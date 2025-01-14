Fransa'nın Başkenti Paris'te Neden Bu Kadar Çok Fare Var?
Fransa'nın Başkenti Paris'te Neden Bu Kadar Çok Fare Var?
Paris, romantizmin ve ışıkların şehri olarak bilinirken şimdi fare istilasıyla gündemde. Peki başkenti istila eden milyonlarca kemirgen neden bu kadar hızlı yayılıyor? Çöp yığınları, eski altyapı ve iklim değişikliği bu sorunu nasıl tetikliyor? Gelin biraz farelerle başı dertte olan Paris sokaklarına bir göz atalım.
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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Paris tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıksa da son yıllarda kentteki fare istilası ciddi bir sorun haline geldi. Başkentin çeşitli noktalarında dolaşan kemirgenler yerel halkın ve ziyaretçilerin tepkisini çekerken Paris Belediyesi bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcıyor.
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Ancak sorunun kökeninde yatan nedenler ve alınan önlemler farelerin hızla yayılmasını durdurmaya yetmiyor. Paris’te kişi başına 1,5 ila 2 fare düştüğü tahmin ediliyor; bu yaklaşık 4 milyon fare demek. Norveç fareleri olarak bilinen bu kemirgenler kentin altyapısına kolayca uyum sağlıyor.
Eski kanalizasyon sistemleri, çöp birikintileri ve uygun barınma alanları farelerin yayılması için elverişli bir ortam yaratıyor. Paris’in günlük çöp üretimi 3 bin tona ulaşıyor ve bu durum temizlik hizmetleri üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.
Çöplerin doğru şekilde toplanamaması, açık alanlarda birikmesine yol açıyor. Bu da farelerin kolayca yiyecek bulmasını sağlıyor. Ayrıca eski altyapı sistemleri farelerin barınması ve üremesi için uygun sığınaklar sunuyor.
İklim değişikliği ve kentsel inşaat çalışmaları da farelerin yaşam alanlarını genişletiyor. Paris Belediyesi sorunu kontrol altına almak için 7 binin üzerinde operasyon düzenledi. Parklar ve kamusal alanlarda ilaçlama yapılarak çöp kutuları kapalı konteynerlerle değiştirildi.
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Ancak bu önlemler sorunun büyüklüğü karşısında yetersiz kalıyor. Özellikle restoran ve otellerde yiyecek atıklarının doğru şekilde bertaraf edilmemesi kemirgenler için ideal bir beslenme alanı yaratıyor.
Peki bir çözümü var mı? Uzmanlar farelerle mücadelenin yalnızca ilaçlama ile mümkün olmadığını, kent kültürünün ve altyapının değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Atık yönetiminin iyileştirilmesi, geri dönüşüm imkanlarının artırılması ve çöp ayrıştırma bilincinin yaygınlaştırılması şart.
Ayrıca belediyenin temizlik politikalarına daha fazla kaynak ayırması ve sıkı denetimler uygulaması gerekiyor. Paris’in “Işıklar Şehri” unvanını koruyabilmesi temizlik ve çöp yönetimi sorunlarına karşı kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkün olabilir.
Aksi halde bu kemirgenler Paris’in imajını gölgelemeye devam edecek gibi görünüyor. Bu kemirgenler aslında 18. yüzyılın ortalarından beri şehre geliyorlar.
2007 yılında kanalizasyon ile Paris'e gelen, şehrin mutfaklarından birine yerleşerek burada aşçılık dünyasına atılan Remy adlı bir farenin başrol oynadığı Ratatuy adlı bir animasyon filmi çıkmıştı.
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Yüzyıllardır Paris sokaklarında dolaşan bu kemirgenler gibi fareler ve sıçanlar gibi birçok hayvan da Orta Çağ kültüründe şehrin sokaklarında insanlarla yan yana yürüyordu.
Hastalıkların yayılmasıyla da bu hayvanlardan tiksinti duyulmuş ve her türlü kötülük ve pislikle ilişkilendirilmişti. Şehrin sakinleri de karşılaştıkları her fareyi her şekilde öldürmeye çalışırken kendilerini aniden bir savaşın içerisinde buldu. Şimdilerde de bu hayvanlarla baş etmek için birçok çözüm denense de pek etkili olduğu söylenemiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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