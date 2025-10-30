Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir? 1 Milyon TL'lik Soru!

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı spor tarihine dair bilgi gerektiren bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu yöneltildi. Türk futbol tarihine ilgi duyan izleyiciler, Fenerbahçe’nin kuruluş yıllarına dair bu önemli sorunun yanıtını merak etti.