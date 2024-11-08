Gençler İçin Finansal Özgürlüğe Giden Yol: Erken Yaşta Yatırım Yapmanın 13 Altın Kuralı

İnsanlar genelde yatırım denince akla büyük paralar getirir, ama aslında bu doğru değil. Sen de öğrenci harçlığından küçük bir kısmını kenara ayırarak yatırım yapabilirsin. Her ay bir kenara koyduğun küçük bir miktar bile, uzun vadede sana önemli bir getiri sağlayacaktır. Önemli olan, bu süreci düzenli hale getirmek. Birkaç ay düzenli yatırım yapıp bırakmak yerine, her ay düzenli olarak biriktirdiğin küçük miktarlar bile büyük farklar yaratabilir. Zamanla, bu küçük adımların nasıl büyüdüğünü göreceksin.