Gerçekten Dip Köşe Temizlik Yapıyor musunuz?: Ev Temizliğinde Sıkça Unutulan 10 Alan
Gerçekten Dip Köşe Temizlik Yapıyor musunuz?: Ev Temizliğinde Sıkça Unutulan 10 Alan
Hani her yeri temizlediğini düşünüp bir keyif kahvesi içeceğin an evin bir köşesini temizlemeyi unuttuğun zamanlar olur ya... İşte o zamanlar insan saçını başını yolmak ister. Temizlemeyi sık sık unuttuğumuz anları okumak için aşağı kaydırın ama her maddeyi okurken kendinize mukayyet olun deriz...
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1. Kapı kolları ve anahtarlar
2. Elektrik prizleri ve düğmeler
3. Perdeler de kirlenir, hem de hiç tahmin etmediğimiz kadar!
4. Buzdolabı ve derin dondurucular
5. Çöp kutusu ve kapaklarının temizlenmesi de bazen unutulabiliyor
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6. En çok temas ettiğimiz şeylerden biri de akıllı telefonlarımız
7. Tuvalet fırçasının sapını temizlemeyi düşündünüz mü?
8. Giysi dolaplarının altı, sandığından daha tozlu olabilir...
9. Çamaşır makinesinin contalarına hep bir şeyler sıkışır ama fark etmeyiz
10. Yatak başlıklarıyla beraber alt kısımlarını temizlemeyi unutmamak gerek
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