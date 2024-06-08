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Evet/Hayır Testine Göre Artık Hissizleştin mi?

Evet/Hayır Testine Göre Artık Hissizleştin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.06.2024 - 17:01

Evet/hayır testine göre hissizleştin mi?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım seni çok üzen şeyler yaşadın mı?

2. Kendini başarısız hissediyor musun?

3. Günlerin genellikle aynı mı geçiyor?

4. Sen yalnız biri misin?

5. Gelecek hayalin var mı?

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6. Hayatında senin için her şeyi yapabilecek biri var mı?

7. Kendini seviyor musun?

8. Peki birinin seni sevmesine ihtiyacın var mı?

9. Yakın arkadaşına rahatlıkla yaşadıklarını anlatabilir misin?

10. Etrafındaki herkes seni gerçekten tanıyor mu?

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Sen artık hissizleşmiş birisin!

Bir zamanlar hayat dolu, enerjik ve duygusal biri olan sen, artık hissizleşmiş bir varlık haline gelmişsin. Her ne olursa olsun, artık hiçbir şeyi umursamaz bir tavır sergiliyorsun. Duyguların, sanki seni terk edip gitmiş gibi. Canın acımıyor, ne hissettiğini bilmiyorsun ve bu durum seni son derece rahatsız ediyor. Geçmişte yaşadığın deneyimler, seni büyütmüş, olgunlaştırmış ama bu büyüme süreci sana pek iyi gelmemiş. Hayatın, bir zamanlar senin olan hayatın, artık senden uzaklaşmış durumda. Kendini ne iyi ne de kötü hissetmiyorsun. Çünkü artık ne mutluluk duyabiliyor ne de insanların sözleri canını yakabiliyor. Bu hissizlik durumu, belki de senin en büyük sorunun. Bir zamanlar hayat dolu biri olan sen, artık ne hissettiğini bilmiyor. Ne mutlu olabiliyor, ne de üzülebiliyorsun. İnsanların sözleri, sanki bir duvarın ardından geliyormuş gibi, seni etkilemiyor. Bu durum, senin hayat enerjini sömürüyor ve seni daha da içine çekiyor. Bu hissizlik hali, belki de senin en büyük sorunun. Bir zamanlar hayat dolu biri olan sen, artık ne hissettiğini bilmiyor. Ne mutlu olabiliyor, ne de üzülebiliyorsun. İnsanların sözleri, sanki bir duvarın ardından geliyormuş gibi, seni etkilemiyor. Bu durum, senin hayat enerjini sömürüyor ve seni daha da içine çekiyor.

Senin hislerin çok taze...

Bir duygusal yoğunluk fırtınası içindesin... Her bir duygun, senin içinde en saf haliyle, en çıplak haliyle var oluyor. Senin canın yanıyor, evet, ve bu acıyı kalbinin en derinlerinde, en yoğun şekilde hissediyorsun. Yaşadıkların henüz çok taze, belki de bu yüzden hissettirdiği her şey de o kadar canlı, o kadar gerçek. Sevinçlerin, mutlu anların seni adeta bulutların üzerine çıkarıyor, tüm dünyayı ayaklarının altında hissettiriyor. Ancak ne yazık ki, üzgün olduğunda da bu duyguyu en derinlerinde, en acı haliyle yaşıyorsun. Duygularının tazeliği, seni bir yandan hayata daha sıkı bağlarken, diğer yandan yaşadığın her acıyı da bir o kadar keskin kılıyor. Her bir duygun, senin içinde bir bıçak gibi keskin, bir o kadar da canlı ve taze.

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