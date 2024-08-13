Giyim Tarzına Göre Nasıl Biriyle Birlikte Olman Gerektiğini Söylüyoruz!
Giyim Tarzına Göre Nasıl Biriyle Birlikte Olman Gerektiğini Söylüyoruz!
Haydi bize giyim tarzını anlat, biz de sana nasıl biriyle beraber olman gerektiğini söyleyelim. O halde hemen teste başla! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini söyler misin?
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2. Bir ortama giriş yaptığında dikkatleri üzerine çeken biri misin?
3. Genelde en çok hangi renkleri tercih edersin?
4. Peki bir davete gitmen gerektiğinde ne tarz bir kıyafet tercih edersin?
5. Partnerinle giyim konusunda uyumlu olmaya önem verir misin?
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