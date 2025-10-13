Evinizi ve Hayatınızı Düzenleyecek “KonMari Metodu” Nedir?

Konmari yöntemini uygulamak için ilk yapılması gereken kendimizi hazırlamak. Zihinsel hazırlık aşaması aslında en zoru. Bir kere zihin hazırlandı mı gerisi zaten gelecektir. Yani evi toparlamadan önce kafanı toplaman gerek. 'Hadi hemen evi toplayayım' diye düşünerek işe başlamaktansa önce tam olarak ne istediğini anlaman lazım.

Bu yöntemde temizlik odalara göre ayrılmıyor.

Genelde temizlik yaparken oda oda temizlenir. Ama Konmari yönteminde bu yok. Bu yöntemde temizlik, kategorilere göre yapılıyor. Yani kıyafetler, kitaplar ve diğer eşyalar gibi kategoriler var. Kategorilere ayırınca oradaki eşyaların hepsini görmek mümkün oluyor.

Tüm eşyaları görünce gerçek ihtiyacını fark edebiliyorsun.

Bir kategorideki tüm eşyaları bir kenara yığınca aslında gerçek ihtiyacını fark etmen kolaylaşıyor. Ortaya koyduğun kıyafetlere baktığında aynı gömlekten 3 tane olduğunu görüyorsun ve bir tanesine ihtiyacın olmadığını anlıyorsun.