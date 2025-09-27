onedio
Geçmişine Ne Kadar Takıntılısın?

İnci Döşer
27.09.2025 - 16:03

Herkesin geçmişinde güzel anılar da var, unutmak istediği kırgınlıklar da. Peki sen geçmişini ne kadar kafanda büyütüyorsun? Belki de çoktan geride bırakmışsındır ya da hala eski defterleri açmaktan kendini alamıyorsundur. 

Hadi teste!

1. Bir eski fotoğraf albümü gördüğünde ilk tepkin ne olur?

2. Anı defteri ya da günlük tutar mısın?

3. Geçmişte yaptığın bir hatayı düşündüğünde…

4. Arkadaşlarınla yıllar önceki bir olayı konuşurken…

5. Geçmişini unut diyen birine cevabın ne olurdu?

6. Eski eşyalarını atma konusunda nasılsın?

7. Geçmişteki pişmanlıkların seni ne kadar etkiler?

8. Bir anıyı hatırlamak için eski defterleri karıştırır mısın?

9. Geçmişine dair en çok ne düşünürsün?

10. Kendini ne kadar seviyorsun puanla bakalım! (1=çok az, 4= en çok)

Sen geçmişinle yaşıyorsun!

Senin için geçmiş sadece bir anı değil, bugününü belirleyen bir parça. Sürekli eskiye dönüyor, yaşadıklarını yeniden yaşıyor gibisin. Bu durum seni zaman zaman duygusal olarak yorsa da aslında seni sen yapan şeyin geçmişin olduğunu düşünüyorsun. Ancak dikkat etmen gereken nokta, geçmişe bu kadar bağlı kalmanın geleceğini engelleyebileceği.

Sen geçmişe bazen takılıyorsun!

Geçmişini tamamen geride bırakamıyorsun. Zaman zaman eski defterleri açıyor, duygularına kapılıyorsun. Ancak yine de bugünü yaşamayı bilen bir yanın var. Dengeli olman sana avantaj sağlıyor ama fazla takıldığında ileriye adım atmanı zorlaştırabilir.

Sen geçmişe nadiren takılıyorsun!

Senin için geçmiş, sadece bir öğretmen. Yaşadıklarını kabulleniyor, hatalardan ders çıkarıyor ama fazla oyalanmıyorsun. Geleceğe odaklanmayı tercih ediyorsun. Bu yaklaşım, seni güçlü kılıyor ve hayatındaki ilerlemeyi kolaylaştırıyor.

Sen geçmişi geride bırakmışsın!

Sen geçmişi geride bırakmış, hatta neredeyse unutmuş gibisin. Eski anılar, hatalar ya da pişmanlıklar seni fazla etkilemiyor. Hep ileri bakıyorsun. Bu yönün sana özgürlük katıyor, ama bazen geçmişin de sana önemli bir yön gösterebileceğini unutmamak gerek.

maestro__

Geçmişe geçmiş olsun 😉