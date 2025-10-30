Geleceğin Yıldızları Antalya'da! Football Federations Cup U16 Yine Türkiye'de

Bu yıl Football Federations Cup'a damga vuracak en dikkat çekici gelişmelerden biri ise, Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr.’ın ilk kez Portekiz U16 Milli Takımı’na davet edilmesi oldu.

Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., babasıyla aynı milli formayı giyme hayaline bir adım daha yaklaştı.

Portekiz U15 Takımı ile gösterdiği 4 maçta 2 gollük performansın ardından U16 Takımı'na seçinen Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr Akademisi'nde forma giyerken, ülkesinin kadrosunda Portekiz dışında forma giyen iki futbolcudan biri konumunda bulunuyor.