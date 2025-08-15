onedio
Evini Hangi Felsefeyle Döşemelisin?

Sultan Oğuz
15.08.2025 - 10:12

Minimalist mi yoksa maksimalist mi? Her şey uyumlu mu olmalı, yoksa biraz kaos ruhuna iyi mi gelir? Evler, aslında kim olduğumuzu da ortaya koyan alanlar. Peki sen, evinin tarzını hangi felsefeye göre şekillendirmelisin? Bu testte sana en uygun dekorasyon felsefesini buluyoruz! Hazırsan başlayalım!

1. Yeni bir eve taşındığında ilk yaptığın şey ne olurdu?

2. Duvar rengi tercihin?

3. Evde yalnızken ve boş zamanın varken genelde ne yaparsın?

4. Halı mı, kilim mi?

5. Evinin bir köşesini yeniden tasarlama şansın olsa nelere yer verirdin?

6. Bitki tercihin?

7. Misafir geleceği zaman ilk iş ne yaparsın?

8. Pekii, minder mi koltuk mu?

9. Dekorasyonda en çok dikkat ettiğin şey nedir?

10. Zemin tercihin?

Senin felsefen: Zen

Bu felsefeye göre döşenmiş evlerde sade renkler, doğal malzemeler ve açık alanlar öne çıkar. Ruhunu dinlendiren, kalabalıktan uzak bir estetik anlayışı vardır. Senin için de bir evin en güzel hali, sade ve ferah olması. Kalabalıktan, gösterişten, fazlalıklardan hiç haz etmiyorsun. Öyle ki bir mobilya alırken önce onun gerçekten işe yarayıp yaramayacağına, sonra da göz yormayan bir tasarımı olup olmadığına bakıyorsun.

Senin felsefen: Bohem

Vintage parçalar, etnik desenler, el yapımı objeler ve hiçbir şeyin uymadığı ama her şeyin birbiriyle uyumlu olduğu o özgürlük havası. Bohem dekor, sınırları sevmeyen ruhlara hitap ediyor. Aynı şekilde senin evine gelen biri de tam anlamıyla seni görüyor: Rengarenk, samimi, özgür ruhlu, yaratıcı ve biraz da asi! Sıcaklığı, renkliliği ve karakteriyle evin, adeta senin iç dünyan gibi.

Senin felsefen: İskandinav

İskandinav tarzı dekorasyonda aydınlık, sade ama sıcak bir atmosfer yaratılması hedeflenir. Beyaz tonlar, doğal ahşaplar ve düzenli bir planlama. Evi sadece şık değil yaşanabilir ve kullanışlı hale getirmektir ana amaç. Senin de dekorasyon anlayışında temiz çizgiler, yalın tasarımlar ve pratik çözümler ön planda. Bu felsefe tam sana göre çünkü sen, sadelikten ilham alıp düzenin verdiği huzurla yaşamayı sevenlerdensin.

Senin felsefen: Lüks

Altın detaylar, kadife kumaşlar, büyük aynalarr… Lüks ama abartısız. Bu dekorasyon tarzı, zamansız şıklık, biraz gösteriş ve bolca zarafet barındırıyor. Senin için de detaylar her şey: bir koltuğun rengi, bir aynanın çerçevesi, bir yastığın dokusu… Hiçbiri gözünden kaçmaz. Evin adeta senin gibi zarif, etkileyici ve her an fotoğraflanmaya hazır.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
