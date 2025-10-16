onedio
Freddie Mercury’nin Sesinin Gücünü Kanıtlayan 11 Şarkı

Liz Lemon
16.10.2025 - 18:35

Freddie Mercury gibi büyük bir yetenek dünyaya kolay kolay gelmiyor. Sanatçının öyle bir sesi var ki resmen gökyüzünü yırtıp kalbinize iniyor. İşte Freddie’nin vokal gücünü, aralığını ve sahnedeki kraliyet karizmasını kanıtlayan o şarkıları...

1. Bohemian Rhapsody

2. Killer Queen

3. Innuendo

4. Who Wants to Live Forever

5. Somebody to Love

6. Mustapha

7. Another One Bites the Dust

8. Radio Ga Ga

9. The Show Must Go On

10. Friends Will Be Friends

11. Bicycle Race

