Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray - Liverpool Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 17:40

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta karşılaşmasında İngiltere’nin köklü kulüplerinden Liverpool ile karşılaşacak. İlk hafta Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu kez sahasında puan arayacak. 

İşte dev maçın detayları ve Galatasaray’ın fikstürü...

Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi, 30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak. Kritik mücadele, grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor.

Galatasaray - Liverpool Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Futbolseverler, RAMS Park’taki bu önemli mücadele için hazırlıklarını tamamlıyor. Galatasaray taraftarı tribünleri doldurmaya hazırlanırken, Liverpool da Türkiye’den puanla dönmek istiyor.

Galatasaray - Liverpool Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, Galatasaray - Liverpool maçını canlı olarak ekranlara getirecek. 

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

  • 30 Eylül: Galatasaray - Liverpool – 22.00

  • 22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt – 19.45

  • 5 Kasım: Ajax - Galatasaray – 23.00

  • 25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise – 20.45

  • 9 Aralık: Monaco - Galatasaray – 23.00

  • 21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid – 20.45

  • 28 Ocak: Manchester City - Galatasaray – 23.00

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
