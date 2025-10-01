Evinizin Daha Az Toz Alması İçin Yapmanız Gerekenleri Sıraladık
Evimizden ayrılmayan inatçı misafirlerden biri tozlardır! Düzenli bir şekilde temizlik yapılsa da kısa süre etraf tozlanabilir. Tozlar nedeni ile evin görüntüsü istediğimiz gibi olmaz. Ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarına da yol açabilir. Ama korkmayın! Temizlik rutininize eklenecek minik adımlarla birlikte tozların birikmesini engelleyebilirsiniz! Gelin, birlikte bakalım!
1. Düzenli olarak evinizi havalandırın.
2. Halı ya da kilim seçerken dikkat edin.
3. Yüzeyleri silerken mikrofiber bez kullanın.
4. Yatakta kullandığınız ürünleri düzenli olarak yıkayın.
5. Perdelerinizin temiz olduğundan emin olun.
6. Mobilyaları toz tutmayan tarzda seçin.
7. Evinizdeki fazlalıklardan kurtulun.
8. Havayı temizleyen cihazlar edinin.
9. Elektronik eşyaların tozunu düzenli olarak alın.
10. Evcil hayvanınız için özel bir önlem alın.
