Evini Hangi Felsefeyle Döşemelisin?
Minimalist mi yoksa maksimalist mi? Her şey uyumlu mu olmalı, yoksa biraz kaos ruhuna iyi mi gelir? Evler, aslında kim olduğumuzu da ortaya koyan alanlar. Peki sen, evinin tarzını hangi felsefeye göre şekillendirmelisin? Bu testte sana en uygun dekorasyon felsefesini buluyoruz! Hazırsan başlayalım!
1. Yeni bir eve taşındığında ilk yaptığın şey ne olurdu?
2. Duvar rengi tercihin?
3. Evde yalnızken ve boş zamanın varken genelde ne yaparsın?
4. Halı mı, kilim mi?
5. Evinin bir köşesini yeniden tasarlama şansın olsa nelere yer verirdin?
6. Bitki tercihin?
7. Misafir geleceği zaman ilk iş ne yaparsın?
8. Pekii, minder mi koltuk mu?
9. Dekorasyonda en çok dikkat ettiğin şey nedir?
10. Zemin tercihin?
Senin felsefen: Zen
Senin felsefen: Bohem
Senin felsefen: İskandinav
Senin felsefen: Lüks
