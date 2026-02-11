Gençlerin Yaptığı Yerli Oyun Steam’de Görücüye Çıktı: Destek Bekliyorlar!

Cardora’nın Steam sayfasına buradan ulaşıp istek listesine eklemeniz, vereceğiniz maddi destek kadar kıymetli ve her koşul altında değer üretmeye çalışan gençlere umut ışığı yakmış oluyorsunuz. Biz Webtekno ekibi olarak elimizden geleni yaptık, sıra sizde :)

Cardora Hakkında:

Cardora, klasik kart oyunlarını seven ama “bir şeyler farklı olsun” diyen oyuncular için tasarlandı. Her oyunda yeni bir kaos, yeni bir taktik ve yeni bir hikâye var. Grim Poker sistemini temel alan, oyun sonunda oluşturacağın kombinasyonlarla en yüksek sinerjiyi yakalamaya çalıştığın multiplayer ve roguelite tarzda single player modları bulunan tematik kart oyunu olan Cardora, atmosferi ile dikkat çekiyor.

Soyluların masasında oynanan, acımasız ve tanıdık bir poker oyunu. Oyuncular kartlarla blöf yapar ve krallığın bölgeleri için hamle yapar. Kurallar tanıdık; niyetler ise karanlıktır. Çünkü Cardora’da kazanan, sadece eli güçlü olan değil, karşısındakinin zayıflığını bilen ve bunu yönlendiren kişidir.

Oyuncular Cardora’da sadece iyi kombinasyonlar kurmakla kalmıyor; aynı zamanda aktif kartlar sayesinde rakiplerinin planlarını bozabiliyor, oyunun gidişatını anlık hamlelerle değiştirebiliyor. Pasif yetenek kartları ise stratejini güçlendirip seni bir adım öne taşıyor.

Cardora, tekil bir kart oyunu olarak değil, yaşayan bir antoloji olarak tasarlandı. Cardora, atmosfer olarak hafif karanlık bir Orta Çağ dünyasında geçiyor. Kara Veba döneminden ilham alan sanat tarzı ve temalarıyla klasik kart oyunlarına daha karanlık, daha muzip ve özgün bir hava katıyor. Her oyun modu bu tarihi temayı farklı bir açıdan ele alıyor.

Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri de dinamik koşullar sistemi. Her döngünün başında oyuna yeni bir etkinlik giriyor ve bu etkinlik, o tur boyunca tüm oyuncuları etkileyen özel kurallar getiriyor. Döngü bittiğinde etkinlik değişiyor ve yerini tamamen farklı bir kurala bırakıyor. Sonuç? Hiçbir maç birbirinin aynısı değil ve oyuncular her seferinde stratejilerini yeniden kuruyor.