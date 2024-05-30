Sen İnsanı Delirtir misin?

Kendi kendinin en büyük düşmanı olmuşsun. Kendi içindeki bu savaşı kimseyle paylaşmasan da, aynada gördüğün yüzle her gün yeniden karşılaşıyorsun. Kendi kendine başlattığın bu savaşın galibi olmamak için adeta direniyorsun. Herkesin yaptığı hataları, söylediği sözleri birer birer toplayıp, kendi üzerine yükleniyorsun. Kendi hayatının yükü yetmiyormuş gibi, başkalarınınkini de omuzlarına alıyorsun. Kendine olan saygını ve değerini bir kenara bırakıp, başkalarınınkini önceliyorsun. Kendini affetmek yerine, suçluyorsun. Kendini sevmek yerine, eleştiriyorsun. Kendine değer vermek yerine, başkalarını önceliyorsun. Kendini delirtiyorsun, çünkü herkesin hatasını göğüsleyip affedebiliyorsun. Ama unutma, senin de bir değerin var. Kendini sevmeyi, affetmeyi ve değer vermeyi öğrenmelisin. Kendine olan bu savaşı sonlandırmalı, kendinle barışmalısın. Kendi kendini delirtmek yerine, kendini sevmeyi öğrenmelisin. Çünkü sen, her hatayı affedebilen bir kalbe sahipsin.