Evinizin Daha Az Toz Alması İçin Yapmanız Gerekenleri Sıraladık

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
01.10.2025 - 14:43

Evimizden ayrılmayan inatçı misafirlerden biri tozlardır! Düzenli bir şekilde temizlik yapılsa da kısa süre etraf tozlanabilir. Tozlar nedeni ile evin görüntüsü istediğimiz gibi olmaz. Ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarına da yol açabilir. Ama korkmayın! Temizlik rutininize eklenecek minik adımlarla birlikte tozların birikmesini engelleyebilirsiniz! Gelin, birlikte bakalım!

1. Düzenli olarak evinizi havalandırın.

Evinizin havasını tazelerseniz toz oluşumunu da yavaşlatmış olursunuz. Pencereleri uzun süre açık bırakmak yerine sabahları kısa bir süre havalandırmanız daha etkili olacaktır. Aksi takdirde dışarıdaki tozu evinize çağırmış olursunuz... Bu yüzden 10-15 dakikalık bir havalandırma yeterli olacaktır.

2. Halı ya da kilim seçerken dikkat edin.

Tozu en fazla tutan şeylerden bir halılardır! Kalın tüylü halılar yerine ince yapılı olanları tercih edebilirsiniz. Böylece temizlemesi daha kolay olur. Halılarınızı ve kilimlerinizi düzenli olarak süpürmeli, silmelisiniz. Ayrıca yıkanabilir ürünler de işinizi kolaylaştırır. Eviniz daha uzun süre tozdan uzak kalır!

3. Yüzeyleri silerken mikrofiber bez kullanın.

Toz alırken kullandığınız malzeme çok önemlidir. Temizliğin kalıcılığını etkiler. Mikrofiber bezler sayesinde tozları sadece hareket ettirmemiş olursunuz. Bu bezler tozları hapseder! Böylece yüzeyler uzun süre temiz kalabilir. Ayrıca deterjan kullanmanıza da gerek kalmaz. Hem pratik hem de sağlıklı bir yöntem!

4. Yatakta kullandığınız ürünleri düzenli olarak yıkayın.

Yatak odası... Toz oluşumuna en açık olan yerdir. Bu yüzden çarşaflarınızı haftada bir, yorganlarınızı ve yastıklarınızı ise düzenli aralıklar yıkamalısınız. Sağlıklı bir uyku alanı için çok önemli. Ayrıca yatak odanızı sabahları kısa süreliğine havalandırmanız da önemlidir. Toz oluşumunu azaltmak için tekstilleri yıkamayı unutmayın!

5. Perdelerinizin temiz olduğundan emin olun.

Perdeler dışarıdan gelen tozları tutan ilk yerlerdir! Uzun süre yıkamadığınız zaman evinizin tozlu görünmesine neden olabilir. Hele ki hafif tül perdeler daha çabuk toz tutar... Bu yüzden sık bir şekilde temizlemeniz gerekir. Koyu renkli ve kalın perdelerde de fark etmek zor olur. Bu yüzden düzenli bir şekilde yıkanması gerekir.

6. Mobilyaları toz tutmayan tarzda seçin.

Mobilya seçeceğiniz zaman dikkat etmelisiniz. Parlak yüzeyler, cam ve siyah mobilyalar tozu aşırı belli eder. Ama mat yüzeyler ve açık renkler tozun görünmesini azaltır. Ayrıca doğru bir şekilde cilalanmış ahşap mobilyalar toz tutmaz. Uzun vadede bakıldığında mobilya seçiminin çok önemli olduğunu göreceksiniz.

7. Evinizdeki fazlalıklardan kurtulun.

Aşırı eşya demek fazla toz demektir. Kullanmadığınız dekoratif objeleri ve açık raflar toz birikmeye müsait yerlerdir. Minimal bir düzene geçerek tozu kontrol altına alabilirsiniz. Gereksiz eşyalara güle güle derseniz temizlik süreniz de azalır. Daha ferah ortam, daha az toz ve daha fazla zihinsel rahatlık...

8. Havayı temizleyen cihazlar edinin.

Hava temizleyiciler, havadaki toz partiküllerini filtreleyerek evin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Özellikle alerjisi olan bir insan iseniz sessiz bir şekilde çalışan cihazlara bakabilirsiniz. Düzenli bir şekilde filtresini değiştirerek etkisini artırabilirsiniz. Hem sağlıklı kalır hem de ortamın daha ferah görünmesini sağlarsınız!

9. Elektronik eşyaların tozunu düzenli olarak alın.

Televizyon, bilgisayar, ses sistemleri... Bunlar gibi elektronik aletler tozu kendine çeker. Düzenli olarak mikrofiber bezlerle silmelisiniz. Cihazlarınızın çalışma kalitesinin düşmesini ve etrafa toz yayılmasını istemiyorsanız dikkat etmelisiniz. Ayrıca etraftaki elektronik kabloların düzenli durması da toz birikmesini azaltır.

10. Evcil hayvanınız için özel bir önlem alın.

Evcil hayvanlar evin daha çabuk tozlanmasına neden olur. Düzeni bir şekilde tüylerini tararsanız bu sorun azalır. Ayrıca evcil hayvanınızın sık olarak kullandığı yerleri düzenli olarak süpürmeniz iyi olabilir. Yıkanabilir minderler, battaniyeler kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz!

