Geçmişin Gölgesinde mi Yaşıyorsun?
Geçmiş, bazen bir ağırlık gibi hissedilebilir, özellikle de geçmişte yaşadığınız bir durum hala sizi rahatsız ediyorsa. Belki bir ilişkiyi bitirmek zorunda kaldınız, belki de bir işten ayrılmak zorunda kaldınız. Ya da belki de bir hata yaptınız ve hala bu hatanın etkileriyle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız bir durum hala zihninizde ve kalbinizde yer kaplıyorsa, bu durumun üstesinden gelmek için belki de biraz yardıma ihtiyacınız vardır. Unutmayın, geçmişte yaşadığınız her durum sizin bugünkü kişiliğinizi şekillendirdi. Ancak, geçmişte yaşadığınız bir durum hala sizi rahatsız ediyorsa, bu durumla başa çıkmak için profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz.
Geçmişte Yaşadığın Bir Şeye Takılı mı Kaldın?
Haydiiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Geçmişteki bir olayın üzerine çok mu düşünüyorsun?
4. Geçmişteki hatalarınla ilgili pişmanlık duyuyor musun?
5. Eski ilişkiler hakkında sıkça düşünür müsün?
6. Geçmişte yaşadığın olumsuz bir deneyimi, şu anda yaşamını etkileyen bir faktör olarak görür müsün?
7. Yeni fırsatlarla karşılaştığında geçmişteki olumsuz deneyimlerden korkar mısın?
8. Geçmişte yaşadığın bir olayı sürekli olarak başkalarına anlatır mısın?
9. Geçmişteki hataların için kendini affedebildin mi?
10. Son olarak geçmişi hatırladığında daha çok acı mı, yoksa öğrenilen dersler mi görüyorsun?
Sen geçmişin gölgesinde yaşıyorsun!
Sen geçmişi çoktan aşmışsın!
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