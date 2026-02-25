onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Formayı Giydi, Antrenmana Çıktı: Galatasaray’dan Ayrılan Çağrı Hakan Balta Resmen Fenerbahçe’de!

Formayı Giydi, Antrenmana Çıktı: Galatasaray’dan Ayrılan Çağrı Hakan Balta Resmen Fenerbahçe’de!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2026 - 12:00

Galatasaray’dan istediği oynama garantisinin kabul edilmemesi sebebiyle yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı kırmızılı takımın efsane oyuncusu Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı öncesi antrenmanında sahaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayan Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe’de!

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayan Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe’de!

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta ile sarı-kırmızılı yönetim arasında süregelen belirsizlik geçtiğimiz günlerde farklı bir boyuta taşınmıştı. Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, genç yeteneğin kulüpten gelen en yüksek maaş teklifini elinin tersiyle ittiği belirtildi. Maddiyatı ikinci plana atan ailenin tek şartının, Çağrı’nın sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ifade edildi. Ancak bu talebin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine 17 yaşındaki futbolcu kadro dışında kaldı. 

Yaşanan bu durum sonrasında Fenerbahçe devreye girdi ve Çağrı’yı transfer etti. Sarı lacivertli formayı giyen Çağrı Hakan Balta, sarı lacivertli takımın Nottingham Forest maçı öncesi yaptığı antrenmanda sahaya çıktı.

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'deki ilk antrenmanından görüntüler (Kaynak: A Spor)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın