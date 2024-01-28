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Gökyüzünden Mesajınız Var

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 22:40

ASTROLOJİ Astronomik verileri yorumlayan bir sanattır. Farkındalık kazanmamız hayırlı zamanları uzman bir gökyüzü rehberinden öğrenerek yaşam kalitemizi arttırmamızda bizlere rehberlik eder. Haftalık aylık yıllık genel yorumlar burçların ondalıklarına göre yani doğduğumuz burcun ilk 2., 3. on gününe göre hazırlanır. Adı üstünde olduğu gibi genel yorumlar o hafta o ay o yıl boyunca gerçekleşecek gezegen geçişlerinin burçlarımıza göre bizleri az çok nasıl etkileyeceği ile ilgili bilgilendirir.

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Yeryüzünde milyarlarca insan aynı burca mensup farklı fiziksel ve ruhsal özelliklere sahiptir.

Bu yılın şanslı burcu bu şanssız burcu şu demek söz konusu bile değildir. Bunun söylenebilmesi için milyarlarca aynı burca mensup insanın tek tek doğum haritalarının incelenmesi gereklidir ki bu da pek mümkün değildir. 

Bir Aslan burcu hayatının en iyi dönemini geçirirken ki bu kendi doğum haritası ile ilgilidir muhakkak. Bir diğer Aslan kişisi hayatının en zor dönemini geçirebilir. Bu yüzden siz değerli okurlarıma tavsiyem genel yorumlarınızı okurken daima GÜNEŞ burcunuz doğum haritanızda sizi siz yapan özellikleri yükselen burcunuz, sağlık, fiziksel özellikleriniz ve dışardan gelen enerjileri Ay burcunuz ise Aşk duygu kilo alıp vermeniz doğurganlığınız bilinç altı ve karşı cinsle ilişkilerinizde sizlere fayda sağlar. İşte bu sebepten daima üçünü birlikte okuyun. Her biri farklı değerleri temsil ettiği için gökyüzü mesajlarından daha fazla faydalanabilirsiniz.  

Doğum haritamız ise parmak izimiz gibi eşsizdir. Uzman bir gökyüzü rehberi tarafından yorumlanmadığında fayda göreceğimiz haritamızda ki her evin her gezegenin ve gezegen derecelerinin yerleşimleri ile sağlığımız yeteneklerimiz ilişkilerimiz zaaflarımız güçlü yönlerimiz eğitim hayatımız ve yaşamın içinde var olan her şey ile ilişkili evler ve gezegen yerleşimlerine göre bizlere rehberlik eder. Bu oldukça detaylı bir çalışmadır. Tv sosyal medya ya da 5 dakika içinde gelişi güzel yapılabilecek bir şey değildir. Doktora giden hastası ile arasında ki mahremiyet nasılsa Astrolog ile danışanı arasında ki doğum haritası analizi de aynı mahremiyeti içerir. Ayrıca hiç birimizin doğum verilerini internet ortamında paylaşmamız doğru değildir. Kimlik bilgilerimizi paylaşmadığımız gibi.  

Yüzyıllar boyunca hayırlı zamanlar için bize rehberlik eden Astrolojiden daha doğru şekilde faydalanabilmemiz için muhteşem gökyüzünün 12 burç 12 aynı karakter insan düşüncesi ile değerlendirmemiz gerektiğini anlamalı her birimizin sahip olduğu eşsiz doğum haritalarımızın önemini kavramalıyız.

Gökyüzü bu haftadan itibaren 2 Nisan 2024'e kadar tüm gezegenler doğru seyrine başlıyor.

Gökyüzü bu haftadan itibaren 2 Nisan 2024'e kadar tüm gezegenler doğru seyrine başlıyor.

Önümüzdeki dönemde, gezegensel gölge öncesi gölge sonrası olarak tabir ettiğimiz döngüleri ile her birimizi yeni çabalara başlamak ve ivme kazanmak için cesaretlendirecek göksel olarak çok olumlu hayırlı zamanlar bu süreçte yeni bir ilişkiye başlamak, bir iş veya ürün ile ilgili işlere hız vermek dargınlıkları ortadan kaldırmak ayrılıkları sevgi ile barış enerjisine çevirmek yeni bir sözleşme imzalamak, evlenmek veya yeni bir girişimi sağlamlaştırmak için değerlendirmeliyiz. 

Bu güçlü gezegen geçişleri altında neyle uğraşmak istediğinizi bilin ve bunu gerçekleştirin çünkü bu döngüde hedeflerimiz seçimlerimiz ilişkilerimiz çok daha sağlam bir zemin üzerine inşa edilecek ve korunacak! Fakat Şubat ayı zorlu enerjileri de beraberinde getirecek özellikle doğum haritalarında mars ve satürn zayıf ya da zararlı yerleşimde olan ülke ve kişiler çok etkilenecek. Geçmişe dayalı kötülükler yok saydıkları ile sınanacaklar Şubat ayında gerçekleşecek  yeni ay ve dolunay enerjileri pek çok çoğumuzun sabrını sınayabilir. Sabır sınavını verenler başaranlar olacak.  Ancak bunun gibi zamanlar bizi cezalandırmak için değil, hatalarımızı yanlışlarımızı düzeltmemiz içindir. Korkmak kaçmak yerine kalbinize odaklanın hedeflerinizi belirleyin hatalarınızı  telafi etmek için özür dilemeyi bilin ve hayatınızı inşa etmeye başlayın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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