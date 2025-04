Geçmişin Gölgesinde mi Yaşıyorsun?

Bir adım atıyorsun ve o adımla birlikte geçmişin hayaletleri peşinden sürükleniyor. Geçmişin, seninle birlikte her anını paylaşıyor, her düşünceni, her hissini etkiliyor. O eski hatıralar, sanki bir gölge gibi seni takip ediyor, sen nereye gidersen, onlar da orada. O eski kırgınlıklar, o eski pişmanlıklar, hepsi birer zincir gibi seni eskiye bağlıyor, seni bugünün gerçeklerinden uzaklaştırıyor. Geçmişte yaşadıkların, bugünkü seni şekillendiriyor. O eski travmalar, o eski acılar, hepsi birer yara izi gibi kalbinde duruyor ve her ne kadar ilerlemeyi, yeni bir hayat kurmayı istesen de, o eski yaralar bir türlü iyileşmiyor, bir türlü seni serbest bırakmıyor. Geçmişin, senin adımlarını kısıtlıyor, senin özgürlüğünü çalıyor. O eski kırgınlıklar, seni sürekli olarak eskiye bağlıyor ve bugünü yaşamanın önüne geçiyor. Hayal et, bir an için geçmişin gölgesinden çıktığını ve kendi ışığını bulduğunu hayal et. O zaman hayatın nasıl bir hal alır? Belki çok daha renkli, çok daha aydınlık, çok daha umut dolu... Ama her adımda, geçmişin seni esir alıyor, sana ilerleme şansı tanımıyor. Geçmişin, senin üzerinde bir baskı oluşturuyor ve seni esir alıyor. Sen, geçmişin esiri olmaktan kurtulup, kendi özgürlüğünü bulmak istiyorsun. Ama geçmiş, seni bırakmıyor, seni serbest bırakmıyor.