Evdeki Alışkanlıklarına Göre Ne Zaman Evleneceksin?
Evdeki Alışkanlıklarına Göre Ne Zaman Evleneceksin?
Evdeki küçük alışkanlıklar, aslında hayatının büyük sırlarını ortaya çıkarabilir. 'Ben ne zaman evleneceğim acaba?' diye merak ediyorsan, bu testi çöz ve evlilik tarihini öğren!
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1. Hangi tuhaf ev alışkanlığı tam seni yansıtır?
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2. Evde bir bitki yetiştiriyorsun. Ne kadar yaşar?
3. Peki, buzdolabında her zaman ne bulunur?
4. Bir hayvan sahiplensen hangisi seni yansıtır?
5. Evdeyken hiç durmadan telefonunu kontrol eder misin?
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6. Evdeki eski eşyaları atmaya kalkıştığında en sık yaşadığın düşünce ne?
7. Tatile giderken evde ilk unutacağın şey ne olur?
8. Geldik son soruya! Evin içinde dağınıklık seni rahatsız eder mi?
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3-5 yıl içinde
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