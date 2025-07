Evde Evcil Hayvan Varsa Dikkat Etmen Gereken 10 Temizlik Önerisi

Şayet kedin varsa, tuvalet hijyeni senin için ayrı bir boyutta. Her gün kumu kontrol et, topaklananları hemen temizle. Haftada bir tüm kumu değiştirip kabı sıcak suyla yıka. Kapalı kum kabı tercih ediyorsan düzenli havalandırmayı unutma. Ayrıca dökülen kumları anında süpür, yoksa ayaklarınla salonda yürüyen bir mini çöl yaratırsın. Kum seçimini de kaliteli yapmalısın. Toz yapmayan, kokuyu hapsedenleri tercih et. Bu rutine alışınca kedi bile sana minnettar olacak.