Galatasaray Performans Antrenörü Kaan Arısoy, Icardi’nin Yaptığı Fedakarlığı Anlattı: "Acı Çekmesine Rağmen…"

Galatasaray her maçı kazanmaya odaklı çok büyük bir camia. Tabii ki çalıştığımız her takımda en doğrusunu, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama söz konusu Galatasaray olunca sorumluluk çok daha büyüyor. Hep tetikte olup bir an bile konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz. Bizimde yıllardır aynı ekip içerisinde ve bu sektörde edindiğimiz tecrübe ve birikim, hem bu yoğun tempoyu hem de Galatasaray gibi bir camianın beklentilerini karşılamamız noktasında bize yardımcı oluyor.