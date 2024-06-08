Evet/Hayır Testine Göre Artık Hissizleştin mi?

Bir zamanlar hayat dolu, enerjik ve duygusal biri olan sen, artık hissizleşmiş bir varlık haline gelmişsin. Her ne olursa olsun, artık hiçbir şeyi umursamaz bir tavır sergiliyorsun. Duyguların, sanki seni terk edip gitmiş gibi. Canın acımıyor, ne hissettiğini bilmiyorsun ve bu durum seni son derece rahatsız ediyor. Geçmişte yaşadığın deneyimler, seni büyütmüş, olgunlaştırmış ama bu büyüme süreci sana pek iyi gelmemiş. Hayatın, bir zamanlar senin olan hayatın, artık senden uzaklaşmış durumda. Kendini ne iyi ne de kötü hissetmiyorsun. Çünkü artık ne mutluluk duyabiliyor ne de insanların sözleri canını yakabiliyor. Bu hissizlik durumu, belki de senin en büyük sorunun. Bir zamanlar hayat dolu biri olan sen, artık ne hissettiğini bilmiyor. Ne mutlu olabiliyor, ne de üzülebiliyorsun. İnsanların sözleri, sanki bir duvarın ardından geliyormuş gibi, seni etkilemiyor. Bu durum, senin hayat enerjini sömürüyor ve seni daha da içine çekiyor. Bu hissizlik hali, belki de senin en büyük sorunun. Bir zamanlar hayat dolu biri olan sen, artık ne hissettiğini bilmiyor. Ne mutlu olabiliyor, ne de üzülebiliyorsun. İnsanların sözleri, sanki bir duvarın ardından geliyormuş gibi, seni etkilemiyor. Bu durum, senin hayat enerjini sömürüyor ve seni daha da içine çekiyor.