Sen İnsanı Delirtir misin?
Sen İnsanı Delirtir misin?
Sen insanı delirtir misin?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence sen kararlı biri misin?
4. Peki birini sevmekten ne olursa vazgeçebilirsin?
5. Etrafındaki insanların ne istediği önemli mi senin içn?
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6. Bazı günler evden hiç çıkmak istemediğin oluyor mu?
7. Çok fazla stres altındayken nasıl tepkiler veriyorsun?
8. Son olarak burç grubunu söyler misin?
Sen insanı delirtirsin!
Sen kimseyi değil anca kendini delirtirsin!
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