Ferzan Özpetek'in Bol Ödüllü Son Filmi "Elmaslar" Türkiye'de Vizyona Giriyor!
Türkiye hakları DEPOfilm’e ait olan film, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu toplam 63 ülkeye satıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferzan Özpetek “Elmaslar”ın senaryosunu iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdı.
Ödüller;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın