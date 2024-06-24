Galatasaray Performans Antrenörü Kaan Arısoy, Icardi’nin Yaptığı Fedakarlığı Anlattı: "Acı Çekmesine Rağmen…"

Icardi inanılmaz çalışkan bir oyuncu. 'Ben yıldız oyuncuyum, Icardi’yim, Inter'de, Paris Saint-Germain'de (PSG) oynadım' diyerek idare eder, yüzde yüz çalışmayabilir diye beklenebilir ama her antrenmanda çok hırslı, futbol oynamayı çok seviyor. Zaten

ismi Icardi ama Galatasaray'da da kendini kanıtladı. 2. sezonunda daha da sorumluluk aldı, arkadaşlarını da motive etti. Bir antrenör için onunla çalışmak mutluluk verici. Yaşadığı sakatlığa ve ağrılarına rağmen hep kendi isteğiyle iğne olarak sahadaki yerini aldı bu sezon. Hem saha içinde hem saha dışında karakteri ve çalışkanlığı ile ön planda. Zaten bu enerjisi geçmese bugün Türkiye’deki çocukların hepsi onun hayranı olmazdı. Nereye gitsek, nereye baksak bir Icardi çılgınlığı görüyoruz sevgi anlamında. Hem de her takım taraftarlarından. Ben onun bu kadar sevilmesinin, onu tanıdıkça çok normal olduğunu düşünüyorum.‘Icardi için ‘Koşmuyor, duruyor’ demek haksızlık’

Icardi, Besiktaş derbisinde Ghezzal'ın müdahalesinden itibaren çok uzun bir süre sakat olarak oynadı. Acı çekmesine rağmen maçlarda oynamak istiyordu. Son haftalarda fiziksel olarak biraz daha rahattı. Icardi için sadece fiziksel olarak da düşünmemek gerekiyor. Saha içinde toplu ve topsuz alanda pozisyon alışını da hesaba katmalıyız. Icardi oradaysa rakip takımın defansı için bu bir alarm demek. Bu yüzden dışarıdan bir gözle bazı taraftarların sosyal medyada Icardi için 'Duruyor, koşmuyor' demesi haksızlık bana göre.