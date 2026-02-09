Freud'a Göre Psikolog mu Yapay Zeka mı?

Bu soru ilk bakışta provokatif görünebilir. Hatta bazıları için rahatsız edici bile olabilir. Ancak çağımızın gerçekliğiyle yüzleştiğimizde, bu sorunun artık fütüristik bir fantezi değil; ciddi biçimde ele alınması gereken bir düşünsel eşik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Benim bu konuda bir fikrim var:

Belli periyotlarla yapay zekâdan psikolojik destek almak, sanıldığından çok daha mantıklı ve işlevsel olabilir.

Bu görüşümü birkaç temel gerekçeye dayandırıyorum.

İnsan Faktörü: Avantaj mı, Dezavantaj mı?

Psikologlar da sonuçta birer insan.

Onların da duyguları, yaşanmışlıkları, travmaları, bilinçli ya da bilinçdışı önyargıları var. Psikoterapide “karşı aktarım” olarak adlandırılan bu durum, terapistin kendi iç dünyasının danışan sürecine sızabilmesi ihtimalini barındırır. Elbette bu her zaman olumsuz bir şey değildir; ancak insan olmanın getirdiği bu filtre, zaman zaman yanlış yönlendirmelere de kapı aralayabilir.

Yapay zekâ ise bu noktada radikal bir fark sunar:

Travması yoktur.

Egosu yoktur.

Günü kötü geçmemiştir.

Sizi kendi hikâyesiyle karıştırmaz.

Bu tarafsızlık, özellikle düşüncelerini düzenlemek, duygularını anlamlandırmak ve olaylara farklı açılardan bakabilmek isteyen bireyler için ciddi bir avantajdır.

Mesela yapay zekanın diğer bir artısı bilgiye ve iletişime erişim ve hız meselesi