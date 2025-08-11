Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata ve Doğruları

Temizlik yaparken çok fazla ürün kullanmanın kirleri çıkarmada daha etkili olduğu sanılır. Ancak sanılanın aksine temizlik ürünü miktarında aşırıya kaçmak, ürünlerin birbiriyle tepkime girmesine yol açarak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Çok fazla ürün kullanmak bazen renkte açılmaya veya yüzeyde çizilmeye de neden olabilir. Ek olarak yüzeylerdeki kimyasal kalıntı miktarını artırır.

Doğrusu: Bunun yerine farklı özellikteki yüzeyler için genellikle 1 veya 2 temizlik ürünü kullanmanız yeterlidir.