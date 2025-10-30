onedio
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir? 1 Milyon TL'lik Soru!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 23:00

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı spor tarihine dair bilgi gerektiren bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu yöneltildi. Türk futbol tarihine ilgi duyan izleyiciler, Fenerbahçe’nin kuruluş yıllarına dair bu önemli sorunun yanıtını merak etti.

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A- Zeki Rıza Sporel

B-  Faruk Ilgaz

C-  Ziya Songülen

D-  Şükrü Saracoğlu

Cevap C yani Ziya Songülen.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
