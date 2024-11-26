İlişkilerinde Son Noktayı Koymalarına Neden Olan O Anları Paylaşan Kadınlar
İlişkilerinde Son Noktayı Koymalarına Neden Olan O Anları Paylaşan Kadınlar
Hepimizin en derin korkularından biri o sabrın tükendiği anının gelmesidir değil mi? Bir ilişkiyi sürdürmek bazen zor olabilir ama bir noktada gerçekten yeter dediğiniz an gelir. Sosyal medyada da kadınlar uzun süreli ilişkilerinde her şeyi bitirmelerine neden olan o unutulmaz anları paylaştılar. İşte o 'tamam bu kadar!' dedirten 10 gerçek hikaye…
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1. "Son damlam, yedi yıllık partnerim bana 'sana olan çekimim, kilonun artması yüzünden tamamen yok oldu' dediğinde oldu. Oysa ben sadece on kilo almıştım ve bunu kızımızı taşıyıp doğurduğum için aldım! Bu, doğumda neredeyse ölmemin ardından ve çoğu ebeveynlik ve ev işleri yükünü tek başıma üstlenmemin ardından oldu. Hiçbir zaman yardımcı olmaya kalkmadı, her seferinde bir bahane buluyordu. Bir kızım olduğunda bana böyle bir şey söylemesi, kızımın babası gibi bir adamla olmasını asla istemeyeceğimi fark etmemi sağladı."
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2. "Saygın bir firmadan yeni bir iş teklifi aldım ve yeni maaşım neredeyse onun maaşıyla aynıydı. Maaş paketimi ona söylediğimde, 'Sanırım rakamları yanlış anlamışsın,' dedi. Daha az deneyimim olmasına rağmen neredeyse onun seviyesine gelmemi ve burada burada iş görüşmeleri almamı kaldıramadı. Aynı sektörde çalışıyorduk."
3. ''Dört yıllık evliliğin ardından kocamın bana cinsel yolla bulaşan bir hastalık bulaştırdığını öğrenmemle oldu. Aldattığını reddetti ve bunun yerine benim ona ihanet ettiğimi ve hastalığı ondan aldığımı ısrarla söyledi! O an tüm yalanların, ilgisizliğin ve sözlü tacizlerin evliliğimizin geri kalanının nasıl olacağını fark ettim, bu yüzden onu terk ettim."
4. "2015 yılında ailem aniden ve beklenmedik bir şekilde 36 yaşındaki kardeşimizi bir trafik kazasında kaybetti. O dönemdeki kocam, hiçbir şekilde bana teselli vermedi — beni kucaklamadı ev işlerinde bana yardımcı olmadı vb. Cenaze için sekiz saat uzaklıktaki başka bir eyalete gitmek zorunda kaldık. Kardeşim 11'inde hayatını kaybetti ve kocamın doğum günü ise aynı ayın 19’undaydı. Doğum günü geldiğinde kocam ''Bugün doğum günümde, kardeşinden bir telefon almadığım için çok üzgünüm,'' dedi. Kocamın durumu ele alış şekli her şeyin sonunun başlangıcıydı. Kardeşimi neredeyse hiç tanımıyordu ve tüm bu olaydan öyle mağdur olmuş gibi davrandı. Ne kadar garip bir şey söylemek ve düşünmek."
5. "Çok önemsiz gibi gelebilir ama benim için son damla, birlikte dışarıda öğle yemeği yediğimizde oldu. İkimiz de güzel olacağını düşündüğümüz iki ana yemeği paylaşmaya karar verdik — bir hamburger ve bir shrimp po'boy. O hamburgerini ya soğansız sipariş etmedi ya da soğanı kenarda istemedi. Ben soğanı sevmem ve onları yemekten ayıklamak zorunda kalmayı da sevmedim çünkü yemeklerin tadında kalır. O an fark ettim ki o gerçekten benim ne istediğimi umursamıyordu. Unutmuş olabileceğini sanmıyorum — sorduğumda kabul etti. Sadece bunun önemli olmadığını düşündü. Bu benim için önemli olan her şeyin, küçük ya da büyük fark etmez altı yıldan fazla bir süredir 'önemsiz' sayıldığı bir anın sonucu oldu."
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6. "Çift terapisine gidiyorduk ve şu anki eski kocam terapiste bazen beni yüzüme yumruklamak istediğini söyledi. Ben de terapiste daha önce bana fiziksel saldırıda bulunduğu için kendimi güvensiz hissettiğimi söyledim. Ertesi sabah onun tehdidi ve fiziksel saldırısı nedeniyle bir koruma kararı aldım kilitleri değiştirdim ve ilişkiyi sonlandırdım."
7. "Fiziksel şiddet dışında her açıdan kötüye giden uzun mesafeli bir ilişkim vardı. Hayallerimi takip etmek için büyük bir adım atıp zor kazanılmış bir bursla üniversiteyi bitirmek üzere uzaklara taşınmıştım. Okul çok iyi gidiyordu yeni arkadaşlar ediniyor ve harika deneyimler yaşıyordum. Her gece çoğunlukla güven sorunları olduğu için erkek arkadaşımla video sohbeti yapıyorduk ve beni her gün görmek zorunluydu bunu çok açık bir şekilde belirtiyordu. Bir akşam günümden bahsediyor ve aldığım güzel bir haberi açıklıyordum. O sinirlendi ve 'Ne kadar iyi gittiğini duyduğumda, gerçekten sinirleniyorum. Benden uzak olduğunda bu kadar mutlu olmamalısın çünkü seninle olamayınca ben berbat oluyorum,' dedi."
8. "Son damlam dört yılın sonunda oldu. Yaklaşık üç saat uzaklığa taşınmıştım ve bir arkadaşım her hafta sonu onu görmek için üç buçuk saat yol gittiğimi söyledi ve oysa hiç çaba gösterip beni ziyaret etmemişti çünkü 'arabasının şehirde hasar alacağından korkuyormuş.' İki yıl boyunca uzun mesafeli bir ilişkimiz olduğu süre boyunca bir kez bile gelmedi. Meğerse hafta içi beni aldatıyormuş ve hafta sonları da ben gitmediğimde başka biriyle vakit geçiriyormuş. Hayatımın dört yılını boşa harcadım. Arkadaşıma onun davranışlarını fark ettiğini söylediği için gerçekten çok şey borçluyum."
9. "20 yıl evli kaldık. Onun işi için ülkenin öbür ucuna taşındım, üç çocuk doğurdum, evi ve çocukları idare ettim, tam zamanlı çalıştım. O dönemde kronik bir otoimmün hastalık geliştirdim ve doktorum durumu benimle ve kocamla konuşmak için bir görüşme yapmak istedi. Randevu tarihini ve saatini kocamla önceden ayarlamıştım. Randevu sabahı o işe gitmek üzere kapıdan çıkıyordu. Ona randevumuzu hatırlattım sadece yarım saat kaldığını söyledim o da iş toplantısına gitmesi gerektiğini çünkü o toplantının daha önemli olduğunu söyledi. O an onun için hiçbir anlamım olmadığını fark ettim."
10. "Birkaç aydır bu adamla çıkıyordum ve hamile olduğumu fark ettiğimde o hala bu durumu bilmiyordu çünkü başka bir şehirde yaşıyordum. Durumu ona söyledim ve o da sanki kabul etmiş gibi göründü. Bir kız bebek doğurdum. Hemen onun yanına taşındık ama o mutlu değildi. Çoğu zaman sinirliydi ve bu çok rahatsız ediciydi. Bir akşam işten bir arkadaşıyla birlikte geldi biz de çay içiyorduk. Hiç beklemediğimiz bir anda, arkadaşı ona yüksek sesle 'Sürekli bu senin bebeğin değil diye şikayet ediyorsun ama gerçekten sana her açıdan çok benziyor' dedi. O an her şeyin bittiğini anlamıştım. Ardından odada derin bir sessizlik oldu. Ertesi sabah ayrıldım ve 27 yıl sonra asla geriye bakmadım. Kızım yakın zamanda tıp fakültesinden mezun oldu ve ondan çok gurur duyuyorum. O benim dünyam. Onu terk ettiğim için hiçbir zaman pişmanlık duymadım."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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