onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Ferzan Özpetek'in Bol Ödüllü Son Filmi "Elmaslar" Türkiye'de Vizyona Giriyor!

Ferzan Özpetek'in Bol Ödüllü Son Filmi "Elmaslar" Türkiye'de Vizyona Giriyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.10.2025 - 13:24

Türkiye hakları DEPOfilm’e ait olan film, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında  bulunduğu toplam 63 ülkeye satıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.

İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.

“Elmaslar”, 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyor. Film, birbirini dinleyen, bakışlarla anlaşan, el ele tutuşarak zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik, dostluk ve birliktelik duygusunu derinlemesine perdeye aktarıyor.

Ferzan Özpetek “Elmaslar”ın senaryosunu iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdı.

Ferzan Özpetek “Elmaslar”ın senaryosunu iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdı.

Filmde, StefanoAccorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, LoredanaCannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, MilenaMancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic rol alıyor.

Ödüller;

Ödüller;

“Elmaslar”, İtalya’nın en prestijli sinema ödüllerinden CIAK D’ORO’da “Altın Ödül”e layık görüldü. Ayrıca, senaryosu ve yönetmenliğiyle “Altın SuperCiak” ödülünü kazanan film, başrol oyuncusu Luisa Ranieri’ye de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. Ferzan Özpetek “Elmaslar” ile Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Filming Italy Best Director Venice ödülünün de sahibi oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın