Evli Çiftler İçin Hayat Kurtarıcı 11 Önemli Kural

Evlendiniz diye sürekli birbirinizin hayatında olmanıza gerek yok. Yani ne sen sürekli partnerinle olmalısın ne de o senin. İkinizin de kendine ait ayrı hayatları olmalı. Sen kendi arkadaşlarınla takılabilirsin, o da kendi arkadaşlarıyla. Mesela bir gece sen arkadaşlarınla yemeğe gidersin, başka bir gece ise partnerin. Bu saygıyı koruduğunuzda evliliğinizin ne kadar mutlu ve huzurlu olduğuna inanamayacaksın.