Evde Evcil Hayvan Varsa Dikkat Etmen Gereken 10 Temizlik Önerisi
Evin minik dostunla daha sıcak, daha eğlenceli ama kabul edelim ki biraz daha dağınık. Halının üstünde tüy mü var, yoksa yeni bir halı deseni mi oluştu? Mama kabının etrafında küçük bir piknik mi yaşanıyor? Endişelenme, senin gibi patili bir ev arkadaşıyla yaşayanlar için temizlik biraz daha stratejik bir iş. Ama doğru yöntemlerle, hem senin hem dostunun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması mümkün. İşte seni yormayacak ama evi tertemiz yapacak süper temizlik tüyoları!
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1. Tüyleri her gün süpürsen iyi olur.
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2. Halı ve koltuklara derinlemesine temizlik şart.
3. Mama ve su kaplarını her gün yıka.
4. Evi havalandırmak en az süpürmek kadar önemli.
5. Kedi kumu kabı, temizlik rutininin olmazsa olmazı.
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6. Evcil hayvanının hijyenine de özen göster.
7. Yıkanabilir örtüler kullan, temizliği kolaylaştır.
8. Oyuncakları ve yatakları sık sık yıka.
9. Kullandığın temizlik ürünlerine dikkat et.
10. Son olarak mutlaka temizlik rutinini bir takvime bağla.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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