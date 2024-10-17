Rüyada Adet Olduğunu Görmek: Dertler Bitecek Siz Geleceğe Odaklanın!

Uyku sırasında işitsel ve görsel algıya bağlı duyguların bir araya gelmesiyle meydana gelen rüyaların taşıdığı anlamlar pek çoğumuz için merak konusu olmaktadır. İnsanlığın varoluşundan beri merak ettiği rüyaların ne anlama geldiğini öğrenmek için ise günümüzde pek çok kişi rüya tabirlerine başvuruyor. Peki, en yaygın rüya tabirlerine göre rüyada regl olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada adet olduğunu görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada adet olduğunu görmek ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: