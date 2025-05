Goal Battle, Kuralların Olmadığı Futbol Deneyimi!

Goal Battle’ın temel oyun yapısı oldukça hızlı: Her maç sadece 90 saniye sürüyor. Oyuncular, 1’e 1 PvP formatında mücadele ediyor ancak sahaya beşer kişilik takımlarla çıkıyorlar. Bu takımlar bir kaleci, bir defans, iki kanat oyuncusu ve bir forvetten oluşuyor. Kısa süreli ve yüksek tempolu maç yapısı, Goal Battle’ı mobil oyuncular için ideal hale getiriyor.Sıkılmadan, her yerde, her an hızlı bir futbol deneyimi yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan.