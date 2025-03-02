Sen tam bir temizlik ve düzen savaşçısısın! Hayatındaki her şeyin bir düzen içinde olmasını istiyorsun ve temizlik yaparken resmen meditasyona giriyorsun. Ruh eşin, 'Eğer bu eşya sana mutluluk getirmiyorsa, bırak gitsin' diyen Japon düzenleme gurusu Marie Kondo! İkiniz birlikte yaşam alanınızı minimalist, huzurlu ve tertemiz bir tapınağa çevirebilirsiniz. Ruh eşin seninle cam silerken 'Bu cam bana huzur veriyor mu?' diye düşünecek, sen de onunla mutlu bir şekilde deterjan kokulu bir hayata adım atacaksın. 🏡✨

🔥 Bonus Ünlüler: Bill Gates (çünkü hijyen takıntılı), Monica Geller (Friends dizisinden, çünkü OBSESİF bir temizleyici)