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Aldatılınca Hangi Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?

Aldatılınca Hangi Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.05.2024 - 15:01

Aldatılınca hangi dizi karakterine dönüşüyorsun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım daha önce hiç aldatıldın mı?

4. Hangi aldatılma sence daha kötü?

5. En iyi intikam yöntemi sence nedir?

5. En iyi intikam yöntemi sence nedir?
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6. Seni aldatan sevgilin "Bir hataydı." deyip seninle barışmak isterse ne yaparsın?

7. Sen daha önce hiç birini aldattın mı?

8. Sevgilinin seni aldattığını nasıl anlarsın?

9. Sevgilin varken birinden etkilenmek sence mümkün mü?

10. Son olarak sence aşk bitince mi aldatma fikri ortaya çıkar?

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Asya

Sen aldatılınca Sadakatsiz dizisinden Asya karakteri gibi oluyorsun. Sessizliğini korur ve en doğru anı beklersin. Duygularını kontrol edebilme yeteneğin seni güçlü kılıyor. İçinde fırtınalar kopsa da bunu kimseye belli etmezsin. Çünkü sen intikam zamanını beklersin.

Bahar

Sen aldatılınca Bahar dizisindeki Bahar karakterine dönüşüyorsun. Sevgin hep daha ağır basıyor. Bir şeyleri görüyor, biliyorsun ama kabul etmek istemiyorsun. O temiz duygulara, aşka bu haksızlığı yapmak istemiyorsun. Onun canını çok yakmak istiyorsun ama içinde yine de ona karşı beslediğin sevgi buna engel oluyor. Kendi gücünü topladığında ve o sevginin yerini nefret aldığında farklı biri olacaksın.

Leyla Taylan

Leyla Taylan

Sen aldatılınca Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Leyla karakteri gibi oluyorsun. Hemen next... Ne bitmiş ne kalmış umursamadan önüne bakmayı tercih edersin. Sen acılarını yok sayan birisin. O ayrılık canını yaktıysa bunu belli etmezsin. Bazen gerçekten ne hissettiğini kendin bile bilmezsin. Hemen yerini başka biri ile doldurur ve kendi hayatını yaşarsın.

Doğa

Sen aldatılınca Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteri gibi oluyorsun. Canın çok yanıyor ama yine de sapasağlam durman gerektiğini biliyorsun. İntikam almak sana göre değil. Kendi yoluna gitmek istiyorsun ama ondan vazgeçmekte de zorlanıyorsun.

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