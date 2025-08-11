onedio
Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata ve Doğruları

11.08.2025 - 12:01

Mükemmel temizliğin sırrı, neyi ne zaman ve hangi sırayla yapacağını bilmekten geçer. Genellikle çözümü zor görünen hatalar da yaygın bilinen yanlışlardan kaynaklanır. Yani, evde kolay ve etkili adımlar uygulayarak derin temizlik yapman mümkün. Sadece temizliğin hangi adımında yanlış yaptığını bilsen ve işin doğrusunu öğrensen yeterli. Biz de tam olarak bunun için buradayız!

1. Çok fazla temizlik ürünü kullanmak.

Temizlik yaparken çok fazla ürün kullanmanın kirleri çıkarmada daha etkili olduğu sanılır. Ancak sanılanın aksine temizlik ürünü miktarında aşırıya kaçmak, ürünlerin birbiriyle tepkime girmesine yol açarak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Çok fazla ürün kullanmak bazen renkte açılmaya veya yüzeyde çizilmeye de neden olabilir. Ek olarak yüzeylerdeki kimyasal kalıntı miktarını artırır. 

Doğrusu: Bunun yerine farklı özellikteki yüzeyler için genellikle 1 veya 2 temizlik ürünü kullanmanız yeterlidir.

2. Çok fazla su kullanmak.

Temizlik sırasında çok fazla su kullanmanın da sanılanın aksine zararı vardır. Çünkü aşırı su kullanımı, temizlik ürünlerinin yoğunluğunu azaltarak etkisini kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca bazı yüzeylerde su lekeleri oluşmasına neden olabilir. Özellikle ahşap yüzeylerde ise şişme ve tahriş gibi kalıcı etkiler gösterebilir.

Doğrusu: Bunun yerine temizlik ürünlerini uygularken kutu üzerindeki açıklamalara dikkat etmek, ideal oranlarda suyla karıştırdıktan sonra uygulamak gerekir. Ancak birçok temizlik malzemesi çok az miktar suyla kullanıma uygundur, bu nedenle sadece elinizdeki bezi ıslatmanız bile yeterli olabilir.

3. Tozları kuru bezle almak.

Toz almanın mantığı, yüzeylere biraz ıslaklık vererek tozları çekmektir. Dolayısıyla elinizdeki bezi hiç ıslatmadan toz almanız mümkün olmaz. Kuru bezle alınan toz aslında sadece ortamda yer değiştirir ve havalandıktan sonra başka bir yüzeye konar. Hatta bazen havada asılı kalarak nefes yoluna bile girebilir.

Doğrusu: Bunun yerine hafif nemli mikrofiber bezler kullanarak tozları bezin üstüne çekebilir ve ortamdan kolayca uzaklaştırabilirsiniz.

4. Camları silerken gazete kağıdı kullanmak.

Cam silmedeki en büyük mitlerden olan gazete kağıdı kullanımı, oldukça yanlış bir uygulamadır. Çünkü hem camların izsiz olmasını sağlamaz hem de yüzeyleri çizerek kalıcı iz bırakabilir. Üstelik gazetedeki mürekkep izleri sıvıyla temas ettiğinde etrafa dağılarak camları ve elleri daha kirli hale getirebilir.

Doğrusu: Bunun yerine cam yüzeylerin mikrofiber bez gibi yumuşak dokulu bezler ve uygun temizlik ürünleriyle silinmesi gerekir. Sabun gibi yüzeylerde iz bırakan ürünler yerine cama özel yüzey temizleyicileri kullanırsanız daha etkili ve pratik bir temizlik deneyimi edinirsiniz.

5. Ekipmanları temizlememek.

Tıpkı yüzeyler gibi temizlik ekipmanlarının da temizliğe ihtiyacı vardır. Örneğin; kullanılan bezler, süngerler ve fırçalar düzenli olarak temizlenmezse kısa süre sonra mikrop yuvasına dönüşerek sağlık açısından riskli durumlara yol açabilirler. Benzer şekilde süpürge, halı yıkama makinesi ve çamaşır makinesi gibi cihazların da etkili performansta çalışmaya devam etmesi için düzenli aralıklarla temizlenmesi, filtre ve bakım uygulamalarının yapılması gerekir.

Doğrusu: Temizlikten sonra kullandığınız tüm bezleri güzelce yıkar, elektronik cihazları ise kirinden arındırıp temizlerseniz her temizlikte maksimum performansla çalışırsınız.

6. Süpürme işlemine yeterli özeni göstermemek.

Etkili bir temizliğin en önemli adımlarından biri süpürgedir. Çünkü süpürge, silme ve detaylı temizlik öncesinde etraftaki fazla kirlerin giderilmesini sağlar. Ayrıca yüzeylerin yanı sıra mobilya ve döşeme temizliğine de yardımcı olur. 

Doğrusu: Pırıl pırıl ve tertemiz yüzeyler için işe önce yüksek performanslı bir süpürme işlemiyle başlamanız gerekir. Böylece kısa sürede etkili hijyen sağlar ve temizliğin etkisini uzatırsınız.

7. Halı lekelerini ovmak.

Halılara dökülen lekeleri bezle ovalamak biraz içgüdüsel bir tavırdır. Fakat bu eylem, lekenin yayılmasına ve derin liflere işlemesine yol açar. Bu da zamanla temizliğin zorlaşması anlamına gelir.

Doğrusu: Bunun yerine leke üzerine hafifçe bastırarak sıvıyı beze emdirmek gerekir. Ardından lekenin karakterine göre karbonat, sirke, su veya sabun gibi farklı malzemeler kullanılabilir.

8. Mobilya aralarını ve altlarını atlamak.

Temizlik yaparken mobilya altlarının ve aralarının temizlenmemesi, ortamdaki kirlerin giderilmediği anlamına gelir. Yani temizlik bittikten sonra bile bu arka alanlarda biriken toz ve kirler tekrar ortama dağılabilir. Bu da hem temizliğin kalitesini düşürür hem de hava kalitesini düşürür.

Doğrusu: Temizlik esnasında uzun kollara sahip ekipmanlar edinerek bu bölgelerin tümünü temizlemeniz gerekir. Bunun için dikey süpürgeler veya teleskopik kolları olan paspaslar kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı aksesuarlara sahip süpürgelerden faydalanarak koltuk gibi mobilyaların aralarını da derinlemesine temizleyebilirsiniz.

9. Bezleri ve süngerleri yenilememek.

Aynı sünger ve bezle defalarca temizlik yapmak, yüzeylere bakteri ve mikrop yayılmasına neden olur. Yani bir yüzeyden alınan mikroorganizmalar diğer yüzeylere, eşyalara ve havaya yayılır. Bu da temizliğin hijyenik olmaması anlamına gelir.

Doğrusu: Bunun yerine kullandığınız bezleri ve süngerleri düzenli aralıklarla yenilemeniz gerekir. Yenileyemediğiniz durumlarda ise en azından her temizlik sonrasında bezleri ve süngerleri yıkamanız da önemlidir. Böylece ürünlerin hijyenik ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.

10. Her yüzeyde aynı malzemeyi kullanmak.

Her yüzeyde aynı temizlik malzemesini kullanmak, yüzeylerin yıpranmasına ve yeterince iyi temizlenmemesine neden olur. Bu durum doğal temizlik malzemeleri için de geçerlidir. Örneğin; beyaz sirke genel olarak etkili bir temizlik ürünü olarak kullanılsa da mermer ve ahşap yüzeylere zarar verebilir. Veya kimyasal içerikli ürünler özellikle mutfak tezgahı ve fırın gibi alanlarda kalıntı bırakabilir.

Doğrusu: Her yüzeyi iyice tanımak ve uygun ürünle temizlemek gerekir. Genel olarak ahşap, mermer ve metal yüzeylere zarar vermeyen temel temizlik malzemeleri edinerek işleri fazla zorlaştırmadan temizlik yapabilirsiniz.

11. Etrafı toparlamadan temizliğe başlamak.

Temizliğe başlamadan önce etrafı toparlamamak, temizliğin verimini düşürür. Çünkü dağınık bir alanda başlayan temizlik de dağınık ilerler ve ortamda sağlıklı bir düzen oluşturulamayabilir. 

Doğrusu: Bunun yerine mobilyaların üzerindeki ve yerdeki eşyaları kaldırmanız, mutfak tezgahı gibi alanları düzenlemeniz gerekir. Sonrasında süpürge adımıyla birlikte derin temizlik aşamasına geçmeniz daha doğru olur.

12. Temizlik ve hijyen arasındaki farkı bilmemek.

Temizlik yaparken, yüzeylerin temiz görünmesi sağlıklı ve hijyenik olduklarını göstermez. Genellikle temizlik ürünleri yüzeylerdeki kiri ve pisliği alırken, dezenfektanlar mikrop ve bakterileri öldürerek hijyen sağlar. Bu nedenle etkili bir temizlik rutininde her iki türlü malzemeye de gereksinim vardır. Hijyeni atlayıp sadece temizlik yapmak, sağlıklı yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilir.

Doğrusu: Temizlik yaparken özellikle banyo, tuvalet ve mutfak gibi alanlarda hijyene özen göstermeniz gerekir. Genel olarak banyo ve tuvalet gibi yüzeylere özel üretilen malzemeler zaten bakteri ve mikroplar üzerinde etkilidir. Ancak söz konusu mutfak gibi yemekle temas edilen alanlar olduğunda, hijyen adımında daha doğal malzemelerden destek almanız gerekebilir.

