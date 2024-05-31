Bu Ünlü Çiftler Evlenir mi Yoksa Ayrılır mı?
Bu Ünlü Çiftler Evlenir mi Yoksa Ayrılır mı?
Her pozları, her tatilleri, her gezdikleri olay olan ünlü çiftlerden hangisi evlenir hangisi ayrılır?
Buyurun ankete;👇
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1. Birce Akalay-Hakan Kurtaş
2. Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir
3. Serenay Sarıkaya-Mert Demir
4. Sibil Çetinkaya-Şükrü Özyıldız
5. Pınar Deniz-Kaan Yıldırım
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6. İlayda Alişan-Oğulcan Engin
7. Sıla-İlker Kaleli
8. Cansu Akın-Metin Akdülger
9. Hande Erçel-Hakan Sabancı
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