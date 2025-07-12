onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
Gıda Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

etiket Gıda Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 15:01

Gıda sektörü, dışarıdan bakıldığında her zaman kazandırır gibi dursa da işin mutfağı gerçekten zor! İnsanlar her zaman yemek yer evet, ama herkes her yerden yemez. Üstelik bu sektör, hem regülasyonların hem de müşteri beklentilerinin en yoğun olduğu alanlardan biri. Yani sadece güzel bir tarifle veya ben yemek yapmayı çok seviyorum düşüncesiyle yola çıkmak ne yazık ki yeterli değil. Eğer bu işte kalıcı olmak istiyorsanız sağlam temeller atmanız şart. Hadi gıda sektörünün inceliklerine birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hedef kitlenizi ve konseptinizi netleştirmeden asla başlamayın.

İşin en temel sorusuyla başlayalım. Kime ne sunuyorsunuz? Vegan mutfak mı, sokak lezzetleri mi, sağlıklı atıştırmalıklar mı? Hedef kitleniz gençlerse fiyat politikası ve sunum tarzınız ona göre şekillenmeli zira. Kurumsal çalışanlara hitap ediyorsanız hızlı servis ve paketleme konusuna odaklanmalısınız. Belirsiz bir konsepte sahip işletmeler pek de güven verici olmuyor, kabul edelim. Ne kadar net olursanız, pazarlama stratejiniz de o kadar güçlü olur. Herkese hitap etmek yerine bir nişe odaklanmak kilit nokta yani.

2. Hijyen ve gıda güvenliği konusunda asla taviz vermemelisiniz.

Söz konusu gıda sektörüyse küçük bir hijyen hatası bile çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği standartlara hakim olmanız çok elzem. HACCP ya da ISO 22000 gibi sistemleri araştırmadan üretime başlamamanız şart. Bu durum sadece mutfak ile de sınırlı değil ayrıca. Servis alanı, depolama ve taşıma bile denetime tabi tutuluyor. Müşterilerin sağlığı sizin sorumluluğunuzda sonuçta. Bu alanda yapacağınız en küçük ihmal, hem işletmenizin itibarına hem de cebinize büyük zarar verecektir. Güven vermeyen bir işletme de uzun ömürlü olamaz.

3. Lokasyon seçimini rastgele yapmayın, ekstra dikkat etmeniz gerek.

Her şey iyi bir lokasyon ile başlıyor. Kirası uygun diye seçilen bir yer, müşteri potansiyelinizle uyuşmuyorsa zamanla zarara sebep olacak. Hedef kitlenizin nerede yaşadığını, çalıştığını ve zaman geçirdiğini analiz etmeniz gerekmekte. Yaya trafiği, park sorunu, görünürlük gibi detayları da göz ardı etmemelisiniz. Teslimat yapacaksanız bulunduğunuz bölgedeki kurye altyapısı da çok önemli. Rakiplerinizi analiz ederek bölgedeki ihtiyaçları anlayın. Lokasyon, asla şansa bırakılacak bir detay değil pekala.

4. Menünüzü sade tutun, her şeyi sunmaya çalışmayın.

Çok çeşitli bir menü, ilk bakışta cazip görünse bile işletme açısından büyük risk taşıyor. Her ürün için farklı malzeme stoklamak pek akıllıca olmaz. Beraberinde operasyonel olarak mutfakta karmaşa yaratıyor. Bunun yerine konseptinize uygun az ama lezzetli ürünlerle başlamalısınız. Zamanla gelen taleplere göre menünüzü geliştirebilirsiniz, size kalmış.

5. Fiyatlandırmada kalite ve maliyet dengesini iyi kurmalısınız.

Fiyatlandırma, gıda sektöründe hem algıyı hem de sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen bir unsur. Tam da bu sebeple ucuz ürün müşteri çeker ama kâr getirmez. Pahalı ürün ise müşteri de yüksek beklenti yaratır, karşılayamazsanız müşteriyi kaybedersiniz. Fiyatlandırmayı hem maliyetlerinizi hem de rakip analizini dikkate alarak yapmanız gerekiyor. Kâr marjınızı hesaplarken duygusal değil daha çok stratejik davranmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tedarik zincirinizi sağlam kurun.

Gıda sektöründe kesintisiz malzeme temini hayati öneme sahip konulardan biri. Özellikle de taze ürünlerle çalışıyorsanız, malzeme gelmediğinde tüm operasyon aksamış olur. Bu nedenle güvenilir tedarikçilerle çalışmanız ve alternatif kaynaklar bulundurmanız şart.

7. Ruhsat ve yasal belgeleri geciktirmeyin.

7. Ruhsat ve yasal belgeleri geciktirmeyin.

İşletmenizin açılışı için gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlamanız şarttır. İşyeri açma ruhsatı, gıda üretim izin belgesi, SGK kaydı, vergi levhası gibi birçok belgeye ihtiyacınız olacak bu süreçte. Eksik veya hatalı belgeler, denetimlerde ceza yemenize sebep olur. Yasal bir işletme olmak bir marka imajı meselesi esasında. İşinizi kurumsal zemine oturtmaktan çekinmeyin.

8. Sosyal medyada varlık göstermezseniz kaybolursunuz.

8. Sosyal medyada varlık göstermezseniz kaybolursunuz.

Sosyal medya artık bir opsiyondan ziyade bir zorunluluk halini aldı. Gıda sektöründe özellikle Instagram ve TikTok, müşteri kazanımında büyük rol oynuyor. Lezzetli tabaklarınızı görselleştirin, mutfağın arka planını paylaşın, samimi hikayeler anlatın. Influencer’larla iş birliği de yapmalısınız, bütçeniz yetiyorsa. Google yorumları, alışveriş platformlarındaki puanlamalar da size rahatlıkla yeni müşteriler kazandıracaktır. .

9. İyi ve başarılı personelleri çalıştırın.

Ne kadar iyi tarifleriniz olursa olsun, kötü servis her şeyi gölgeler. Bu yüzden de çalışan seçerken sadece deneyime değil güleryüz, sabır ve iletişim becerilerine de dikkat etmeniz gerekiyor. İlk izlenimde çalışanlarınız sizin yüzünüz oluyor sonuçta. Eğitimlerle personelinizi güçlendirmeli, onları işletmenin bir parçası haline getirmelisiniz.

10. Mevsimsellikten yararlanın.

Gıda sektöründe mevsimsel değişkenlik maliyetleri çok etkiliyor. Yazın bolca bulunan bir ürün, kışın fahiş fiyatlara çıkabiliyor. Haliyle de menünüzü sabit tutmak yerine, mevsimsel değişikliklerle güncellemeniz lazım Böylece hem maliyetleri düşürürsünüz hem de müşterilere taze ve doğal ürünler sunduğunuzu göstermiş olursunuz. Ayrıca yerel üreticilerle çalışmak hem maliyet avantajı sağlar hem de sürdürülebilirlik açısından artı puan kazandırır. Menünüzü mevsime göre şekillendirin, kazancınız artsın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın