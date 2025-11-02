onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
FBI Şüphelilerin Fotoğraflarını Paylaştı: Harvard Üniversitesi’nde Patlama Meydana Geldi

FBI Şüphelilerin Fotoğraflarını Paylaştı: Harvard Üniversitesi’nde Patlama Meydana Geldi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 12:04

ABD’nin Boston kentinde bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi’ndeki tıp binasında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer kasıtlı bir patlama olduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinden kaçan maskeli 2 kişinin fotoğraflarını yayınlanarak halktan yardım talep etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harvard Üniversitesi’nde dün gece saatleri hareketli geçti.

Harvard Üniversitesi’nde dün gece saatleri hareketli geçti.

Gece saatlerinde üniversitenin tıp binasında patlama sesleri duyuldu. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri binadan maskeli iki kişinin kaçtığını tespit etti ancak şüpheliler yakalanamadı.

Olayı soruşturan FBI ise iki şüphelinin maskeli fotoğraflarını paylaşarak kimlik tespiti için halktan yardım talep etti.

Şüphelilerin fotoğrafları 👇

Şüphelilerin fotoğrafları 👇

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
onur.ozdemir

🧪🧪 Deneysiz bir kimya düşünülemez 💥💥 Hayret! Bu sefer niye patladı? Ben de anlamadım. 🤣