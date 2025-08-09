onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Finansal Hedeflerine Göre 5 Yıl Sonra Nerede Olacaksın?

etiket Finansal Hedeflerine Göre 5 Yıl Sonra Nerede Olacaksın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.08.2025 - 17:01

Finansal hedefler deyince aklına sadece kredi kartı borcunu kapatmak mı geliyor, yoksa sen çoktan erken emeklilik planı yapmaya başladın mı? Herkesin parayla farklı bir ilişkisi var ama 5 yıl sonra nerede olacağımızı belirleyen şey biraz da bu ilişkiyi nasıl yönettiğimiz. Bu test sayesinde, finansal tercihlerin doğrultusunda 5 yıl sonra seni nasıl bir hayatın beklediğini öğreniyoruz! Haydi başlayalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini soralım. 👇

2. Şimdi de yaşını öğrenelim. 👇

3. Dürüst olalım… Banka hesabında şu an tahmini ne kadar var?

4. Diyelim ki eline 200.000 TL geçti. İlk iş ne yaparsın?

5. Hangi harcama senin için asla lüks değil, ihtiyaçtır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki, bir gün çok zengin olsan ilk alacağın şey ne olur?

7. Senin hayat felsefen hangisi?

8. Söyle bakalım, finansal anlamda en büyük hayalin hangisi?

9. Kredi kartı borçları hakkında ne düşünüyorsun?

10. Sana göre finansal planlamada olmazsa olmaz nedir?

5 yıl sonra bile hala gününü kurtarıyor olabilirsin!

Sen anlık mutluluğu ve konforu seven, gelecek planlarından çok bugünü yaşamaya çalışan birisin. Para senin için bir araç, asla amaç değil. Bu yüzden çoğu zaman “O kadar para verdim ama değdi!” diyorsun. Tabii bazen hesapsız olduğunu fark ettiğin anlar da oluyor! 5 yıl sonra seni hala spontane bir hayat içinde, belki farklı iş deneyimleriyle, ama tam da olmak istediğin yerde görebiliriz. Ama biraz birikim yapmaya başlarsan, ilerleyen yıllarda biraz daha rahat edebilirsin.

Sen, yıllar sonra bile kontrollü yaşamına devam edersin!

Senin harcamalarının ardında hep bir sebep, bir mantık var. Ne tamamen savurgansın ne de aşırı hesapçısın. Hayallerin büyük ama adımların temkinli. Beş yıl sonra seni ya yurt dışında freelance çalışan biri olarak ya da sevdiği alanda girişimcilik yapan biri olarak görebiliriz. Ufak desteklerle, kendini maddi anlamda oldukça ileri taşıyabilirsin. Bugün yarattığın bu denge, yıllar sonra hayallerine kavuşmanı sağlayabilir!

Her detayı hesaplamaya devam edersin!

Sen, parayı planlayan değil; planlarını paraya göre şekillendiren birisin! Her harcamanda oldukça stratejik davranıyorsun. Finansal okuryazarlık konusunda master yapmış gibisin! Beş yıl sonra seni birikimlerini pasif gelire çevirmiş, belki ev almış, belki yurtdışında yaşamaya başlamış biri olarak görebiliriz. Ama unutma, hayat sadece yatırımdan ibaret değil; bazen anın tadını da çıkarmak gerekiyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın