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Gerçekten Dip Köşe Temizlik Yapıyor musunuz?: Ev Temizliğinde Sıkça Unutulan 10 Alan

etiket Gerçekten Dip Köşe Temizlik Yapıyor musunuz?: Ev Temizliğinde Sıkça Unutulan 10 Alan

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 14:32

Hani her yeri temizlediğini düşünüp bir keyif kahvesi içeceğin an evin bir köşesini temizlemeyi unuttuğun zamanlar olur ya... İşte o zamanlar insan saçını başını yolmak ister. Temizlemeyi sık sık unuttuğumuz anları okumak için aşağı kaydırın ama her maddeyi okurken kendinize mukayyet olun deriz...

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1. Kapı kolları ve anahtarlar

Günlük olarak sıkça temas ettiğimiz kapı kolları ve anahtarlar, bakteri ve kirlerin yoğun olduğu alanlardır. Her ne kadar geniş alanların temizliğini önemsiyor olsak da bu alanların temizliği hep unutulur. Bu yüzden temizlik yaparken bu detayı gözden kaçırmamak önemlidir.

2. Elektrik prizleri ve düğmeler

Prizlerin ve düğmelerin temizlenmesi risk taşıdığı için kirli olup olmadıklarına pek bakmıyoruz ama dikkatli olmak şartıyla bu alanlar da temizlenebilir. En azından evin bütün şalterlerini indirmek şartıyla.

3. Perdeler de kirlenir, hem de hiç tahmin etmediğimiz kadar!

Evin en uzun bireyi perde asmaktan eminiz ki pek hoşlanmıyordur... Perdeler toz ve kirin biriktiği ancak genellikle unutulan temizlik alanlarıdır. Düzenli olarak vakumlayarak veya nemli bir bezle silerek temizlemek, evin havasını taze tutar.

4. Buzdolabı ve derin dondurucular

Buzdolabı ve derin dondurucu, yiyeceklerin saklandığı önemli alanlardır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Buzdolabının kolları, raflar, dondurucu kısmı ve hatta dolap kapısının silikon kısımları bile temizlenmeli. Gıda artıklarının birikmesini önlemek için periyodik olarak bu alanları temizlemek önemlidir.

5. Çöp kutusu ve kapaklarının temizlenmesi de bazen unutulabiliyor

5. Çöp kutusu ve kapaklarının temizlenmesi de bazen unutulabiliyor

Çöp kutusu ve kapakları, evde sıkça temas ettiğimiz ancak genellikle unutulan temizlik alanlarıdır. Bu alanları düzenli olarak temizlemek, kötü kokuların ve bakterilerin yayılmasını önler.

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6. En çok temas ettiğimiz şeylerden biri de akıllı telefonlarımız

Sık sık kullandığımız cep telefonlarımızda bakteri birikmemesi kaçınılmazdır. Hatta bu listeyi okurken telefonunun kirli olup olmadığını bile kontrol edebilirsin! 😅 Düzenli olarak nemli bir bezle telefonu temizlemek gerekir.

7. Tuvalet fırçasının sapını temizlemeyi düşündünüz mü?

7. Tuvalet fırçasının sapını temizlemeyi düşündünüz mü?

Tuvalet fırçası sapı, sıklıkla unutulan ancak temizlik gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkar. Tuvaleti temizlemeye yarayan tuvalet fırçasını da temizlemeyi unutmamak gerek.

8. Giysi dolaplarının altı, sandığından daha tozlu olabilir...

8. Giysi dolaplarının altı, sandığından daha tozlu olabilir...

Gardıropların altına yetişemediğimiz için temizlemeyi unuttuğumuz alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Neyse ki bunun için robot süpürgeler var da bizim yerimize bu işi hallediyorlar!

9. Çamaşır makinesinin contalarına hep bir şeyler sıkışır ama fark etmeyiz

9. Çamaşır makinesinin contalarına hep bir şeyler sıkışır ama fark etmeyiz

Çamaşır makinesi contalarında inanılmaz derecede bakteri birikir ama biz çamaşır yıkadığımız için ne de olsa temizleniyordur düşüncesiyle oraları temizlemeyiz. Nemli kaldığı için bakteri ve küfün biriktiği bir alan olan contaları düzenli olarak temizlemek, makinenin hijyenini korur.

10. Yatak başlıklarıyla beraber alt kısımlarını temizlemeyi unutmamak gerek

10. Yatak başlıklarıyla beraber alt kısımlarını temizlemeyi unutmamak gerek

Yatak başlığı ve yatak altı, sıklıkla unutulan ancak toz ve kirin biriktiği alanlardır. Bu bölgeleri periyodik olarak temizlemek, uyku kalitesini artırır ve alerji riskini azaltır. Böylelikle daha rahat bir uyku çekebiliriz.

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