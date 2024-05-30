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Sen İnsanı Delirtir misin?

Sen İnsanı Delirtir misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.05.2024 - 15:01

Sen insanı delirtir misin?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence sen kararlı biri misin?

4. Peki birini sevmekten ne olursa vazgeçebilirsin?

4. Peki birini sevmekten ne olursa vazgeçebilirsin?

5. Etrafındaki insanların ne istediği önemli mi senin içn?

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6. Bazı günler evden hiç çıkmak istemediğin oluyor mu?

7. Çok fazla stres altındayken nasıl tepkiler veriyorsun?

8. Son olarak burç grubunu söyler misin?

8. Son olarak burç grubunu söyler misin?

Sen insanı delirtirsin!

Seninle başa çıkmak gerçekten zor, hatta bazen insanı deliye döndürebilecek kadar zor. Şu hayatı yaşama tarzın, sadece kendini düşünme huyun, bir tutam bencilliğinle birleşince, insanları gerçekten zor bir duruma sokuyorsun. Sen, kendini seviyorsun, hatta belki de biraz fazla seviyorsun. Kendin için yaşamayı seçiyorsun ve bu seçiminde son derece kararlısın. Planlar, sorumluluklar, zorluklar... Bunlar senin için birer engel, birer sıkıntı kaynağı. Hayatını kolaylaştırmak için kendi yolunu çiziyor, kendi rotanı belirliyorsun. Ancak bu süreçte, başkalarının hayatını zorlaştırdığını hiç düşünüyor musun? Kendinden ve isteklerinden vazgeçmek, senin için neredeyse imkansız bir durum. Kendi çıkarlarını, kendi arzularını her zaman öncelikli tutuyorsun. Bu durum, seninle birlikte olanları zor duruma sokuyor, hatta bazen onları deliye döndürebilecek kadar zorluyor. Evet, itiraf etmeliyim ki, sen gerçekten insanı delirtebilecek kadar zor birisin.

Sen kimseyi değil anca kendini delirtirsin!

Kendi kendinin en büyük düşmanı olmuşsun. Kendi içindeki bu savaşı kimseyle paylaşmasan da, aynada gördüğün yüzle her gün yeniden karşılaşıyorsun. Kendi kendine başlattığın bu savaşın galibi olmamak için adeta direniyorsun. Herkesin yaptığı hataları, söylediği sözleri birer birer toplayıp, kendi üzerine yükleniyorsun. Kendi hayatının yükü yetmiyormuş gibi, başkalarınınkini de omuzlarına alıyorsun. Kendine olan saygını ve değerini bir kenara bırakıp, başkalarınınkini önceliyorsun. Kendini affetmek yerine, suçluyorsun. Kendini sevmek yerine, eleştiriyorsun. Kendine değer vermek yerine, başkalarını önceliyorsun. Kendini delirtiyorsun, çünkü herkesin hatasını göğüsleyip affedebiliyorsun. Ama unutma, senin de bir değerin var. Kendini sevmeyi, affetmeyi ve değer vermeyi öğrenmelisin. Kendine olan bu savaşı sonlandırmalı, kendinle barışmalısın. Kendi kendini delirtmek yerine, kendini sevmeyi öğrenmelisin. Çünkü sen, her hatayı affedebilen bir kalbe sahipsin.

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