onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Eylül Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Eylül Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 18:01

Eylül ayı, yılın en bereketli ve doyurucu lezzetlerinin sofralara geldiği bir geçiş dönemidir. Bal kabağından patlıcana, kabaktan pazıya kadar renk renk sebze pazar tezgahlarındaki yerini alır. Bu sebzeleri sağlıklı ve kolay pişirmenin yolu ise mutfakların vazgeçilmezi Philips Çift Hazneli Airfryer'dan geçer. Aynı anda iki farklı tarif hazırlamaya uygun olan bu teknoloji harikası ürünle, Eylül ayının sebzelerini enfes tariflere dönüştürebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bal Kabağı Dolması ve Yeşil Fasulye Sote

1. Bal Kabağı Dolması ve Yeşil Fasulye Sote

Eylül denilince akla gelen ilk sebze elbette bal kabağı. Özellikle mini bal kabağı tutkunlarının bayılarak tüketeceği bu ikili hem rengarenk hem de aşırı lezzetli!

Bal Kabağı Dolma

Malzemeler:

  • 2 porsiyonlar

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram mini ıspanak

  • 100 gram süzme yoğurt

  • 200 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Bal kabağını yıkayın, uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Her iki yarıyı tuz ve zeytinyağı ile ovun.

2. Bal kabağını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine koyun ve 30 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Bu sırada minik ıspanakları yıkayıp kurutun.

4. Pişen bal kabağı yarımlarını ılıyana kadar bekletin ve dışarı çıkarın. Dış kabuğunu kırmamaya dikkat ederek içini sıyırıp bir kaseye alın. Üzerine süzme yoğurt, rende peynir, minik ıspanak ve karabiberi ekleyin. 

5. Doldurduğunuz bal kabağı yarımlarını tekrar hazneye koyun ve 10 dakika daha peynirler eriyip kızarana kadar pişirin.

6. Fırınlama işlemi tamamlanınca balkabağı grateni Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Yanında mevsim salatayla birlikte sıcak servis edin.

Yeşil Fasulye Sote

Malzemeler:

  • 400 gram yeşil fasülye

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyeleri yıkayın, uçlarını kesin ve kurutun. Kuruttuktan sonra lezzetlendirmek için yağ ve çeşni ile harmanlayın.

2. Cihazın küçük haznesine eşit dağılacak şekilde yerleştirin ve sepeti cihaza yerleştirin ve 190 derecede 8-10 dakika pişirin.

Cihazın ikili haznesi size aynı anda farklı yemekler yaparken malzemelerinize en uygun tarafı kullanma imkanı sunacak. Bu tasarım harikası özellik sayesinde bir tarafta ana yemeği yaparken diğerinde tatlınızı, kızartmalarınızı veya ara sıcaklarınızı pişirebileceksiniz.

Afiyet olsun.

2. Yabani Mantarlı Karabuğday Galette ve Çıtır Susamlı Tofu

2. Yabani Mantarlı Karabuğday Galette ve Çıtır Susamlı Tofu

Eylül ayının bir diğer sevileni de pazar tezgahlarındaki yerini alan çeşit çeşit mantarlar. Çay saatine ve öğle menüleri için harika olan bu ikili sizi mest edecek.

Malzemeler:

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 90 gram un

  • 90 gram karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gram Gruyère peyniri

  • 100 gram krem peynir

  • 400 gram yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küp küp kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyip çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, üzerine soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyin, ardından zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık açın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük hazne tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını ekleyin. Üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. 

4. 160 derecede 30 dakika pişirin.

5. Piştikten sonra üzerine taze fesleğen ekleyerek servis edin.

Çıtır Susamlı Tofu

Malzemeler:

  • 400g tofu (sert)

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı susam tohumu

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 su bardağı yoğurt (veya bitkisel yoğurt)

  • 1/2 su bardağı taze kişniş

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tofunun suyunu sıkın, kurulayın ve küp küp doğrayın.

2. Bir kaseye susam yağı, soya sosu, tahin, tuz, karabiber alıp karıştırın. Tofu küplerini bu karışıma batırarak kaplayın.

3. Cihazın diğer haznesine kapladığınız tofuları yerleştirin ve 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

4. Bu sırada yoğurt, kişniş, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiberi bir kasede karıştırarak sos hazırlayın.

5. Pişen tofuların yanında servis edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer RapidAir teknolojisiyle altı veya içi pişmeyen yemek sorununu ortadan kaldıracak. Malzemelerin içinden ve her tarafından eşit olarak geçen hava akımı galettenin altını da üstünü de aynı pişirecek. Tofunun ise içini yumuşak, dışını çıtır yapacak.

Afiyet olsun.

3. Miso Soslu Tavuk ve Yeşil Arpa Salatası

3. Miso Soslu Tavuk ve Yeşil Arpa Salatası

Mevsim sebzeleriyle renklendirilmiş protein ve besin deposu bir öğün arıyorsanız, bu pratik ikili tam sizlik!

Miso Soslu Tavuk

Malzemeler:

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam biber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 300 gram kış kabağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gram siyah fasulye, konserve, suyu süzülmüş

  • 1 avokado, büyük

  • 50 gram ıspanak yaprağı

  • 1 yemek kaşığı beyas miso hamuru

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yeşil soğan

  • 1,5 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü küp küp doğrayın ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle tatlandırın. Bal kabağını soyup onu da küp küp kesin.

2. Tavuk göğsü ve bal kabağının üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 180 derecede 17 dakika pişirin.

3. Bu sırada siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu uzunlamasına ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın ve ince ince dilimleyin. Ispanakları yıkayın.

4. Miso ezmesi ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak yemeğin sosunu hazırlayın. Bal ve pirinç sirkesini ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırın.

5. Yemeği ıspanakla başlayarak bir kaseye alın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve bal kabağıyla doldurun. Dilimlenmiş avokadoyu ve siyah fasulyeyi ekleyin. Üzerine de sosu gezdirin, ince doğranmış yeşil soğan ve susam serpin.

Yeşil Arpa Salatası

Malzemeler:

  • Yeşil arpa salatası

  • 200 gram frenk arpası

  • 600 mililitre su

  • 200 gram yeşil fasulye

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram ayıklanmış edamame, donmuş

  • 4 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 50 gram mini ıspanak

  • 50 gram roka

Yapılışı:

1. Arpayı sudan geçirip gidene kadar haşlayın. Ardından süzüp sudan geçirin ve soğumaya bırakın.

2. Yeşil fasulyeleri yıkayıp doğrayın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine sıvı yağ koyun, üzerine yeşil fasulyeleri ekleyip 180 derecede 5 dakika soteleyin. 

3. Süre sonunda üzerine edamameyi ekleyip 5 dakika daha pişirin ve ardından hazneden çıkarıp soğumaya bırakın.

3. Salatayı hazırlamak için malzemelerin hepsini bir kaseye alın, üzerine hazırladığınız salata sosunu gezdirin ve karıştırın. Sonra da servis edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine 6 litreye kadar, küçük haznesine 3 litreye kadar malzeme koyarak cihazı kendi ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kullanamanın tadını çıkarın.

Afiyet olsun.

4. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası

4. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası

Sonbaharın tüm renklerini tek bir kasede görmek ister miydiniz? O halde bu besleyici, leziz ve harika görünen çorbayı mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 2 havuç

  • 200 gr kereviz kökü

  • 300 gr tatlı patates

  • 1 maydanoz kökü

  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam kimyon

  • 200 gr fıstık

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 tutam tütsülenmiş kırmızı biber

  • 800 ml sebze bulyon

Yapılışı:

1. Sarımsakları soyun, sebzeleri yıkayıp küp küp doğrayın ve her şeyi bir kasede zeytinyağı, kimyon, tuz ile karıştırın.

2. Kabuklu yemişi, akçaağaç şurubunu, soya sosunu, zeytinyağını ve tütsü kırmızı biberi de ayrı bir yerde karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yemişleri, büyük haznesine sebzeleri alın ve küçük taraf için 8 dk-160 derece, büyük taraf için 20 dakika-180 derece ayarı yapın. 

4. Süre sonunda kavrulan sebzeleri miksere alıp sebze bulyonla birlikte çekin ve çorba kıvamına getirin. Ardından bir tencerede bir taşım kaynatın.

Cihazın dijital menüsü sayesinde iki hazne için de her tür ayarı kolayca yapabilir, dilerseniz uygulama bağlantısıyla pişirme işlemini uzaktan kontrol edebilirsiniz. Cihazın senkronize özelliğini kullanarak pişirme işlemlerini aynı anda sonlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun.

5. Füme Sosis ve Sebzeler

5. Füme Sosis ve Sebzeler

Altın rengi sosisler, mevsim sebzeleri ve mantarlar ile şipşak hazırlayacağınız bu eğlenceli tarif yoğun günler için çok ideal.

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gr füme sosis

  • 4 arpacık soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gr kestane mantarı

Yapılışı:

1. Patatesleri fırça kullanarak kabuklarını soymadan temizleyin. Ardından üzerine yağ sürüp tuzlayın.

2. Sosisleri dilimleyin, soğanları ikiye bölün, mantarları fırçayla temizleyip ikiye bölün, biberleri de doğrayın. Her şeyi yağ ve baharatla lezzetlendirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine patatesleri alın ve 35 dakika, 180 derece ayarı yapın. Diğer hazneye sosisli sebze karışımını alıp, 20 dakika 180 derece ayarı yapın. 

Bu aşamada cihaz sizi yönlendirecek ve işleri şansa bırakmadan tamamlamanızı sağlayacak.

Afiyet olsun! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kızarmış Karnabahar ve Yabani Havuç Rostosu

6. Kızarmış Karnabahar ve Yabani Havuç Rostosu

Karnabaharlı farklı bir şeyler pişirmek isterseniz bütün halde yapılan bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Kızarmış Karnabahar

Malzemeler:

  • 1 karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

Yapılışı:

1. Önce biraz su kaynatın ve karnabaharı yapraklarını ayıklayıp kaynar suda 4-5 dakika pişirin. Ardından suyunu süzüp üzerine yağ ve tuz gezdirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın size uygun olan haznesine yerleştirin ve 30 dakika, 160 derece ayarıyla pişirin. Karnabaharınız küçükse cihazın 3 litrelik sol haznesini, büyükse 6 litrelik sağ haznesini kullanabilirsiniz.

3. Süre sonunda hazneyi açıp karnabaharın üzerine tereyağı sürün. Ardından 5 dakika, 180 derece ayarıyla üstü biraz kızarana kadar pişirin.

Yabani Havuç Rosto

Malzemeler:

  • 500 gr yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Havuçları temizleyin, büyük olanları bölün, küçükleri olduğu gibi bırakın ve tuzlu kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Ardından zeytinyağı, un ve balla harmanlayın.

2. Cihazın diğer haznesine alıp 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. Süre sonunda havuçları çevirin ve diğer tarafı da 10- 12 dakika pişirin. 

3. Pişen havuçları servis tabağına alın, tuz ve taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte servis edin. Dilerseniz taze kekik de serpiştirebilirsiniz. 

Cihazın verimli akım teknolojisi sayesinde hiçbir sebze suyunu ve besin değerini kaybetmeyecek, Tam kıvamında ve en sağlıklı şekilde pişecek.

Afiyet olsun.

7. Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Brokoli Kızartma

7. Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Brokoli Kızartma

Gün ortasına veya akşama doyurucu fakat yaratıcı bir ikili arıyorsanız işte size öneri!

Tatlı Patates Kumpir

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 150 gr tavuk göğsü fileto

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 120 gr konserve nohut, suyu süzülmüş

  • 1 tutam tuz

  • 50 gr ekşi krema

  • 25 gr maydanoz

Yapılışı:

1. Patatesleri fırça yardımıyla temizleyin ve ortadan ikiye bölün. İç kısımlarına zeytinyağı sürün, üzerine tuz serpin, ardından alüminyum folyoya sarıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine yerleştirin. Dijital menü üzerinden 45 dakika 180 derece ayarı yapın.

2. Pişen patateslerin iç kısımlarını alın ve bir kaseye koyun.

3. Tavuk göğüslerini de alüminyum folyoya yerleştirip üzerine yağ ve tuz gezdirin. Bu şekilde diğer hazneye alıp 35 dakika 170 derece ayarıyla pişirin.

Tavuklar piştikten sonra folyodan çıkarın.

4. Biraz soğuduktan sonra tiftikleyin, çıkardığınız tatlı patates içi ve nohutla birleştirin. Boşalan kısmı bu karışımla doldurun ve tekrar hazneye alarak 5 dakika 200 derece ayarıyla üzeri kızarana kadar pişirin.

5. Son olarak servis tabağına alıp üzerine ekşi krema ile kıyılmış maydanoz dökün.

Ezilmiş Brokoli

Malzemeler:

  • 350 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün.

2. Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alın ve bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla tatlandırın.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

İki farklı yemeği dilediğinizce pişirmenize izin veren çift hazne tasarımı sayesinde koku ve tat karıştırmama garantiniz olacak. Böylece hem  en lezzetli tarifleri tek seferde pişirecek hem de zamandan kazanacaksınız.

 Afiyet olsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın