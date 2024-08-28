Evdeki Eşyaların Ömrünü Uzatmak İçin 11 Temizlik Tüyosu
Evdeki Eşyaların Ömrünü Uzatmak İçin 11 Temizlik Tüyosu
Evdeki eşyalarımız günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da zamanla yıpranmaları ve eskiyip bozulmaları kaçınılmaz hale geliyor. Neyse ki bazı basit temizlik ve bakım tüyolarıyla eşyaların ömrünü uzatmak mümkün! Detaylar için içeriğe geçelim.
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1. Halıların tozunu düzenli olarak almak
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2. Mobilyaları düzenli olarak parlatmak
3. Beyaz eşyaları sirkeyle temizlemek
4. Koltuk kılıflarını düzenli olarak yıkamak
5. Yatak ve yastıklara hava aldırmak
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6. Elektronik cihazları tozdan korumak
7. Perdeleri asmadan önce ütülemek
8. Mutfak eşyalarını kurulamak
9. Ayakkabıları düzenli olarak temizlemek ve havalandırmak
10. Derin temizlik için buharlı temizlik yapmak
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