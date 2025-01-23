Evdeki Alışkanlıklarına Göre Ne Zaman Evleneceksin?

Açık konuşalım: Evlilik senin gündeminde ilk sıralarda değil gibi. Belki şu an daha farklı şeylere odaklanıyorsun, belki de 'evlilik benim için çok da şart değil' diye düşünüyorsun. Haklısın, her insan için doğru zaman farklıdır. Sen anı yaşayan, hayatı kafasına göre şekillendiren birisin. Evlilik mi? Eğer bir gün olur diyorsan, emin ol o zaman da tam istediğin gibi olur. Ama şu an? Şimdilik keyfine bak, çünkü evlilik zaten aceleye gelmez. Hayat senin kurallarınla güzel! 😊