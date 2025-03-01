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Minimal Test: Senin Evinde Kalabalık Yapan Şeyi Söylüyoruz!

etiket Minimal Test: Senin Evinde Kalabalık Yapan Şeyi Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.03.2025 - 12:31

Senin evinde kalabalık yapan şey ne? Hadi bakalım, evdeki o ‘fazladan’ öğeleri birlikte keşfedelim!👇👇

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Evinin genel düzeni nasıl? İtiraf et bakalım :)

2. Evinin dekorasyonunda fazla detay var mı?

3. Evde çok sayıda dekoratif yastık var mı?

3. Evde çok sayıda dekoratif yastık var mı?

4. Sen ev temizliği konusunda ne kadar detaycısın? Puanla bakalım!

5. Evinin dekorasyonunda süs eşyalarını nasıl kullanıyorsun?

5. Evinin dekorasyonunda süs eşyalarını nasıl kullanıyorsun?
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6. Evde hiç kullanmadığın eşyalar var mı?

7. Nerdeyse bitiriyoruz! Evinin yeterince konforlu olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak, evinin hangi bölümü daha karmaşık gözüküyor?

Kıyafetlerin fazla!

Dolabında çok fazla eşya olduğu belli! Hangi kıyafeti giyeceğine karar vermek bazen biraz zaman alıyor, değil mi? Eşyaların çoğalması, seçim yapmakta zorlanmana neden olabilir. Belki birkaç parça gereksiz kıyafetinden ayrılarak daha düzenli bir alan yaratabilir ve hem dolabını hem de zihnini daha ferah tutabilirsin. Az ama öz bir dolap düzeni, evindeki huzuru da artıracak!

Çok süs eşyası var!

Evinin her köşesinde bir süs eşyası görmek mümkün! Süsler, küçük dokunuşlarla evine şıklık katıyor ama bazen fazla detaya girmeyi seviyorsun. Bu durum, bazen odaların daha dağınık ve kalabalık hissettirmesine yol açabiliyor. Biraz sadeleşmek, daha geniş ve ferah bir atmosfer yaratmana yardımcı olabilir. Daha minimalist bir yaklaşım, evindeki her şeyin kendini daha çok göstermesini sağlayacaktır.

Genel olarak kalabalık!

Evinin her alanında çeşitli eşyalar var ve bu durum biraz kalabalık bir görünüm yaratıyor. Farklı mobilyalar, aksesuarlar ve diğer eşyalar bir araya geldiğinde, mekanda dağınıklık hissi oluşturabiliyor. Belki kullanmadığın bazı eşyalardan vazgeçmek, yaşam alanını daha ferah hale getirebilir. Birkaç gereksiz parça eşyayı kaldırarak, evindeki düzeni daha kolay sağlayabilirsin. Huzurlu ve düzenli bir alan yaratmak, evde geçirdiğin zamanı daha keyifli hale getirecektir.

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miray soysal
miray soysal
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