Evdeki Kaosu Bitirecek Temizlik İpuçları

Temizlik sırasında 'O bez neredeydi?' diye evin altını üstüne getiriyor musun? İşte çözüm: Bir temizlik arabası veya kutusu hazırla! Tüm temizlik malzemelerini bu kutuda topla ve ihtiyacın olan yere kolayca taşı. Hem zaman kaybı yaşamazsın hem de her temizlik seansında kendini bir temizlik gurusu gibi hissedersin. Evin farklı köşelerinde temizlik savaşı başlatmak yerine tüm cephanen tek bir yerde! Organize temizlik, verimliliğin sırrıdır.