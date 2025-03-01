Minimal Test: Senin Evinde Kalabalık Yapan Şeyi Söylüyoruz!

Dolabında çok fazla eşya olduğu belli! Hangi kıyafeti giyeceğine karar vermek bazen biraz zaman alıyor, değil mi? Eşyaların çoğalması, seçim yapmakta zorlanmana neden olabilir. Belki birkaç parça gereksiz kıyafetinden ayrılarak daha düzenli bir alan yaratabilir ve hem dolabını hem de zihnini daha ferah tutabilirsin. Az ama öz bir dolap düzeni, evindeki huzuru da artıracak!