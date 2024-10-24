Rüyada Abdest Almak: Hak Ettiğiniz Güzelliklere Kavuşmak İçin Sabırlı Olun ve Dua Edin!

Milattan önceki çağlardan bu yana bilim insanları, alimler ve psikologlar tarafından araştırılan rüyaların bilinçaltının bir yansıması olduğu düşünülür. Bazı psikologlar rüyaları, olması hayal edilen duygular ve arzular olarak ifade eder. Bazı alimler ise rüyaların insan hayatı için uyarı niteliğinde olduğuna inanır. Peki, rüyada abdest almak neye işarettir? Rüyada abdest aldığını görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte rüyada abdest almak ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: