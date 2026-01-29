onedio
FCSB-Fenerbahçe Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

29.01.2026 - 21:56

2025-26 UEFA Avrupa Ligi grup etabının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ulusal Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak ve Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

Maça dakikalar kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Maçta ilk 11'ler belli oldu:

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe : Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri

