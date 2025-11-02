FBI Şüphelilerin Fotoğraflarını Paylaştı: Harvard Üniversitesi’nde Patlama Meydana Geldi
ABD’nin Boston kentinde bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi’ndeki tıp binasında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer kasıtlı bir patlama olduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinden kaçan maskeli 2 kişinin fotoğraflarını yayınlanarak halktan yardım talep etti.
Harvard Üniversitesi’nde dün gece saatleri hareketli geçti.
Şüphelilerin fotoğrafları 👇
