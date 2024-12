Evdeki Kaosu Bitirecek Temizlik İpuçları

Haftanın bir gününü 'temizlik günü' ilan et ve bunu keyifli hale getir. En sevdiğin müziği aç, rahat kıyafetlerini giy ve bir temizlik partisine hazır ol. Her hafta aynı gün, belirli alanlara odaklanırsan evin her zaman temiz kalır. Ayrıca bu ritüel evdeki diğer bireyleri de harekete geçirir. İşi bölüşün ve sonunda beraber bir film veya güzel bir yemekle günü taçlandırın.