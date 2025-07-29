Evde Evcil Hayvan Varsa Dikkat Etmen Gereken 10 Temizlik Önerisi

Evin minik dostunla daha sıcak, daha eğlenceli ama kabul edelim ki biraz daha dağınık. Halının üstünde tüy mü var, yoksa yeni bir halı deseni mi oluştu? Mama kabının etrafında küçük bir piknik mi yaşanıyor? Endişelenme, senin gibi patili bir ev arkadaşıyla yaşayanlar için temizlik biraz daha stratejik bir iş. Ama doğru yöntemlerle, hem senin hem dostunun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması mümkün. İşte seni yormayacak ama evi tertemiz yapacak süper temizlik tüyoları!