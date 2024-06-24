Galatasaray Performans Antrenörü Kaan Arısoy, Icardi’nin Yaptığı Fedakarlığı Anlattı: "Acı Çekmesine Rağmen…"
Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde kazandığı iki şampiyonluğun kahramanlarından atletik performans antrenörü Kaan Arısoy, Onedio’nun sorularını yanıtladı.
Deniz Şen’e konuşan Arısoy, 2 sezonda gelen şampiyonlukların hikâyesini anlatırken, Mauro Icardi hakkında ‘’Çok uzun süre acı çekmesine rağmen kendi isteğiyle maçlarda oynadı’’ dedi.
Arısoy’un açıklamalarından derlediğimiz satır başları şu şekilde:
İlk olarak, Kaan Arısoy Galatasaray’da tam olarak ne iş yapıyor?
Baskının nispeten daha az olduğu takımların ardından Galatasaray’da görev almak neleri değiştirdi, işler çok daha zorlaştı mı?
Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan bir Galatasaray var. Sizce hangi şampiyonluk daha zordu?
‘Ne yaparsak yapalım Avrupa seviyesinde değiliz’
Sizce Galatasaray, geçtiğimiz sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini neden kaybetti?
2 sezon boyunca performans olarak sizi en çok şaşırtan oyuncular hangileriydi?
'Mertens hem çok pozitif hem çok çalışkan'
Barış Alper Yılmaz son 2 sezonda inanılmaz bir gelişme kat etti. Onunla ilgili düşünceleriniz neler?
Geçen sezon Zaha, Crystal Palace’ta izlediğimiz döneminden uzaktaydı. Bununla ilgili yorumunuz nedir, sizce gelecek sezon nasıl bir Zaha olacak?
Icardi, attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu ve takımın en önemli oyuncularından biri. Onunla çalışmak nasıl bir his?
‘Mourinho’nun gelmesi motive edici bir şey’
Mourinho'nun gelmesi motive edici bir şey. Mourinho gibi bir antrenörü tartışamayız. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar ortada, dünyadaki sayılı antrenörlerden. Ekibini henüz tanımıyoruz ama açıkçası bu bizi çok ilgilendirmiyor. Mourinho’nun gelişinin Fenerbahçelileri mutlu ettiği gibi bizi de rekabet anlamında motive ettiğini söyleyebiliriz.
Ligimizde hakem tartışmalarının bu kadar çok olması hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Öncelikle hakemlerimizden oyunu bu kadar durdurmamalarını rica ediyorum :) Üzülüyorsunuz, çünkü bir emek veriyorsunuz. İşin bu kadar basite indirgenmesi ve çamur atılması bizim motivasyonumuzu engellemese bile ortamın gerginleşmesi yapacağınız işi
zorlaştırıyor. Antrenmanda, soyunma odasinda, restoranda, tesiste herkes ister istemez bunu konuşuyor.‘’Galatasaray hakemler sayesinde şampiyon oldu’’ denmesi doğru değil’’
Biz isteriz ki herkes işini yapsın, iyi olan kazansın. Fenerbahçe o gün bizi yendi, bizden iyi oynadılar ve yendiler. Bunun ardından kalkıp 'Galatasaray hakemler sayesinde sampiyon oldu' denmesi doğru değil. Gerçekçi ve tutarlı olmak lazım. Biz o tarafı pek düşünmüyoruz, kendimizi bundan soyutlayıp işimizi yapmaya odaklanıyoruz. Keşke daha sağlıklı, huzurlu, kardeşçe bir ortam olsa. Zaten biz öyleyiz ve bu değişmez ama maalesef son dönemde ülkemizde böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat bunun bir spor olduğunu ve izleyenler için bir eğlence olduğunu kimsenin unutmaması lazım.
Okan Buruk ve ekibi bir gün yurt dışında çalışmak ister mi?
- Okan Buruk bunu hak ediyor. Benim düşüncem de bir Türk antrenör yurt dışında ülkemizi temsil edecekse o Okan Buruk'tur. Benim ve ekip adına da farklı bir meydan okuma olur. 'Türkiye Ligi' dense bile ülkemizdeki antrenörlerin kalitesi ve bilgi birikimi açısından Avrupa'dan bir farkımız yok.
Okan Buruk ile çalışmanın en zor ve en kolay yanı nedir, çalışmalarınız nasıl geçiyor?
- Okan Hoca futbolda bizim alanımızın ne kadar önemli olduğunun farkında ve bu sebeple özgürce işimizi yapabiliyoruz, fikirlerimize önem veriyor. Bu onunla çalışırken en büyük motivasyonum. Zor yanı ise hedefi her zaman en yukarısı olduğu için, futbolcuların performanslarını hep en yukarıda tutmamız gerekiyor. Zor yanı dedik ama bu aslında Okan Hoca’yla çalışmanın en kolay yanıyla iç içe. İşimizi şevkle yapıyoruz.
‘Okan Buruk en büyük şansımız’
Sezon başı hazırlık dönemleri ve geçiş dönemleri bizim en yogun çalıştığımız dönemler. Sezon öncesi dönemden gelen bir takımı hazırlaman ve müsabik hâle getirmen gerekiyor. Bu sürede test ve ölçümleriz oluyor. Futbolcuların durumunu görüyor, eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirliyoruz. Burada en büyük şansımız Okan Buruk ile çalışıyor olmamız. Okan Hoca’nın bilimsel çalışması işimizi çok kolaylaştırıyor ve neyi ne için yaptığımızı biliyor. Biz raporlarımızı veriyoruz, takımın buna ihtiyacı var dediğimizde önümüzü kesmiyor. Sezon içerisinde de hedef yükümüzü belirliyoruz ve bu doğrultuda yük takibi yapıyoruz. Ayrıca en iyi performans için yorgunluk, sakatlanma riski için analizlerimiz, testlerimiz oluyor. Maçların fiziksel verileri, GPS ile takip ettiğimiz antrenmanların fiziksel verileri ile gözlemlerimizi
bir araya getirip rapor hazırlayıp hocaya sunuyoruz. Bizim için en önemlisi oyuncuların sağlığı. Hedefimiz sakatlık yaşamadan sezon başından sonuna kadar eksiklerimizi tamamlayıp, oyuncuların hem takım hâlinde hem bireysel olarak performanslarını en iyi duruma getirmek.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Bayern Münih maçında önde pres yapmış, inanılmaz bir mücadele sergilemişti. O maçın hikâyesi neydi?
- Bayern Münih maçında aslında ekstra bir şey yoktu. Biz her maça aynı çıkıyoruz. Bu özgüven güzel bir şey. Tabii ki her takıma karşı fiziksel olarak ne yapmamız gerekiyor, neye dikkat etmeliyiz bunları hesaplıyoruz. Şampiyonlar Ligi farklı bir motivasyon ve takımımız yıldızlarla dolu. Hak ettikleri, ait hissettikleri yerdeydiler. Mertens, Icardi, Barış, Kerem, Zaha, Ziyech, Muslera… O maç hepsi için bir meydan okumaydı. “Biz varız' dediler ve hem ülkemizi hem Galatasarayımızı çok iyi temsil ettiler. Bu içten gelen bir şey. Oyuncularımızı gururla izledik.
Milli takımımız EURO 2024’te mücadele ediyor. Performans antrenörü olarak milli takımla koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz?
- Oyuncularımız maçlara ve kamplara gitmeden önce milli takımın performans antrenörleri ile iletişime geçiyoruz. Bireysel olarak dikkat etmesi gereken konular varsa feedback veriyoruz. Dönüşte de nasıl gönderdiysek aynı şekilde gelmesini talep ediyoruz ve onlardan maç verilerini alıyoruz, feedback alıyoruz. Oyuncu dönünce hedeflediğimiz performansı aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir dönem gönderdiğimiz futbolcuların aynı şekilde dönmediğini gördük. Bu da bizim için bir risk oluyor. Bu nedenle koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Milli takımımıza da EURO 2024’te başarılar diliyorum.
Kerem Aktürkoğlu Gürcistan maçında önemli bir gol attı. Onunla ilgili neler söylersiniz?
- Kerem Aktürkoğlu çok çalışkan ve iyi bir oyuncu. Çok duygusal. Taraftarların bazen ona gösterdiği tepkiyi hiç haklı bulmuyorum. Niye böyle bir şey oluyor onu da anlamıyorum. Fedakar, terinin son damlasına kadar savaşan bir oyuncu ve takımın kaptanı. Galatasaray’da ve Avrupa'da oynamayı fazlasıyla hak ediyor. Sadece duygusal karakteri onu biraz zorluyor. Ama Kerem takımı için her koşulda, her şeyini vermeye çalışan önemli bir oyuncu.
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