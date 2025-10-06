Ferzan Özpetek'in Bol Ödüllü Son Filmi "Elmaslar" Türkiye'de Vizyona Giriyor!

“Elmaslar”, İtalya’nın en prestijli sinema ödüllerinden CIAK D’ORO’da “Altın Ödül”e layık görüldü. Ayrıca, senaryosu ve yönetmenliğiyle “Altın SuperCiak” ödülünü kazanan film, başrol oyuncusu Luisa Ranieri’ye de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. Ferzan Özpetek “Elmaslar” ile Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Filming Italy Best Director Venice ödülünün de sahibi oldu.