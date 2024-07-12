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Futbol Tutkunu Olmayan İnsanların Bile EURO 2024 Maçlarını Takip Ederken Yaşadığı 10 Heyecan Dolu An

etiket Futbol Tutkunu Olmayan İnsanların Bile EURO 2024 Maçlarını Takip Ederken Yaşadığı 10 Heyecan Dolu An

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 19:31

EURO 2024 izlerken hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Hiç futbol takip etmeyenleri bile heyecanlandıran anlara birlikte bakalım mı?

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1. Milli maçların izlenildiği anlar...

1. Milli maçların izlenildiği anlar...

Milli takım sahaya çıktığında heyecanlanmayan var mı? Milli maçları izlerken coşku ve heyecan bir arada oluyor. Milli marşı söyleyerek başlanan heyecan maç bitiş düdüğüne kadar sürüyor. Gol pozisyonlarını hepimiz ayakta izliyoruz. Hayatında hiç futbol izlemeyenler için bile milli maçlar çok heyecanlı geçiyor.

2. Penaltıların atıldığı anlar...

Tabii ki de bu listede penaltılar yer almalı. Penaltı anlarını ayakta izliyoruz. Sadece kendi tuttuğumuz değil, her takımın penaltılarını izlemek çok heyecan verici. Maçın kader anı olan penaltılarda nefesler tutuluyor ve kimin kazanacağı heyecanı herkesi sarıyor. Futbolcu atabilecek mi kaleci kurtarabilecek mi? Bu kader anını izlerken bırak konuşmayı, nefes bile almıyoruz.

3. Son dakika atılan goller...

Maç eşit giderken bitmeye yakın atılan goller kadar heyecanlandırıcı bir şey var mı? Sadece eşit giderken değil tabii ki yenilirken atılan bir gol ya da galibiyeti getirecek bir gol heyecandan herkesi çılgına çevirmeye yeter de artar bile!

4. Hakemin kararı beklerken...

VAR'a gidildiği anlar herkes nefesini tutuyor. Gol oldu mu olmadı mı gibi bazı tartışmalı kararlarda hakemler VAR'a gidiyor. VAR'a gidilen ve kararın beklendiği o anlarda hiç futbol izlemeyenler bile heyecandan yerinde oturamıyor. Tutulan takımın lehine çıkan kararda çok sevinilse de aleyhe kararlar her zaman üzücü oluyor. 😢

5. Maçın uzatmalara gittiği anlar...

Eşitlik varsa maç uzatmalara gidiyor. Eee maçın bir türlü sona ermemesi de heyecanı katlıyor tabii ki. Maç uzatmalara gidince futbolla ilgisi olmayanlar bile çoşuyor. Hele bir de o sırada tuttuğunuz takım gol atarsa sizden keyiflisi olamaz, değil mi?

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6. Kalecilerin efsane kurtarış anları...

Kalecilerin efsane kurtarışlarını izlemenin bir keyfi yok. Böyle inanılmaz kurtarışları izlerken herkes çok heyecanlanıyor. Maçın seyrini değiştirebilecek bu tarz anlarda heyecan dorukta oluyor. Kendi takımınızın olmayan bir maçı izlerken bile bu anlarda heyecanlanmak mümkün.

7. Genç yetenekleri sahada izlerken...

7. Genç yetenekleri sahada izlerken...

Arda Güler gibi genç ve yetenekli futbolcuları böyle bir şampiyonada izlemek çok keyifli elbette. Onların neler yapacağını görmek için herkes ekrana kilitleniyor. Böyle anları izlemenin heyecanı da bir başka oluyor elbette. Hele bir de bu genç yetenek gol atsa bu heyecan kat kat artıyor.

8. Tribünlerin şovları...

Tribünlerin şovları ekran karşısında bile heyecanlandırıyor. Tribünlerin yaptığı koreografiler, şovlar ve pankartlarla çoşmamak mümkün mü? Orada olmayıp evden bile izlenilse bu şovlar insanı heyecanlandırıyor. Futboldan hiç anlamayanlar bile bu gösterilerle çoşuyor.

9. Sevdiğiniz futbolcuyu izlerken...

Hayranı olduğunuz futbolcuyu sahada görmek ve oynayışını izlemek çok keyifli. Tuttuğunuz takımdan ya da başka takımdan sevdiğiniz bir oyuncuyu maç boyu izlemek ve ne yapacağını görmek oldukça heyecanlı. Hele bir de gol atsa zaten bu heyecan katlanıyor.

10. Kupa törenini izlerken...

Maçlar bitip şampiyonluk kutlaması zamanı gelince herkesin çok heyecanlandığı kesin. O an tuttuğunuz takım şampiyon olmasa bile her takım için heyecanlanıp mutlu olunuyor. Futbolcuların sevinçle kupayı kaldırdıkları an hele bir de tuttuğunuz takım şampiyon olduysa paha biçilemez bir an oluyor. O anın çoşkusu çok başka!

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