Aldatılınca hangi dizi karakterine dönüşüyorsun?

Sen aldatılınca Bahar dizisindeki Bahar karakterine dönüşüyorsun. Sevgin hep daha ağır basıyor. Bir şeyleri görüyor, biliyorsun ama kabul etmek istemiyorsun. O temiz duygulara, aşka bu haksızlığı yapmak istemiyorsun. Onun canını çok yakmak istiyorsun ama içinde yine de ona karşı beslediğin sevgi buna engel oluyor. Kendi gücünü topladığında ve o sevginin yerini nefret aldığında farklı biri olacaksın.