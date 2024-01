Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin İzlerinden Giden Başarılı Çocukları

Alain Delon'ın çekiciliğiyle yarışabilecek biri var mı? Belki de bunu yapabilecek tek kişi oğlu olabilir. Alain-Fabien 25 yaşında, oyunculuk yapıyor ve model olarak çalışıyor. 2015'ten beri, Dior moda evinin resmi yüzü ve dahası, yazmayı denemiş ve ilk romanı 'Of the Race of Gentlemen'ı yayımlamış.