Evet/Hayır Testine Göre Senden Lider Olur mu?

Şu anki durumunda liderlik, belki de sana oldukça uzak bir seçenek gibi görünüyor. Zor ve stresli durumlarla karşılaştığında, genellikle geriye çekilmeyi tercih edebilirsin. Bu, seni daha temkinli ve dikkatli yapan bir özelliktir. Kararlarını hızlı bir şekilde almak yerine, her şeyin olgunlaşmasını ve doğru zamanı beklemeyi tercih ediyorsun. Çünkü sen, bir adım atmadan önce her ihtimali değerlendirmeyi, potansiyel riskleri görmek ve olası hatalardan kaçınmayı seviyorsun. Bazen, baskı altında olmak ve sorumluluk almak sana korkutucu gelebilir. Hedeflerin olsa da, büyük bir sorumluluk yükü taşımak ve başkalarına liderlik yapmak bazen seni zorlayabilir. Ancak bu, liderlik yapamayacağın anlamına gelmez. Aslında, her liderin bir dönem böyle hissettiğini unutmamalısın. Liderlik, doğrudan cesaret ve risk almayı gerektirir. Her zaman en güvenli yol, liderlik için en uygun yol olmayabilir. Bazen en güçlü liderler, en kararsız oldukları zamanlarda bile cesaretle risk alıp adım atabilen kişilerdir. İnsanlar, her şeyin yolunda olduğu zamanlarda değil, zorlukların ve belirsizliklerin içinde güçlü kalabilen liderleri daha çok takdir ederler. Senin içindeki liderlik potansiyeli de tam burada yatıyor. Zor durumlarda geri çekilmek, seni güçsüz yapmaz, aksine seni daha dikkatli ve stratejik bir lider yapabilir. Kendi sınırlarını ve yeteneklerini tanıyorsun, bu da seni daha güvenli ve bilinçli bir lider yapar.