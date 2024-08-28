Evdeki Eşyaların Ömrünü Uzatmak İçin 11 Temizlik Tüyosu

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşyalarını ayda bir kez beyaz sirke ile temizleyerek kireç ve kötü kokuların oluşmasını engelleyebilirsin. Sirke, doğal bir dezenfektan olduğu için hem temizler hem de kötü kokuları giderir. Ayrıca, makineleri boş çalıştırarak daha derinlemesine bir temizlik sağlayabilirsin.