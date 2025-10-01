Evinizin Daha Az Toz Alması İçin Yapmanız Gerekenleri Sıraladık

Yatak odası... Toz oluşumuna en açık olan yerdir. Bu yüzden çarşaflarınızı haftada bir, yorganlarınızı ve yastıklarınızı ise düzenli aralıklar yıkamalısınız. Sağlıklı bir uyku alanı için çok önemli. Ayrıca yatak odanızı sabahları kısa süreliğine havalandırmanız da önemlidir. Toz oluşumunu azaltmak için tekstilleri yıkamayı unutmayın!