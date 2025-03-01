Minimal Test: Senin Evinde Kalabalık Yapan Şeyi Söylüyoruz!
Minimal Test: Senin Evinde Kalabalık Yapan Şeyi Söylüyoruz!
Senin evinde kalabalık yapan şey ne? Hadi bakalım, evdeki o ‘fazladan’ öğeleri birlikte keşfedelim!👇👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Evinin genel düzeni nasıl? İtiraf et bakalım :)
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2. Evinin dekorasyonunda fazla detay var mı?
3. Evde çok sayıda dekoratif yastık var mı?
4. Sen ev temizliği konusunda ne kadar detaycısın? Puanla bakalım!
5. Evinin dekorasyonunda süs eşyalarını nasıl kullanıyorsun?
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6. Evde hiç kullanmadığın eşyalar var mı?
7. Nerdeyse bitiriyoruz! Evinin yeterince konforlu olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak, evinin hangi bölümü daha karmaşık gözüküyor?
Kıyafetlerin fazla!
Çok süs eşyası var!
Genel olarak kalabalık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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