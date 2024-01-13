Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin İzlerinden Giden Başarılı Çocukları
Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin İzlerinden Giden Başarılı Çocukları
Kaynak: https://brightside.me/articles/14-son...
Ünlülerin belki de ilk kez duyacağınız çocukları, sizi hayrete düşürecek. Bu isimler, her ne kadar kendi başarılarıyla tanınsalar da, çocuklarının kim olduğunu ve ne yaptığını çok azımız biliyoruz. Gelin birlikte bakalım!
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1. Jude Law ve Rafferty Law.
2. Alain Delon ve Alain-Fabien Delon.
3. Tom Hanks, Colin Hanks ve Chet Hanks.
4. David Beckham ve Brooklyn Beckham.
5. Stellan Skarsgård, Alexander Skarsgård ve Bill Skarsgård.
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6. Clint Eastwood ve Scott Eastwood.
7. Barış Manço ve Doğukan Manço.
8. Jeremy Irons ve Max Irons.
9. Will Smith, Jaden Smith ve Trey Smith.
10. Rutkay Aziz ve Doğa Rutkay.
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11. Kurt Russell ve Wyatt Russell.
12. Pierce Brosnan, Dylan Brosnan ve Paris Brosna.
13. Tarık Akan ve Barış Zeki Üregül.
14. Bill Pullman ve Lewis Pullman.
15. İsmail Düvenci ve Ceyda Düvenci.
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16. Arnold Schwarzenegger ve Patrick Schwarzenegger.
17. Tommy Lee ve Brandon Thomas Lee.
18. Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un küçük kızı Neriman Derya Şensoy.
19. Nicolas Cage ve Weston Coppola Cage.
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