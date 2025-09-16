onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev İşi Yaparken Çiftlerin En Çok Tartıştığı 13 Konu ve Haklı Çıkma Yolları

etiket Ev İşi Yaparken Çiftlerin En Çok Tartıştığı 13 Konu ve Haklı Çıkma Yolları

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 12:33

Ev işi yaparken çıkan tartışmalara aşina mısınız? Tek başına yapıldığında bile son derece stresli olan ev temizliği, partnerle birlikte yapılınca daha bir gergin oluyor. Haliyle temizlik yapmak istememekten kaynaklanan sinir, karşı tarafa yansıyor ve arada yok yere gerginlik çıkıyor. Çoğu zaman birlikte her şeyin üstesinden daha kolay geliriz derken, gün sonunda kimin perdeleri asacağı konusunda tartışabiliyoruz. 

İşte her çiftin yakından tanıdığı temizlik tartışmaları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yemeği kim yapıyor?

Aynı evde yaşayan çiftleri çıldırtan sorunların başında yemek gelir. Çünkü evdeki tüm öğünleri yapmak, her gün farklı menü düşünmek, bazen ünlü restoran şeflerinin bile altından kalkabileceği işlerden olmaz. Mutfaktaki işleri bölüşmek romantik başlasa da genelde kavgayla biter. Peki ne yapmalı?

'Ben yapınca tuzuna laf ediyorsun. Madem damak zevkin kuvvetli, tarif de senden gelsin.' denebilir mesela. 😋

2. Peki bulaşıklar kimde?

Yemek sonrası bulaşık en klasik tartışma. Çünkü 'Sofrayı kuran kaldırsın' lafı epey moda. Bir taraf yan gelip yatarken diğerinin bulaşık yıkaması hiç adil değil. Üstelik yıkayan bulaşık makinesi olsa bile günün sonu kavgayla bitebilir. Bu işten nasıl haklı çıkılır?

'Ben zaten sana yemek hazırlarken litrelerce ter döktüm, şimdi tekrar mutfağa giremeyeceğim. Ama istersen bundan sonra bulaşığı ben yıkayayım, yemekler sende olsun.' 😎

3. Çamaşırları kim asacak?

Çamaşır yıkaması kolay ama asması bazen tam bir işkence olur. Sonra bir de çamaşırların buruş buruş asılma krizi doğar. Ama ev işi olduğundan mecbur yapılacak, kimin asacağına karar verirken 'Ben asınca buruş buruş kuruyor, daha fazla ütü yapıyorsun. O yüzden sen bildiğin gibi as.' demek gayet makul.

4. Ütü kimde?

Ütü gerçekten dünyanın en sıkıcı işlerinden biri olabilir. En azından büyük çoğunluk bizimle aynı düşünecektir. Ütüden kaçınmanın en kolay yolu buruşması sorun olmayan kıyafetler tercih etmek. Ama bu da pek mümkün değil. Ütüden kaçınmak için beceriksizliği bahane etmek çok yerinde bir davranış olur. 

Ama eğer evde çamaşırları asan ve ütüyü yapan aynı kişiyse o zaman bulaşıklardaki gibi bir taktik burada da kullanılabilir. Bakalım kim ütü yapmaya hevesli olacak? 😇

5. Yerleri kim süpürüyor?

Yerleri süpürmek aslında güzel bir süpürge kullanılınca çok keyifli bir iş olabilir. Ama her gün her gün yerleri süpürmekten kim olsa bir yerden sonra sıkılır. Bazen 'Ben süpürünce halının kılları ters yönde oluyor, sen sonra tekrar süpürüyorsun. O yüzden işi bugün uzmanına bırakıyorum.' denebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki ya silen kim?

Süpürgeden sonra gelen yer temizliği ilkinden de fenadır. Çünkü evde herkesin köşe kapmaca oynamasına yol açar. Bir de sildikten sonra tam kurumadan yerlere basıldı mı sinirlerin tepeye çıkması çok normal. 'Ben dün sildim, bugün sen sil' kavgası en klasik tartışmalardan. Ama o gün hiç yer silme modunda olmayanlar şöyle diyebilir:

'Ben sildiğimde her yer iz iz oluyor, deterjan fazla geliyor, evde köpük partisi başlıyor. Sen daha hızlı yapıyorsun ve az ıslatıyorsun.'

Ya da daha kolayı yerleri silip süpüren bir cihaz tercih etmek olabilir. 😉

7. Tozu kim alıyor?

Zaten aldıktan 2 dk. sonra yine her yer toz oluyorsa bu işe ne gerek var öyle değil mi? Birlikte yaşayan çiftler bilir ki maalesef öyle değil. Yani o tozu birilerinin alması gerek.

'Ben toz aldığımda düzgün olmuyor, arkalarda hep kalıyor. Senin standartlarına yetişmem mümkün olmuyor.' iyi bir bahane olabilir. ✌️

8. Çöpü kim atacak?

Evde uzun süre biriken çöp sadece koku problemine yol açmaz. Aynı zamanda görsel açıdan hoş görünmez ve hijyen problemleri çıkarır. Ama buna rağmen ortada özellikle aşırı dolu ve akıtan bir çöp varsa inatla kimse atmak istemez. Aslında burada kullanılacak bahaneler çok fazla. 

Mesela 'O çöp sana ait. Yemeği sen yapıyorsun, çöpü de sen çıkarıyorsun. Niye ben atıyorum?' denebilir.

Eğer sorunun diğer tarafındaysanız 'Zaten evdeki yemeği de işlerin çoğunu da ben yapıyorum. En azından bunu sen yap bari.' diyebilirsiniz.

9. Banyoyu kim temizleyecek?

Çiftler bilir ki evde temizlemenin en sıkıntılı olduğu alanlardan biri banyodur. Aslında burada dönüşümlü bir temizlik alışkanlığı geliştirmek en mantıklısı olur. Ama işten kaçmak istediğinizde 'Ben zaten duştan önce suyla temizliyorum, sen de istersen bir kez daha üzerinden geçiver. Malum senin hijyen standartlarına yaklaşamıyorum.' diyebilirsiniz. 🤓

10. Evcil hayvan pisliğiyle kim ilgileniyor?

Sorunun kedi kumu, hayvan tüyü, mama kabı veya köpeği gezdirmek olması hiç fark etmez. İşin sonu hep klasik kavgaya çıkar. Bazen evlat gibi görülen evcil hayvanların pisliği söz konusu olduğunda evdeki kimse yanına yaklaşmak bile istemeyebilir. Bu durumda her zaman sevgiyi koz olarak kullanabilirsiniz.

'Baksana şunun mutsuzluğuna. Hayvan kumu temiz olmadığı için tuvaletini yapamıyor, şimdi benimle tartışmakla vakit mi kaybedeceksin?' diye karşı tarafı duygularından vurmak mümkün. 😇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kıyafetleri kim düzenleyecek?

Dolapta onlarca kez denenip katlanmadan atılan kıyafetler, yere dağılmış çoraplar, aksesuarlar ve ufak tefek eşyalar derken gardırop gerçek anlamda cehennem alanına dönüşebiliyor. Özellikle onu bir kişiyle daha paylaştığımızda dağınıklık bir anda iki katına çıkabiliyor. 

'Şuraya bak, benim zaten iki parça kıyafetim var. Bu dağınıklık hep senden çıkıyor. Elin değmişken benim iki parçayı da katlamışsın çok mu?' denebilir. 🥺

12. Camları kim silecek?

Cam silmek gerçekten uzmanlık ister, bu nedenle evdeki herkes bu zor işten hep bir adım geride durur. Aslında cam silerken camları izli bırakmak diye bir gerçek var, listedeki en gerçekçi bahane bu olabilir. Sonuçta siz yaptıktan sonra izli olduğu için işin kontrolünü eline alıp üzerinden tekrar geçen biri varsa, işi en başından ona bırakmak gayet mantıklı değil mi? 🫣

13. Perdeleri kim asacak?

Camları sildikten sonra bir de perde meselesi var ki yılda birkaç kez yapılsa bile kavgası aylarca tekrar tekrar kendini hatırlatabilir. Camı silen taraf için bu bahaneden kaçınmak çok kolay. Sonuçta her ikisi de kas gücü isteyen bu işlerden ikincisi bir de uzun boy gerektirir. Yani iki kişiden hangisi uzunsa veya camları silmemişse perdeleri de o assın bizce. 

Tabi burada bir de iyi organize olmak gerek ki perdeler yanlış cama asıldığından aradaki gerginlik daha da büyümesin. 💪

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın