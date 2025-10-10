onedio
Evli Çiftler İçin Hayat Kurtarıcı 11 Önemli Kural

Meryem Hazal Çamurcu
10.10.2025 - 23:49

Evli çiftler, zamanla artık birbirlerinin en yakın arkadaşı oluyorlar. Ama arada sırada bu ilişkide pürüzler çıkmıyor değil! İnişleri ve çıkışları olan ilişkilerde bazı kurallar var ki hayat kurtarıyor. Sen de bu kuralları uygulayarak evliliğinin zor zamanları kolayca atlatmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsin. Gelin evlilik kurtaran kurallar neler bakalım...

1. İletişim her şeydir, bunu unutmayın!

İletişim zaten her ilişkide önemli. Ama özellikle evlilikte iletişim ekstra önemli hale geliyor. Partnerle her şeyin açık konuşulabildiği bir evlilik kolay kolay bozulmaz. Birbirine büyük küçük demeden her şeyi anlatan, dürüst olan partnerlerin evlilikleri hem daha uzun ömürlü hem de mutlu oluyor. O yüzden evlilikte empati ve iletişime oldukça önem vermek gerek!

2. Birlikte zaman geçirmek evliliğin ömrünü uzatıyor.

Tabii ki evlisin diye her anın partnerinle birlikte olmayacak ama öyle herkesin kendi hayatını yaşadığı bir evlilik hayatı da normal değil. Bunun dengesini kurup birlikte olacağınız zamanlar yaratmalısın. Haftalık film geceleri, sabahları birlikte yürüyüş yapmak ya da dışarıda buluşmak için bir gün belirlemek evliliğinizi canlandıracaktır!

3. Partnerinle birbirinize verdiğiniz destek de önemli!

Yaşanılan zorlukları birlikte aşmak evliliğin sağlamlaşmasına yardımcı oluyor. Yani evlilikle iligili ya da kişisel problemlerinizde birbirinize destek olmak evliliğiniz için önemli bir şey. Diyelim partnerin zor bir dönemden geçiyor, bu seninle alakalı da olmayabilir. Böyle dönemler yaşarken ona destek ve yardımcı olmalısın.

4. Birbirinizi farklılıklarınızla kabul etmeyi deneyin!

Birbirinizin farklı yönlerini eleştirip bunları değiştirmeye çalışmak yerine bunları kabul etmeyi öğrenmen gerek. Farklı kişilikleriniz ilişkinize zenginlik katacaktır. İlginç ve eğlenceli bir evlilik aslında bu farklı partnerlerin bir araya gelmesiyle oluyor. Evlendin diye kendinden vazgeçemezsin, partnerinin de geçmesini bekleyemezsin. En iyisi birbirinizi olduğu gibi kabul etmek!

5. Kararları beraber almanız daha doğru!

En basit kararları bile birlikte almak aslında evlilik için can alıcı noktalardan biri. Çünkü kararları sadece sen ya da partnerin aldığında bu ilişkinin dengesini bozacaktır. O yüzden kararları partnerinle birlikte alman gerekiyor. Bunun ilişkinize ne kadar iyi geleceğine inanamayacaksınız!

6. Güven olmadan olmaz elbette!

Güven olmayan bir ilişki olmayacağını hepimiz biliyoruz. Evlilikler için güvenin önemini anlatmaya gerek yok. Güven temelli bir ilişki kurmadan ilişkiyi yürütmek mümkün görünmüyor. Birbirinize güvenmediğiniz bir ilişkide olmak hem seni hem partnerini yoracak ve bir süre sonra bu ilişkinin bitmesine neden olacaktır.

7. Romantizm hiç bitmesin!

Evlilik aşkı öldürür mü geniş bir konu ama asla romantizmi öldürmemeli. Bir ilişkide romantizm biterse o ilişkinin devam etmesi zor. Günlük hayatın akışına kapılıp evlilikteki romantizm son bulduğunda o evlilik için tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. O yüzden yapman gereken aranızdaki aşkı ve tutkuyu hep canlı tutmak.

8. Her durumda karşılıklı saygıyı korumalısınız.

Tartışmasız ilişki olmaz, hatta bazı tartışmalar ilişki için iyi bile olabilir. Tabii burada önemli olan tartışırken bile aranızdaki saygıyı koruyabilmek. Tartışırken kendi fikrini düzgün şekilde dile getirip karşındakini sakince dinlediğinde bu tartışma ilişkinize fayda bile sağlar.

9. Bireysel alan kavramı ilişki için temel kavramlardan!

Evlendiniz diye sürekli birbirinizin hayatında olmanıza gerek yok. Yani ne sen sürekli partnerinle olmalısın ne de o senin. İkinizin de kendine ait ayrı hayatları olmalı. Sen kendi arkadaşlarınla takılabilirsin, o da kendi arkadaşlarıyla. Mesela bir gece sen arkadaşlarınla yemeğe gidersin, başka bir gece ise partnerin. Bu saygıyı koruduğunuzda evliliğinizin ne kadar mutlu ve huzurlu olduğuna inanamayacaksın.

10. Esnek olmayı öğrenmen gerek!

Hayatta her şey var. Karşılaştığın herhangi bir zorlukta esnek olmak da evlilik için kurtarıcı bir tavsiye. Sağlıklı ve uzun bir evlilik istiyorsan her şeyin senin istediğin gibi gitmeyeceğini kabul etmen gerek. Hiç beklemediğin anda karşına çıkabilecek zorlukları sabırla karşılamalısın. Sabır göstermek ve olabildiğince esnek olmak evliliği güçlendirecektir.

11. Ve son olarak, gülümsemeyi ihmal etmeyin!

Evlenmek, partnerinle yaşayacağın güzel bir hayat demek. Ara sıra yaşayabileceğiniz sıkıntılar bunu engellemesin. O yüzden sana tavsiyemiz her zaman gülmeye ve eğlenmeye bak. Beraber keyifli zaman geçirmek, birlikte gülmek evlilik için şart! Zor zamanlarda bile bunu başarabildiğinde evliliğinin çok daha huzurlu olduğunu göreceksin.

2022'den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
