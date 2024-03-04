Gerçekten Dip Köşe Temizlik Yapıyor musunuz?: Ev Temizliğinde Sıkça Unutulan 10 Alan

Günlük olarak sıkça temas ettiğimiz kapı kolları ve anahtarlar, bakteri ve kirlerin yoğun olduğu alanlardır. Her ne kadar geniş alanların temizliğini önemsiyor olsak da bu alanların temizliği hep unutulur. Bu yüzden temizlik yaparken bu detayı gözden kaçırmamak önemlidir.