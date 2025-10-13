onedio
Evinizi ve Hayatınızı Düzenleyecek “KonMari Metodu” Nedir?

Meryem Hazal Çamurcu
13.10.2025 - 12:20

Marie Kondo, artık herkesin duyduğu bir isim. Japon düzen danışmanı Marie Kondo, evlerdeki kaosu giderirken kendine has yöntemleri olan biri. Zaten onun yönteminin bir adı da var, Konmari Metodu. Konmari yönteminin detaylarına bakalım mı?

Katlama ustası olarak bildiğimiz Marie Kondo kimdir?

Marie Kondo'yu hepimiz az çok tanıyoruz. Çekmeceleri düzenlerken minicik katladığı kıyafetlerle bildiğimiz Marie Kondo, Japon bir düzenleme danışmanı. Evleri minimalizm ilkesine göre düzenlemeyi kendine görev edinen Marie Kondo'nun Konmari yöntemi evleri arındırıyor. Kondo'nun yöntemi aslında evdeki gereksiz ve bizi mutlu etmeyen eşyalardan kurtulmak!

Zihni hazırlayarak işe başlıyoruz.

Konmari yöntemini uygulamak için ilk yapılması gereken kendimizi hazırlamak. Zihinsel hazırlık aşaması aslında en zoru. Bir kere zihin hazırlandı mı gerisi zaten gelecektir. Yani evi toparlamadan önce kafanı toplaman gerek. 'Hadi hemen evi toplayayım' diye düşünerek işe başlamaktansa önce tam olarak ne istediğini anlaman lazım.

Bu yöntemde temizlik odalara göre ayrılmıyor.

Genelde temizlik yaparken oda oda temizlenir. Ama Konmari yönteminde bu yok. Bu yöntemde temizlik, kategorilere göre yapılıyor. Yani kıyafetler, kitaplar ve diğer eşyalar gibi kategoriler var. Kategorilere ayırınca oradaki eşyaların hepsini görmek mümkün oluyor.

Tüm eşyaları görünce gerçek ihtiyacını fark edebiliyorsun.

Bir kategorideki tüm eşyaları bir kenara yığınca aslında gerçek ihtiyacını fark etmen kolaylaşıyor. Ortaya koyduğun kıyafetlere baktığında aynı gömlekten 3 tane olduğunu görüyorsun ve bir tanesine ihtiyacın olmadığını anlıyorsun.

KonMari yönteminin bir kuralı var.

Bu yöntemde eşyalara ihtiyacın olup olmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var. Eline aldığın eşyaya bakıyorsun ve 'Bu bana neşe veriyor mu?' diye kendine soruyorsun. Burada verdiğin cevap eşyanın kaderini belirliyor. 

Soruya cevabın evet değilse o zaman bu eşya gitmeli!

KonMari metodu sadece eşyaların işlevine bakmıyor yani. O eşyanın sana mutluluk verip vermediği de bu yönteme göre önemli. Bu yöntemi kullandığında evinde hem işine yarayan hem de seni mutlu eden eşyalarla kalıyorsun. 

Eşyalar sadece kullanışlı olmamalı.

Eşyalar aynı zamanda sana neşe vermeli. İşte bu metodu uyguladığında evinde sadece kullanışlı eşyalar olmuyor, bunun yanında sana huzur veren eşyalar da oluyor. Evde sana neşe vermeyen eşyalar çok olduğunda enerjin de tüketiyor. Evini bu yöntemle düzenlediğinde evin sana huzur veriyor. 

Eşyalara teşekkür ederek vedalaşıyoruz.

KonMari'de elden çıkaracağımız eşyaya teşekkür etmek oldukça önemli. Biraz garip duruyor, farkındayız ama bu teşekkür eşyaya yüklediğimiz anılarla ilgili aslında. Zamanında o eşyayla biriken anılara teşekkür ederek vedalaşıyoruz.

KonMari sonrası insana bir hafifleme geliyor.

Eşyaları azaltmak bazen zor gelebilir ama azalttıkça hafiflediğini hissedeceksin. Fazlalıklardan kurtulmanın hafifliğini bir kere yaşayınca zaten bu, bağımlılık yapacak! Evdeki fazla eşyalardan kurtuldukça stresinin azaldığını ve daha huzurlu hissettiğini de göreceksin.

Fazlalıklar gittikçe ev daha ferah oluyor.

Evde uzun süredir hiç kullanılmayan eşyalar gittikçe evin daha ferah hale gelecek. Etraftaki boşluk ilk başlarda garip gelse de zamanla ne kadar rahat hissettirdiğine inanamayacaksın.

Tabii bu düzeni korumak da gerek!

'Bir kere uyguladım, bitti.' diye bir şey yok. KonMari metodu devamlılık gerektiriyor. Gereksiz eşyaların düzenli şekilde elden çıkarılması lazım. Eğer bunu düzenli hale getirmezsen eskiye dönmen uzun sürmez.

Marie Kondo, katlama şekliyle en çok biliniyor.

KonMari metodunun felsefesinden bahsettik. İstenmeyen eşyalara veda ettikten sonra bunun bir de elde kalanları toplama aşaması var. Elimizde kalan eşyaları toplarken Marie Kondo'nun herkes tarafından bilinen katlama tekniği kullanıyoruz. 

Bu katlama şekli bildiğimizden biraz farklı!

Marie Kondo kıyafetleri en az yer kaplayacak şekilde katlıyor. Kıyafetler dik şekilde çekmeceye yerleştiriliyor. Bu sayede çekmecede çok az yer kaplıyorlar ama aynı zamanda aradığını kolayca bulabiliyorsun.

