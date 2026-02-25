Formayı Giydi, Antrenmana Çıktı: Galatasaray’dan Ayrılan Çağrı Hakan Balta Resmen Fenerbahçe’de!

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta ile sarı-kırmızılı yönetim arasında süregelen belirsizlik geçtiğimiz günlerde farklı bir boyuta taşınmıştı. Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, genç yeteneğin kulüpten gelen en yüksek maaş teklifini elinin tersiyle ittiği belirtildi. Maddiyatı ikinci plana atan ailenin tek şartının, Çağrı’nın sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ifade edildi. Ancak bu talebin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine 17 yaşındaki futbolcu kadro dışında kaldı.

Yaşanan bu durum sonrasında Fenerbahçe devreye girdi ve Çağrı’yı transfer etti. Sarı lacivertli formayı giyen Çağrı Hakan Balta, sarı lacivertli takımın Nottingham Forest maçı öncesi yaptığı antrenmanda sahaya çıktı.