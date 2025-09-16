Eylül Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Eylül ayının bir diğer sevileni de pazar tezgahlarındaki yerini alan çeşit çeşit mantarlar. Çay saatine ve öğle menüleri için harika olan bu ikili sizi mest edecek.

Malzemeler:

90 gram soğuk tereyağı

90 gram un

90 gram karabuğday unu

2 çay kaşığı porçini mantar tozu

2 yemek kaşığı soğuk su

50 gram Gruyère peyniri

100 gram krem peynir

400 gram yabani mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tutam tuz

4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küp küp kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyip çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, üzerine soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyin, ardından zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık açın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük hazne tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını ekleyin. Üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın.

4. 160 derecede 30 dakika pişirin.

5. Piştikten sonra üzerine taze fesleğen ekleyerek servis edin.

Çıtır Susamlı Tofu

Malzemeler:

400g tofu (sert)

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı susam tohumu

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/4 tatlı kaşığı karabiber

1/2 su bardağı yoğurt (veya bitkisel yoğurt)

1/2 su bardağı taze kişniş

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/4 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tofunun suyunu sıkın, kurulayın ve küp küp doğrayın.

2. Bir kaseye susam yağı, soya sosu, tahin, tuz, karabiber alıp karıştırın. Tofu küplerini bu karışıma batırarak kaplayın.

3. Cihazın diğer haznesine kapladığınız tofuları yerleştirin ve 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

4. Bu sırada yoğurt, kişniş, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiberi bir kasede karıştırarak sos hazırlayın.

5. Pişen tofuların yanında servis edin.

Afiyet olsun.