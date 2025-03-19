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Yaza Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt ile Giriyoruz: Cilt Bakım Rutininize Seviye Atlatacak Ürün Önerileri

etiket Yaza Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt ile Giriyoruz: Cilt Bakım Rutininize Seviye Atlatacak Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 15:16

Parlayan, sağlıklı bir cilt için özenli bir bakım şart! Göz çevresi bakımından derinlemesine temizlik sağlayan cihazlara kadar, cilt bakım rutininizi mükemmelleştirecek en iyi ürünleri bir araya getirdik. İşte güzelliğinize değer katacak 11 özel ürün! 💖🌿

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. La Roche-Posay Effaclar Duo+ Cilt Bakım Kremi ve Hassas Ciltler için Termal Su (50ml x2 Bakım Seti)Hawk Gaming Chair FAB V4 - Oyuncu Koltuğu

1. La Roche-Posay Effaclar Duo+ Cilt Bakım Kremi ve Hassas Ciltler için Termal Su (50ml x2 Bakım Seti)Hawk Gaming Chair FAB V4 - Oyuncu Koltuğu

Cilt kusurlarıyla savaşan Effaclar Duo+ ve yatıştırıcı Termal Su, hassas ciltler için mükemmel bir ikili! Sivilceye eğilimli ciltleri yatıştırırken, cilt tonunu eşitleyerek daha sağlıklı bir görünüm kazandırır. Günlük bakım rutininizde vazgeçilmez bir yer edinecek!

2. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı (125ml)

2. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı (125ml)

Çatlaklar ve cilt lekelerine karşı besleyici bir bakım! Bio-Oil, yoğun nemlendirici içeriği sayesinde cildinizi derinlemesine besleyerek esnekliğini artırır. Hamilelik, kilo değişimleri veya kuru cilt sorunları yaşayanlar için kurtarıcı bir ürün!

3. COSRX Hyalüronik Asitli Nem Kaybı Karşıtı Nemlendirici Krem

3. COSRX Hyalüronik Asitli Nem Kaybı Karşıtı Nemlendirici Krem

Yoğun nem arayan ciltler için COSRX Hyalüronik Asitli Krem, cildin nem seviyesini dengeler ve uzun süreli hidrasyon sağlar! Hafif yapısı sayesinde ciltte yapışkan bir his bırakmaz ve hızla emilir. Kuruluk hissine veda etmek isteyenler için mükemmel bir seçim!

4. Braun FaceSpa Pro 911 - Şarjlı Yüz Epilatörü (3’ü 1 Arada Epilasyon ve Cilt Bakım Seti)

4. Braun FaceSpa Pro 911 - Şarjlı Yüz Epilatörü (3’ü 1 Arada Epilasyon ve Cilt Bakım Seti)

Tek bir cihazla epilasyon, yüz temizliği ve masaj deneyimi! Braun FaceSpa Pro 911, yüzünüzdeki en ince tüyleri bile alarak pürüzsüz bir görünüm sağlarken, cilt bakım başlığıyla derinlemesine temizlik sunar. Evde profesyonel cilt bakım keyfi!

5. Neutron Gözenek Açıcı Nano Iyonik Yüz Buhar Makinesi - Derinlemesine Cilt Bakımı

5. Neutron Gözenek Açıcı Nano Iyonik Yüz Buhar Makinesi - Derinlemesine Cilt Bakımı

Gözeneklerinizi derinlemesine temizlemek için profesyonel bir dokunuş! Neutron Nano Iyonik Buhar Makinesi, cildinizi nemlendirirken siyah nokta ve kirleri yumuşatarak daha kolay temizlenmesini sağlar. Evde spa keyfi yapmak isteyenler için birebir!

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6. Xinh 7 Renk LED Yüz Maskesi - Beyaz

6. Xinh 7 Renk LED Yüz Maskesi - Beyaz

Cilt bakım teknolojisini evinize getiren LED maske ile tanışın! Xinh 7 Renk LED Yüz Maskesi, farklı ışık terapileriyle cilt tonunu eşitlemek, gözenekleri sıkılaştırmak ve cildi yenilemek için mükemmel bir seçenek. Daha parlak ve sağlıklı bir cilt için geleceğin bakım yöntemi!

7. Foreo Luna™ 4 Go - Yüz Temizleme ve Sıkılaştırma Cihazı (Peach Perfect)

7. Foreo Luna™ 4 Go - Yüz Temizleme ve Sıkılaştırma Cihazı (Peach Perfect)

Foreo Luna 4 Go, titreşimli temizleme teknolojisiyle cilt bakımını bir üst seviyeye taşıyor! Gözeneklerde biriken kir ve yağı nazikçe temizlerken, cildin sıkılaşmasına ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Cildiniz her zaman temiz ve canlı!

8. Cosmed Atopia Cleansing Oil - Yüz ve Vücut İçin Temizleme Yağı (200ml)

8. Cosmed Atopia Cleansing Oil - Yüz ve Vücut İçin Temizleme Yağı (200ml)

Makyaj ve gün boyu biriken kirleri nazikçe arındıran yağ bazlı bir temizleyici! Cosmed Atopia Cleansing Oil, cildi kurutmadan temizlerken, nem bariyerini korur ve besler. Özellikle hassas ve kuru ciltler için kurtarıcı bir ürün!

9. The Body Shop Himalayan Charcoal - Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske (15ml)

9. The Body Shop Himalayan Charcoal - Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske (15ml)

Gözenekleri temizleyen ve cildinize doğal bir parlaklık kazandıran bir maske mi arıyorsunuz? The Body Shop Himalayan Charcoal, aktif kömür ve yeşil çay içeriğiyle cildi derinlemesine temizler ve fazla yağı dengeler. Cildinizi canlandırmak için haftalık bakım rutininizin vazgeçilmezi!

10. Mary & May Tranexamic Acid+Glutathione - Koyu Halka Karşıtı Aydınlatıcı Göz Çevresi Kremi (12gr)

10. Mary & May Tranexamic Acid+Glutathione - Koyu Halka Karşıtı Aydınlatıcı Göz Çevresi Kremi (12gr)

Göz altı koyu halkalarından şikayetçi misiniz? Mary & May’in özel formülü, traneksamik asit ve glutatyon ile göz çevresini aydınlatırken, ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Yorgun bakışlara veda etme zamanı!

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11. Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream - Salyangoz Ekstreli Hepsi Bir Arada Krem

11. Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream - Salyangoz Ekstreli Hepsi Bir Arada Krem

Nemlendirme, onarma ve yenileme tek bir kremde! Cosrx Snail 92 All In One Cream, salyangoz ekstresi ile cildi derinlemesine besleyerek nem dengesini korur ve cilt bariyerini güçlendirir. Işıltılı ve sağlıklı bir cilt için mükemmel bir bakım ürünü!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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