Evet/Hayır Testine Göre Artık Hissizleştin mi?
Evet/Hayır Testine Göre Artık Hissizleştin mi?
Evet/hayır testine göre hissizleştin mi?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım seni çok üzen şeyler yaşadın mı?
2. Kendini başarısız hissediyor musun?
3. Günlerin genellikle aynı mı geçiyor?
4. Sen yalnız biri misin?
5. Gelecek hayalin var mı?
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6. Hayatında senin için her şeyi yapabilecek biri var mı?
7. Kendini seviyor musun?
8. Peki birinin seni sevmesine ihtiyacın var mı?
9. Yakın arkadaşına rahatlıkla yaşadıklarını anlatabilir misin?
10. Etrafındaki herkes seni gerçekten tanıyor mu?
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Sen artık hissizleşmiş birisin!
Senin hislerin çok taze...
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