Hangisi Denizcilikte Yelkenleri Toplama Anlamına Gelen Bir Terimdir?

Hangisi Denizcilikte Yelkenleri Toplama Anlamına Gelen Bir Terimdir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
21.12.2025 - 23:01

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez bir yarışmacı 300 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi ve 500 bin TL'lik soruyu açtırdı. Bu kez yarışmacıya Hangisi Denizcilikte Yelkenleri Toplama Anlamına Gelen Bir Terimdir? sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

Hangisi Denizcilikte Yelkenleri Toplama Anlamına Gelen Bir Terimdir?

Hangisi Denizcilikte Yelkenleri Toplama Anlamına Gelen Bir Terimdir?

A: Kedi

B: Kelebek

C: Karga

D: Tilki

Doğru Cevap: C - KARGA

Denizcilik literatüründe yelkenlerin yukarıya, yani direğe doğru toplanması işlemine Karga veya Karga Etmek denir.

