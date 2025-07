Gıda Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Gıda sektörü, dışarıdan bakıldığında her zaman kazandırır gibi dursa da işin mutfağı gerçekten zor! İnsanlar her zaman yemek yer evet, ama herkes her yerden yemez. Üstelik bu sektör, hem regülasyonların hem de müşteri beklentilerinin en yoğun olduğu alanlardan biri. Yani sadece güzel bir tarifle veya ben yemek yapmayı çok seviyorum düşüncesiyle yola çıkmak ne yazık ki yeterli değil. Eğer bu işte kalıcı olmak istiyorsanız sağlam temeller atmanız şart. Hadi gıda sektörünün inceliklerine birlikte bakalım!