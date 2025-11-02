FBI Şüphelilerin Fotoğraflarını Paylaştı: Harvard Üniversitesi’nde Patlama Meydana Geldi

Gece saatlerinde üniversitenin tıp binasında patlama sesleri duyuldu. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri binadan maskeli iki kişinin kaçtığını tespit etti ancak şüpheliler yakalanamadı.

Olayı soruşturan FBI ise iki şüphelinin maskeli fotoğraflarını paylaşarak kimlik tespiti için halktan yardım talep etti.