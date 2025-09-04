Giorgio Armani Kimdir, Kaç Yaşında? İtalyan Moda Tasarımcısı Giorgio Armani Neden Vefat Etti?

Modern İtalyan modasının öncüsü olarak gösterilen Giorgio Armani, tasarımları ve iş zekasıyla moda dünyasına yön veren en önemli isimlerden biriydi. 91 yaşında hayatını kaybeden Armani, geride yarım yüzyılı aşan bir kariyer ve milyarlarca euroluk bir moda imparatorluğu bıraktı.

Peki Giorgio Armani kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?