosna.

Pierce Brosnan'ın ikinci evliliğinden olan oğulları Dylan ve Paris, babalarının iyi görünüşünü miras almakta şanslıydılar. Bugün, her ikisi de model olarak çalışıyor. 

22 yaşındaki Dylan, Burberry ve Yves Saint Laurent gibi markalar için moda gösterilerinde yer alırken, 18 yaşındaki Paris, Dolce & Gabbana ile çalışıyor. Modellik dışında, Dylan aktif olarak müzikle uğraşırken, Paris kısa filmlerde kendine yer buluyor.

13. Tarık Akan ve Barış Zeki Üregül.

13. Tarık Akan ve Barış Zeki Üregül.

Barış Zeki Üregül, babası gibi sinemayı denemiş ve bir zamanların ünlü 'Pis Yedili' dizisinde yar almıştı. Bugünse, Özel Taş İlköğretim okullarında yönetici olarak çalışmakta.

14. Bill Pullman ve Lewis Pullman.

14. Bill Pullman ve Lewis Pullman.

Bill Pullman'ın 26 yaşındaki oğlu Lewis Pullman da hayatını sinemaya adamaya karar verenlerin arasında. Kariyerine kısa filmlerle başladı, ancak bugün 'Bad Times at the El Royale' ve 'Catch-22' gibi popüler filmlerde yer alıyor.

15. İsmail Düvenci ve Ceyda Düvenci.

15. İsmail Düvenci ve Ceyda Düvenci.

Ünlü oyunculuk dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Ceyda Düvenci'nin, aslında değerli tiyatrocu İsmail Düvenci'nin kızı olduğu bilgisi, genel kitleler tarafından pek bilinmeyen bir gerçek.

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16. Arnold Schwarzenegger ve Patrick Schwarzenegger.

16. Arnold Schwarzenegger ve Patrick Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger'in oğlu çocukluğundan beri hırslı bir yapıya sahip. 15 yaşındayken kendi erkek giyim şirketini kurdu ve model olarak çalışmaya başlayarak Hudson Jeans markasının yüzü oldu. Patrick ayrıca her zaman filmlere de ilgi duymuş ki, 'Grown Ups 2' filminde rol almış ve romantik drama 'Midnight Sun'da da başrol oynamıştı.

17. Tommy Lee ve Brandon Thomas Lee.

17. Tommy Lee ve Brandon Thomas Lee.

Pamela Anderson ve müzisyen Tommy Lee'nin 23 yaşındaki oğlu Brandon Thomas Lee, ebeveynlerinden sadece yakışıklı görünümünü değil, aynı zamanda yaratıcı yeteneklerini de miras almış. Bugün Brandon, oyuncu olarak kariyerine devam ediyor.

18. Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un küçük kızı Neriman Derya Şensoy.

18. Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un küçük kızı Neriman Derya Şensoy.

Neriman Derya Şensoy, bugün oldukça başarılı bir oyuncu ve model olarak kariyerini sürdürüyor.

19. Nicolas Cage ve Weston Coppola Cage.

19. Nicolas Cage ve Weston Coppola Cage.

Weston Coppola Cage çok yönlü bir kişiliğe sahip. 28 yaşında iken, zaten birkaç filmde rol almış ve popüler bir müzisyen olmuştu. Bugün, Weston, Eyes of Noctum grubunda şarkı söylüyor ve kendi çocuğu var.

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