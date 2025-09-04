onedio
article/comments
article/share
Giorgio Armani Kimdir, Kaç Yaşında? İtalyan Moda Tasarımcısı Giorgio Armani Neden Vefat Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 16:36

Modern İtalyan modasının öncüsü olarak gösterilen Giorgio Armani, tasarımları ve iş zekasıyla moda dünyasına yön veren en önemli isimlerden biriydi. 91 yaşında hayatını kaybeden Armani, geride yarım yüzyılı aşan bir kariyer ve milyarlarca euroluk bir moda imparatorluğu bıraktı. 

Peki Giorgio Armani kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Giorgio Armani Kimdir?

Giorgio Armani, modern İtalyan modasının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen dünyaca ünlü bir moda tasarımcısıdır. 11 Temmuz 1934’te İtalya’nın Piacenza kentinde doğan Armani, şıklığı ve sadeliği ön planda tutan tasarımlarıyla tüm dünyada tanındı.

Lise yıllarının ardından Milano Üniversitesi’nde eczacılık okusa da, modaya olan ilgisi onu farklı bir yola sürükledi. La Rinascente mağazasında çalışarak sektöre ilk adımını attı. 1975 yılında kurduğu Giorgio Armani S.P.A. ile kendi markasını yarattı ve kısa sürede küresel ölçekte başarıya ulaştı. Bugün Armani adı parfüm, aksesuar ve lüks yaşam tarzı ürünleriyle de moda dünyasının en güçlü markalarından biri haline geldi.

Giorgio Armani Kaç Yaşında?

Ünlü tasarımcı 11 Temmuz 1934 doğumluydu ve 91 yaşındaydı.

Giorgio Armani’nin Kariyeri

Armani, 1961’den 1970’e kadar Nino Cerruti için çalıştı. 1975’te ortağı Sergio Galeotti ile birlikte Milano’da Giorgio Armani S.P.A. şirketini kurarak ilk koleksiyonlarını sundu. Zamanla erkek giyimden kadın giyimine, aksesuardan parfüme kadar pek çok alanda markasını büyüttü. Hollywood yıldızları için hazırladığı kıyafetlerle uluslararası şöhret kazandı. Richard Gere’in oynadığı “American Gigolo” filmi ve “The Untouchables” filmindeki kostümler ona büyük ün kazandırdı.

Armani’nin imparatorluğu yalnızca kıyafetlerle sınırlı kalmadı. Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior gibi farklı markalarla ürün yelpazesini genişletti. 1980’de L’Oréal ile yaptığı anlaşmayla parfüm dünyasına da giriş yaptı. Ayrıca Olimpia Milano basketbol takımının başkanlığını da yürüttü.

Giorgio Armani Neden Vefat Etti?

Giorgio Armani’nin 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ölüm nedeni resmi açıklamalarda paylaşılmadı ancak İtalyan medyasında doğal nedenlerle vefat ettiği bildirildi. Moda dünyası, onun kaybıyla derin bir üzüntü yaşadı.

