Rüyada Çekirge Görmek! Her Adımınıza Dikkat Edin Şansınız Dönebilir

Bazı kültürlerde uzun ömrü, mutluluk ve şansı temsil eden çekirgeler, her zaman iyinin habercisi olmayabilir. Zira kimi inanışlarda istilayı ve her şeyi yiyip bitirmeyi de temsil edebilirler. Bozguna mı uğrayacaksınız, yoksa şansı mı bulacaksınız; bunu öğrenmek için rüyalarınızdaki görülerin detaylarına inmek gerekir. Peki, rüya tabirlerine göre rüyada çekirge görmek neye işarettir? Rüyada çekirge görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada çekirge görmek ile ilgili en yaygın rüya tabirleri...