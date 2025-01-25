Evet/Hayır Testine Göre Senden Lider Olur mu?
Evet/Hayır Testine Göre Senden Lider Olur mu?
Hayat bazen bizden liderlik özellikleri gösteren insanlar arar. Cesaret, kararlılık, vizyon ve güçlü bir irade… Ama lider olmak için sadece bunlar yeterli mi? Peki ya bazen doğru kararlar almak ya da zor durumlarla başa çıkabilmek? Herkesin içinde bir lider var, ama önemli olan o lideri ne kadar dışa vurabildiğin.
Hadi teste!
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1. Biri sana meydan okudu. Karşılık verir misin?
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2. Zorluklarla karşılaştığında pes eder misin?
3. Eleştiri kaldırabilir misin?
4. Kalabalık içinde kendini rahat hissediyor musun?
5. Senin için kriz anlarında sakin kalmak kolay mıdır?
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6. Başarılarını paylaşmayı sever misin?
7. Çevrendekilerle sık sık fikir ayrılığına düşer misin?
8. Kendine hedefler koyar mısın?
9. Bir tartışmada, görüşünü savunmaktan çekinir misin?
10. Risk almayı sever misin?
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Senden gerçek bir lider olur!
Senden lider olmaz gibi görünüyor!
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