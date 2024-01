Gökyüzünden Mesajınız Var

Bu yılın şanslı burcu bu şanssız burcu şu demek söz konusu bile değildir. Bunun söylenebilmesi için milyarlarca aynı burca mensup insanın tek tek doğum haritalarının incelenmesi gereklidir ki bu da pek mümkün değildir.

Bir Aslan burcu hayatının en iyi dönemini geçirirken ki bu kendi doğum haritası ile ilgilidir muhakkak. Bir diğer Aslan kişisi hayatının en zor dönemini geçirebilir. Bu yüzden siz değerli okurlarıma tavsiyem genel yorumlarınızı okurken daima GÜNEŞ burcunuz doğum haritanızda sizi siz yapan özellikleri yükselen burcunuz, sağlık, fiziksel özellikleriniz ve dışardan gelen enerjileri Ay burcunuz ise Aşk duygu kilo alıp vermeniz doğurganlığınız bilinç altı ve karşı cinsle ilişkilerinizde sizlere fayda sağlar. İşte bu sebepten daima üçünü birlikte okuyun. Her biri farklı değerleri temsil ettiği için gökyüzü mesajlarından daha fazla faydalanabilirsiniz.

Doğum haritamız ise parmak izimiz gibi eşsizdir. Uzman bir gökyüzü rehberi tarafından yorumlanmadığında fayda göreceğimiz haritamızda ki her evin her gezegenin ve gezegen derecelerinin yerleşimleri ile sağlığımız yeteneklerimiz ilişkilerimiz zaaflarımız güçlü yönlerimiz eğitim hayatımız ve yaşamın içinde var olan her şey ile ilişkili evler ve gezegen yerleşimlerine göre bizlere rehberlik eder. Bu oldukça detaylı bir çalışmadır. Tv sosyal medya ya da 5 dakika içinde gelişi güzel yapılabilecek bir şey değildir. Doktora giden hastası ile arasında ki mahremiyet nasılsa Astrolog ile danışanı arasında ki doğum haritası analizi de aynı mahremiyeti içerir. Ayrıca hiç birimizin doğum verilerini internet ortamında paylaşmamız doğru değildir. Kimlik bilgilerimizi paylaşmadığımız gibi.

Yüzyıllar boyunca hayırlı zamanlar için bize rehberlik eden Astrolojiden daha doğru şekilde faydalanabilmemiz için muhteşem gökyüzünün 12 burç 12 aynı karakter insan düşüncesi ile değerlendirmemiz gerektiğini anlamalı her birimizin sahip olduğu eşsiz doğum haritalarımızın önemini kavramalıyız.