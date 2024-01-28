Gökyüzünden Mesajınız Var
Gökyüzünden Mesajınız Var
ASTROLOJİ Astronomik verileri yorumlayan bir sanattır. Farkındalık kazanmamız hayırlı zamanları uzman bir gökyüzü rehberinden öğrenerek yaşam kalitemizi arttırmamızda bizlere rehberlik eder. Haftalık aylık yıllık genel yorumlar burçların ondalıklarına göre yani doğduğumuz burcun ilk 2., 3. on gününe göre hazırlanır. Adı üstünde olduğu gibi genel yorumlar o hafta o ay o yıl boyunca gerçekleşecek gezegen geçişlerinin burçlarımıza göre bizleri az çok nasıl etkileyeceği ile ilgili bilgilendirir.
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Yeryüzünde milyarlarca insan aynı burca mensup farklı fiziksel ve ruhsal özelliklere sahiptir.
Gökyüzü bu haftadan itibaren 2 Nisan 2024'e kadar tüm gezegenler doğru seyrine başlıyor.
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