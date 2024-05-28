Aldatılınca Hangi Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?
Aldatılınca Hangi Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?
Aldatılınca hangi dizi karakterine dönüşüyorsun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım daha önce hiç aldatıldın mı?
4. Hangi aldatılma sence daha kötü?
5. En iyi intikam yöntemi sence nedir?
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6. Seni aldatan sevgilin "Bir hataydı." deyip seninle barışmak isterse ne yaparsın?
7. Sen daha önce hiç birini aldattın mı?
8. Sevgilinin seni aldattığını nasıl anlarsın?
9. Sevgilin varken birinden etkilenmek sence mümkün mü?
10. Son olarak sence aşk bitince mi aldatma fikri ortaya çıkar?
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Asya
Bahar
Leyla Taylan
Doğa
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