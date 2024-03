Gerçekten Dip Köşe Temizlik Yapıyor musunuz?: Ev Temizliğinde Sıkça Unutulan 10 Alan

Hani her yeri temizlediğini düşünüp bir keyif kahvesi içeceğin an evin bir köşesini temizlemeyi unuttuğun zamanlar olur ya... İşte o zamanlar insan saçını başını yolmak ister. Temizlemeyi sık sık unuttuğumuz anları okumak için aşağı kaydırın ama her maddeyi okurken kendinize mukayyet olun deriz...