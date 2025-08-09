Finansal Hedeflerine Göre 5 Yıl Sonra Nerede Olacaksın?
Finansal hedefler deyince aklına sadece kredi kartı borcunu kapatmak mı geliyor, yoksa sen çoktan erken emeklilik planı yapmaya başladın mı? Herkesin parayla farklı bir ilişkisi var ama 5 yıl sonra nerede olacağımızı belirleyen şey biraz da bu ilişkiyi nasıl yönettiğimiz. Bu test sayesinde, finansal tercihlerin doğrultusunda 5 yıl sonra seni nasıl bir hayatın beklediğini öğreniyoruz! Haydi başlayalım. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini soralım. 👇
2. Şimdi de yaşını öğrenelim. 👇
3. Dürüst olalım… Banka hesabında şu an tahmini ne kadar var?
4. Diyelim ki eline 200.000 TL geçti. İlk iş ne yaparsın?
5. Hangi harcama senin için asla lüks değil, ihtiyaçtır?
6. Peki, bir gün çok zengin olsan ilk alacağın şey ne olur?
7. Senin hayat felsefen hangisi?
8. Söyle bakalım, finansal anlamda en büyük hayalin hangisi?
9. Kredi kartı borçları hakkında ne düşünüyorsun?
10. Sana göre finansal planlamada olmazsa olmaz nedir?
5 yıl sonra bile hala gününü kurtarıyor olabilirsin!
Sen, yıllar sonra bile kontrollü yaşamına devam edersin!
Her detayı hesaplamaya devam edersin!
