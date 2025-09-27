Geçmişine Ne Kadar Takıntılısın?

Senin için geçmiş sadece bir anı değil, bugününü belirleyen bir parça. Sürekli eskiye dönüyor, yaşadıklarını yeniden yaşıyor gibisin. Bu durum seni zaman zaman duygusal olarak yorsa da aslında seni sen yapan şeyin geçmişin olduğunu düşünüyorsun. Ancak dikkat etmen gereken nokta, geçmişe bu kadar bağlı kalmanın geleceğini engelleyebileceği.