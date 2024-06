Evet/Hayır Testine Göre Artık Hissizleştin mi?

Bir duygusal yoğunluk fırtınası içindesin... Her bir duygun, senin içinde en saf haliyle, en çıplak haliyle var oluyor. Senin canın yanıyor, evet, ve bu acıyı kalbinin en derinlerinde, en yoğun şekilde hissediyorsun. Yaşadıkların henüz çok taze, belki de bu yüzden hissettirdiği her şey de o kadar canlı, o kadar gerçek. Sevinçlerin, mutlu anların seni adeta bulutların üzerine çıkarıyor, tüm dünyayı ayaklarının altında hissettiriyor. Ancak ne yazık ki, üzgün olduğunda da bu duyguyu en derinlerinde, en acı haliyle yaşıyorsun. Duygularının tazeliği, seni bir yandan hayata daha sıkı bağlarken, diğer yandan yaşadığın her acıyı da bir o kadar keskin kılıyor. Her bir duygun, senin içinde bir bıçak gibi keskin, bir o kadar da canlı ve taze.