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Evde Evcil Hayvan Varsa Dikkat Etmen Gereken 10 Temizlik Önerisi

etiket Evde Evcil Hayvan Varsa Dikkat Etmen Gereken 10 Temizlik Önerisi

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 10:31

Evin minik dostunla daha sıcak, daha eğlenceli ama kabul edelim ki biraz daha dağınık. Halının üstünde tüy mü var, yoksa yeni bir halı deseni mi oluştu? Mama kabının etrafında küçük bir piknik mi yaşanıyor? Endişelenme, senin gibi patili bir ev arkadaşıyla yaşayanlar için temizlik biraz daha stratejik bir iş. Ama doğru yöntemlerle, hem senin hem dostunun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması mümkün. İşte seni yormayacak ama evi tertemiz yapacak süper temizlik tüyoları!

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1. Tüyleri her gün süpürsen iyi olur.

Güçlü bir dikey süpürgeyle halıları, yüzeyleri ve koltukları her gün temizlesen iyi olur. Eğer robot süpürge kullanıyorsan günde bir çalıştırmayı ihmal etme. Yatakta yatmasına izin veriyorsan çarşaflarını daha sık değiştirmen gerekecek, bunu da planına ekle.

2. Halı ve koltuklara derinlemesine temizlik şart.

Patiler dışarıdan her şeyi getirir, toprak, polen, mikrop... Halılar ve koltuklar bunların buluşma noktası gibi olur haliyle. Ayda bir buhar makinesiyle derinlemesine temizlik yapmayı ihmal etme. Eğer böyle teknolojik aletlerin yoksa, karbonat-serp-süpür üçlüsü seni kurtaracaktır. İsten koltuk örtülerinin koruyucu gücünden de faydalanabilirsin. İdrar yapma veya kusma gibi ihtimallere karşı hızlı davran, yoksa leke oraya imzasını atmış olur. Bu yüzeyleri ihmal etme zira en büyük mikrop yuvaları genelde göz hizasının dışında kalanlar oluyor.

3. Mama ve su kaplarını her gün yıka.

3. Mama ve su kaplarını her gün yıka.

Evet, her gün! Çünkü o mama kabının dibinde kalan minicik parçalar zamanla bakteri yuvasına dönüşecek. Sıcak su ve sabunla yıkayarak başla, haftada bir sirke veya karbonatla derinlemesine temizlik yap. Plastik kaplar yerine çelik veya seramik tercih et ki daha hijyenik ve uzun ömürlü olsun. Bir de çevresine dökülen mama parçalarını da hemen sil, çünkü zamanla onlar da kokmaya başlayacak. Mama kabının yeri bile çok önemli. Kolay ulaşılır ama temiz bir köşede olmalı. Dostun sağlıklı beslensin, senin de için rahat etsin.

4. Evi havalandırmak en az süpürmek kadar önemli.

Hayvan kokusu zamanla eşyaların içine işliyor, özellikle evde sigara içiliyorsa veya yeterince hava sirkülasyonu yoksa. Günde en az 15 dakika camları aç, kış bile olsa. Hava temizleyici cihazlar bu konuda mükemmel bir destek sağlıyor özellikle alerjin varsa. Kokuların yoğunlaştığı köşelere lavanta yağı damlatılmış karbonat koyabilir, doğal bir koku giderici etkisi yaratabilirsin.

5. Kedi kumu kabı, temizlik rutininin olmazsa olmazı.

5. Kedi kumu kabı, temizlik rutininin olmazsa olmazı.

Şayet kedin varsa, tuvalet hijyeni senin için ayrı bir boyutta. Her gün kumu kontrol et, topaklananları hemen temizle. Haftada bir tüm kumu değiştirip kabı sıcak suyla yıka. Kapalı kum kabı tercih ediyorsan düzenli havalandırmayı unutma. Ayrıca dökülen kumları anında süpür, yoksa ayaklarınla salonda yürüyen bir mini çöl yaratırsın. Kum seçimini de kaliteli yapmalısın. Toz yapmayan, kokuyu hapsedenleri tercih et. Bu rutine alışınca kedi bile sana minnettar olacak.

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6. Evcil hayvanının hijyenine de özen göster.

Sadece evi temizlemekle iş bitmiyor, asıl kaynak olan patili arkadaşına da bakman gerekiyor. Tüylerini düzenli taramak, mevsimine göre banyo yaptırmak, kulak-göz-pati temizliğini aksatmamak şart. Özellikle dışarı çıkan hayvanlar için patileri silmek hayati önem taşıyor. Bunun için evcil hayvanlara özel temizlik mendilleri de var, onlardan edinebilirsin. Böylece eve taşınan toz, kir ve mikrobu kapıdan içeri almamış olursun. Tertemiz bir hayvanla yaşamak her açıdan daha huzurlu.

7. Yıkanabilir örtüler kullan, temizliği kolaylaştır.

Koltukların veya yatağın onun favori mekanıysa şayet üzerine yıkanabilir örtüler ser. Bu örtüleri haftalık yıkarsan, tüy ve leke derinlere işleyemez. Üstelik renkli örtülerle de evine hava katmış olursun. Koyu renkli örtüler tüyleri gizlese de sen temizliği aksatma. Çamaşır makinesinde yüksek ısıda yıkanabilen kumaşlar tercih et. İşin sırrı şu: çıkar, yıka, ser. Mis gibi!

8. Oyuncakları ve yatakları sık sık yıka.

8. Oyuncakları ve yatakları sık sık yıka.

Sevgiyle çiğnenen, oradan oraya taşınan oyuncaklar tam bir mikrop yuvası. Kumaş olanları haftada bir makineye at, plastik olanları da sıcak suyla yıka. Yataklarını da ayda en az iki kez yıkamayı unutma, iç dolgularını ise güneşte havalandır.

9. Kullandığın temizlik ürünlerine dikkat et.

Çamaşır suyu ve amonyak gibi ağır kimyasallar evcil hayvanlar için oldukça tehlikeli. Yerleri yalayabilir, patileriyle kimyasalları yutabilir. Tam da bu sebeple sirke, karbonat, doğal sabun gibi ürünlere yönel. Hatta evcil hayvanlar için özel üretilmiş temizlik malzemeleri de var, mutlaka göz at. Sağlıklı bir temizlik yapmak istiyorsan, ürünün içeriğini iyi bilmen şart.

10. Son olarak mutlaka temizlik rutinini bir takvime bağla.

Tüm bu işleri aklında tutmak zor, bu yüzden bir temizlik rutini oluştur kendine. Günlük: mama kabı ve havalandırma. Haftalık: tüy temizliği, örtü yıkama. Aylık: buharlı temizlik ve detaylı bakım. Bu sistemle neyi ne zaman yapacağını bilir, evin de senin de kafan karışmaz. Üstelik temizlik stresli bir görev olmaktan çıkıp, kolay bir alışkanlığa dönüşür.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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