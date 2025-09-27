Geçmişine Ne Kadar Takıntılısın?
Herkesin geçmişinde güzel anılar da var, unutmak istediği kırgınlıklar da. Peki sen geçmişini ne kadar kafanda büyütüyorsun? Belki de çoktan geride bırakmışsındır ya da hala eski defterleri açmaktan kendini alamıyorsundur.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir eski fotoğraf albümü gördüğünde ilk tepkin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Anı defteri ya da günlük tutar mısın?
3. Geçmişte yaptığın bir hatayı düşündüğünde…
4. Arkadaşlarınla yıllar önceki bir olayı konuşurken…
5. Geçmişini unut diyen birine cevabın ne olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eski eşyalarını atma konusunda nasılsın?
7. Geçmişteki pişmanlıkların seni ne kadar etkiler?
8. Bir anıyı hatırlamak için eski defterleri karıştırır mısın?
9. Geçmişine dair en çok ne düşünürsün?
10. Kendini ne kadar seviyorsun puanla bakalım! (1=çok az, 4= en çok)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen geçmişinle yaşıyorsun!
Sen geçmişe bazen takılıyorsun!
Sen geçmişe nadiren takılıyorsun!
Sen geçmişi geride bırakmışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Geçmişe geçmiş olsun 😉