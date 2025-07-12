Gıda Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey
Gıda sektörü, dışarıdan bakıldığında her zaman kazandırır gibi dursa da işin mutfağı gerçekten zor! İnsanlar her zaman yemek yer evet, ama herkes her yerden yemez. Üstelik bu sektör, hem regülasyonların hem de müşteri beklentilerinin en yoğun olduğu alanlardan biri. Yani sadece güzel bir tarifle veya ben yemek yapmayı çok seviyorum düşüncesiyle yola çıkmak ne yazık ki yeterli değil. Eğer bu işte kalıcı olmak istiyorsanız sağlam temeller atmanız şart. Hadi gıda sektörünün inceliklerine birlikte bakalım!
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1. Hedef kitlenizi ve konseptinizi netleştirmeden asla başlamayın.
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2. Hijyen ve gıda güvenliği konusunda asla taviz vermemelisiniz.
3. Lokasyon seçimini rastgele yapmayın, ekstra dikkat etmeniz gerek.
4. Menünüzü sade tutun, her şeyi sunmaya çalışmayın.
5. Fiyatlandırmada kalite ve maliyet dengesini iyi kurmalısınız.
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6. Tedarik zincirinizi sağlam kurun.
7. Ruhsat ve yasal belgeleri geciktirmeyin.
8. Sosyal medyada varlık göstermezseniz kaybolursunuz.
9. İyi ve başarılı personelleri çalıştırın.
10. Mevsimsellikten yararlanın.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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