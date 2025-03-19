Yaza Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt ile Giriyoruz: Cilt Bakım Rutininize Seviye Atlatacak Ürün Önerileri
Yaza Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt ile Giriyoruz: Cilt Bakım Rutininize Seviye Atlatacak Ürün Önerileri
Parlayan, sağlıklı bir cilt için özenli bir bakım şart! Göz çevresi bakımından derinlemesine temizlik sağlayan cihazlara kadar, cilt bakım rutininizi mükemmelleştirecek en iyi ürünleri bir araya getirdik. İşte güzelliğinize değer katacak 11 özel ürün! 💖🌿
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Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. La Roche-Posay Effaclar Duo+ Cilt Bakım Kremi ve Hassas Ciltler için Termal Su (50ml x2 Bakım Seti)Hawk Gaming Chair FAB V4 - Oyuncu Koltuğu
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2. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı (125ml)
3. COSRX Hyalüronik Asitli Nem Kaybı Karşıtı Nemlendirici Krem
4. Braun FaceSpa Pro 911 - Şarjlı Yüz Epilatörü (3’ü 1 Arada Epilasyon ve Cilt Bakım Seti)
5. Neutron Gözenek Açıcı Nano Iyonik Yüz Buhar Makinesi - Derinlemesine Cilt Bakımı
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6. Xinh 7 Renk LED Yüz Maskesi - Beyaz
7. Foreo Luna™ 4 Go - Yüz Temizleme ve Sıkılaştırma Cihazı (Peach Perfect)
8. Cosmed Atopia Cleansing Oil - Yüz ve Vücut İçin Temizleme Yağı (200ml)
9. The Body Shop Himalayan Charcoal - Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske (15ml)
10. Mary & May Tranexamic Acid+Glutathione - Koyu Halka Karşıtı Aydınlatıcı Göz Çevresi Kremi (12gr)
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11. Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream - Salyangoz Ekstreli Hepsi Bir Arada Krem
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