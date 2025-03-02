Temizlik Anlayışına Göre Ruh Eşin Kim?
Temizlik Anlayışına Göre Ruh Eşin Kim?
Temizlik senin için kutsal bir ritüel mi, yoksa 'Bırak kalsın, nasıl olsa yine dağılacak' kafasında mısın? Belki de ortayı bulup “Dağınık ama düzenliyim” diyenlerdensin. Peki, ruh eşin bu konuda ne düşünüyor?
Hadi bakalım, birkaç soruyla temizlik tarzına en uygun ruh eşini bulalım! 🧼✨
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1. Evin bir karakter olsaydı, hangi film karakteri olurdu?
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2. Diyelim ki mutfaktaki sünger sana mesaj attı. Mesajda ne yazar?
3. Evin bir oyun alanı olsaydı, nasıl bir oyun oynanırdı?
4. Devam ediyoruz! Çoraplarının kaybolmasını çamaşır makinesine mi bağlıyorsun?
5. Hayaletlerin sadece çok dağınık evleri ziyaret ettiğini öğrendin. Ne yaparsın?
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6. Koltuğun altına düşen şeyleri almak yerine "Yarın bakarım" dediğin oldu mu?
7. Bir büyü sonucu temizlik malzemelerinden birine dönüşüyorsun! Hangisi olmak isterdin?
8. Hayalindeki temizlik arkadaşı kim olurdu?
9. Kendi temizlediğin şeyi başkasının kirletmesine sinir olduğun ama başkasının temizlediği yeri umursamadan kirlettiğin oldu mu?
Marie Kondo!
David Beckham!
Salvador Dalí!
Jack Sparrow!
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