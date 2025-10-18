onedio
Haberler
Goygoy
Flörtünden Borç İsteyen Erkek Konusu X'te Goygoy Malzemesi Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 13:25

Günümüz ilişki dünyası iyice karışık bir hal almaya başladı biliyorsunuz ki. Neredeyse her gün yeni bir terim ve trend çıkıyor. E bu konular X'e düşünce de mizah konusu olmadan geçemiyor elbette. X'te @bitureysan adlı kullanıcının paylaşımı da tam olarak bu türden! Flörtleştiği erkeğin kendisinden borç istemesini yanlış bulan kullanıcıya, pek çok kişi hak verdi.

Gelin kimler ne demiş bakalım!

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde 👇🏻

Bazıları yapılan paylaşıma katılmakla beraber kendi anılarını da anlattı 👇🏻

İhtimaller üzerinden yürüyenler de oldu.

Goygoyu da döndü elbette 👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
