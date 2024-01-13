Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin İzlerinden Giden Başarılı Çocukları

Bugün, Will Smith'in küçük oğlu Jaden, birçok kişi tarafından tanınıyor. Jaden, sık sık sosyal etkinliklerde yer alıyor, hayır işleri yapıyor. Ayrıca model olarak çalışıyor ve müzik kariyeri de oldukça başarılı.

Will'in ilk evliliğinden olan 26 yaşındaki oğlu Trey hakkında pek konuşulmasa da, o da filmlerde bulunuyor ve başarılı bir kariyer sürdürüyor.