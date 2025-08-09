Finansal Hedeflerine Göre 5 Yıl Sonra Nerede Olacaksın?

Sen anlık mutluluğu ve konforu seven, gelecek planlarından çok bugünü yaşamaya çalışan birisin. Para senin için bir araç, asla amaç değil. Bu yüzden çoğu zaman “O kadar para verdim ama değdi!” diyorsun. Tabii bazen hesapsız olduğunu fark ettiğin anlar da oluyor! 5 yıl sonra seni hala spontane bir hayat içinde, belki farklı iş deneyimleriyle, ama tam da olmak istediğin yerde görebiliriz. Ama biraz birikim yapmaya başlarsan, ilerleyen yıllarda biraz daha rahat edebilirsin.