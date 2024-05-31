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Bu Ünlü Çiftler Evlenir mi Yoksa Ayrılır mı?

Bu Ünlü Çiftler Evlenir mi Yoksa Ayrılır mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
31.05.2024 - 11:01

Her pozları, her tatilleri, her gezdikleri olay olan ünlü çiftlerden hangisi evlenir hangisi ayrılır?

Buyurun ankete;👇

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1. Birce Akalay-Hakan Kurtaş

1. Birce Akalay-Hakan Kurtaş

2. Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir

2. Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir

3. Serenay Sarıkaya-Mert Demir

3. Serenay Sarıkaya-Mert Demir

4. Sibil Çetinkaya-Şükrü Özyıldız

4. Sibil Çetinkaya-Şükrü Özyıldız

5. Pınar Deniz-Kaan Yıldırım

5. Pınar Deniz-Kaan Yıldırım
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6. İlayda Alişan-Oğulcan Engin

6. İlayda Alişan-Oğulcan Engin

7. Sıla-İlker Kaleli

7. Sıla-İlker Kaleli

8. Cansu Akın-Metin Akdülger

8. Cansu Akın-Metin Akdülger

9. Hande Erçel-Hakan Sabancı

9. Hande Erçel-Hakan Sabancı

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