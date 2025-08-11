Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata ve Doğruları
Mükemmel temizliğin sırrı, neyi ne zaman ve hangi sırayla yapacağını bilmekten geçer. Genellikle çözümü zor görünen hatalar da yaygın bilinen yanlışlardan kaynaklanır. Yani, evde kolay ve etkili adımlar uygulayarak derin temizlik yapman mümkün. Sadece temizliğin hangi adımında yanlış yaptığını bilsen ve işin doğrusunu öğrensen yeterli. Biz de tam olarak bunun için buradayız!
1. Çok fazla temizlik ürünü kullanmak.
2. Çok fazla su kullanmak.
3. Tozları kuru bezle almak.
4. Camları silerken gazete kağıdı kullanmak.
5. Ekipmanları temizlememek.
6. Süpürme işlemine yeterli özeni göstermemek.
7. Halı lekelerini ovmak.
8. Mobilya aralarını ve altlarını atlamak.
9. Bezleri ve süngerleri yenilememek.
10. Her yüzeyde aynı malzemeyi kullanmak.
11. Etrafı toparlamadan temizliğe başlamak.
12. Temizlik ve hijyen arasındaki farkı bilmemek.
