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Giyim Tarzına Göre Nasıl Biriyle Birlikte Olman Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Giyim Tarzına Göre Nasıl Biriyle Birlikte Olman Gerektiğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 22:01

Haydi bize giyim tarzını anlat, biz de sana nasıl biriyle beraber olman gerektiğini söyleyelim. O halde hemen teste başla! 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini söyler misin?

2. Bir ortama giriş yaptığında dikkatleri üzerine çeken biri misin?

3. Genelde en çok hangi renkleri tercih edersin?

4. Peki bir davete gitmen gerektiğinde ne tarz bir kıyafet tercih edersin?

5. Partnerinle giyim konusunda uyumlu olmaya önem verir misin?

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6. Dolabını açıp baksak en çok ne görürüz?

7. Peki hiç podyumda yürümek ister miydin?

8. Son olarak, hangisi seni daha çok rahatsız eder?

Sana doğuştan cool biri lazım!

Sen, kendine has tarzınla ortamlarda dikkat çekmeyi seven birisin! Yerine göre nasıl giyineceğini biliyor ve her zaman da şık olmayı başarıyorsun. Bu yüzden senin yanına, senin tarzına uyum sağlayabilecek dış görünüşüne önem veren biri lazım!

Senin gibi doğal biri olmalı!

Sen her zaman sadelikten yana olan ve her durumda doğallığı tercih eden birisin. Giyim konusunda genelde risksiz seçimler yapıyor ve yine de kendi tarzını yakalamayı başarıyorsun. Senin bu doğallığını fark edecek biri illaki olacaktır. İşte o kişi de senin gibi gösterişi sevmeyen biri olmalı!

Senin gibi asil biri olmalı!

Sen bir ortama adım attığın an tüm ışıkları üzerine çekmeyi başarıyorsun! İddialı ve gösterişli giyim tarzın, seni ulaşılmaz biri gibi gösterebilir ama sen zaten böyle görünmeyi seviyorsun. Senin birlikte olacağın kişi de seni gölgelemeyecek ama yanında her zaman asil duracak biri olmalı!

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