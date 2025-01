Evdeki Alışkanlıklarına Göre Ne Zaman Evleneceksin?

Enerjini uzaktan bile hissediyoruz! Sen tam bir aşk insanısın ve evlilik düşüncesi bile seni heyecanlandırıyor. “Ne zaman düğün yapıyoruz?” diye sorsak, “Yarın olsa hazırım!” diyebilirsin. Büyük ihtimalle hayatındaki insanlar bile bunu fark etmiş durumda. Senin için her an bir teklif gelebilir ya da sen sürpriz yapıp bir teklif edebilirsin! Belki hayatta her şeyi biraz akışına bırakıyorsun ama evlilik konusunda oldukça şanslısın. O gün yaklaşıyor, dans ayakkabılarını şimdiden hazırla!🎉👰🤵