Ev İşi Yaparken Çiftlerin En Çok Tartıştığı 13 Konu ve Haklı Çıkma Yolları

Aynı evde yaşayan çiftleri çıldırtan sorunların başında yemek gelir. Çünkü evdeki tüm öğünleri yapmak, her gün farklı menü düşünmek, bazen ünlü restoran şeflerinin bile altından kalkabileceği işlerden olmaz. Mutfaktaki işleri bölüşmek romantik başlasa da genelde kavgayla biter. Peki ne yapmalı?

'Ben yapınca tuzuna laf ediyorsun. Madem damak zevkin kuvvetli, tarif de senden gelsin.' denebilir mesela. 😋