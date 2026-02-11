Gençlerin Yaptığı Yerli Oyun Steam’de Görücüye Çıktı: Destek Bekliyorlar!
Yeni bir yerli bağımsız oyun Cardora Steam’de görücüye çıktı. Stratejik kart oyunu olan Cardora’yı çalıştıkları şirkette henüz stajyer olan küçük bir ekip geliştirdi ve oyunun Steam sayfası da açıldı. İstek listenize ekleyebilir ve bu genç ekibe Kickstarter üzerinden maddi destek sağlayabilirsiniz.
Türkiye’de oyunların geleceği için endişeli olduğumuz günlerden geçiyoruz, ancak ülkemizdeki oyun sektörü durdurak bilmiyor. 2024’te neredeyse 700 milyon dolarlık hacme ulaşan yerli oyun sektöründe mobil oyunculuğun dışında PC tarafı da yükselişte.
Her geçen sene birbirinden iddialı yerli bağımsız oyun, global çapta Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. İşte bu arenada yepyeni bir oyuncu var artık…
Yerli oyun ekibi Nightbadgers Studio’nun çiçeği burnunda stajyerleri ile tanışın:
İşte bu gençlerin elinden çıkan ilk oyun: Cardora!
Genç ekibe kariyerlerinin bu ilk büyük adımında Kickstarter üzerinden destek olabilirsiniz. Onlar için 1 doların bile çok büyük anlamı var:
Ücretsiz destek olmak için de bir yol var. Cardora’yı Steam’den istek listenize ekleyebilirsiniz:
Takımı desteklemek için linklere tıklayın!
